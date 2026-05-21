Los ganadores de la Expo Nacional Hereford

El jurado sostuvo que Hereford “ha sido la formadora de la ganadería moderna del país y se encuentra en todos los puntos de la República”, y muestra de ello fue la participación de cabañas de todos lados en esa actividad
Leyenda: El jurado Santiago Bordaberry durante las calificaciones de la Expo Nacional Hereford en Rivera.
Las calificaciones de la Expo Nacional Hereford, realizada el pasado fin de semana en Rivera, estuvieron a cargo del jurado Santiago Bordaberry. En la muestra de animales de campo el toro Copa de Honor y el Lote Campeón de Machos de pedigrí inscripto (PI) fueron expuestos por la firma J. Ernesto Alfonso e Hijos. El Segundo Mejor Macho PI y Lote Reservado Campeón fueron de Miguel Martirena Bove. Y el Tercer Mejor Macho PI y Tercer Mejor Lote, de Alberto Martínez Graña.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
La Mejor Hembra PI fue de cabaña Tropicalia de Rocha SA, el Lote Campeón de Hembras PI fue de J. Ernesto Alfonso e Hijos; la Segunda Mejor Hembra PI, de Zaina SRL; el Lote Reservado Campeón de Hembras PI, de Walter Carlos Romay Elorza; la Tercera Mejor Hembra PI, de J. Ernesto Alfonso e Hijos; y el Tercer Mejor Lote de Hembras PI, de Federico Rubio SG.
En Polled Hereford HS, el Mejor Macho PO y Premio Especial PO fueron para Robert Rachid Alderete. El mismo expositor obtuvo los premios de Mejor Hembra PO y Premio Especial de Hembras PO.
En la muestra de bozal, el Gran Campeón y la Gran Campeona Hereford fueron de Miguel Martirena Bove. Y en Polled Hereford el Gran Campeón y la Gran Campeona fueron de J. Ernesto Alfonso e Hijos.
Bordaberry destacó la adaptación de la raza Hereford, “tratando de considerar lo bueno que siempre tuvo, de vacas fértiles, que producen novillos pesados, con carne de calidad, que es lo que están buscando los mercados del mundo y lo que les piden los corrales” a los criadores.
El jurado sostuvo que Hereford “ha sido la formadora de la ganadería moderna del país y se encuentra en todos los puntos de la República”, y muestra de ello fue la participación de cabañas de todos lados en esa actividad. Resaltó que “fue una magnífica exposición”, agradeció a la Sociedad Criadores de Hereford del Uruguay por convocarlo y a la Sociedad de Fomento Rural de Rivera por la colaboración en la organización.