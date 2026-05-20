La Federación Rural espera anuncios sobre la eliminación del impuesto del 1% municipal en su Congreso en Salto

La Federación Rural espera que su 109° Congreso Anual, que se realizará los días 29 y 30 de mayo en Salto, sea el escenario donde se anuncie la eliminación del impuesto del 1% municipal a la enajenación de semovientes. El tema está en la agenda del Congreso de Intendentes, que se reunirá el viernes 29.

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“Tenemos la expectativa fuerte de que se anuncie o se avance mucho en la eliminación del 1% municipal”, dijo a Agro de Búsqueda el presidente de la gremial, Rafael Normey.

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El dirigente comentó que mantuvo reuniones con varios intendentes e incluso con la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, para tratar el tema del mantenimiento de la caminería rural y su financiación.

Normey aseguró que hay acuerdo político para la eliminación de ese tributo. Afirmó que las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca están decididas a eliminarlo, así como las del Ministerio de Economía y Finanzas, donde “reconocen que es un impuesto absurdo”, dijo. Mientras que los intendentes sostienen que si se les asegura el presupuesto necesario para realizar las obras, no tienen inconvenientes en que se elimine.

El monto que recauda este impuesto es de unos US$ 40 millones, y los productores tienen la posibilidad de descontarlo de sus pagos al Banco de Previsión Social (BPS), pero se estima que unos US$ 16 millones o US$ 17 millones no se recuperan, sobre todo los de los pequeños productores.

Normey repasó que al productor se le cobra el 1% municipal cuando vende su ganado, y si no lo paga no puede comprar guías, documento que se requiere para el movimiento de haciendas.

Luego de cobrar el impuesto, las intendencias informan sobre el monto recaudado a la Dirección General Impositiva (DGI), que le transfiere ese dinero al BPS, donde se genera un crédito a favor del productor, que puede descontarlo de sus contribuciones a la seguridad social. Luego, desde Rentas Generales, la administración le devuelve ese monto a la DGI.

¿A quién grava el impuesto?

El presidente de la Federación Rural recordó que en 2012, durante la presidencia de José Mujica, se quiso eliminar el impuesto del 1% municipal, pero se creó esta alternativa para que las intendencias no perdieran recursos.

Se consideraba que el resultado para el productor sería el mismo, porque el aporte se lo devolverían a través de ese crédito a favor en el BPS.

Sin embargo, “hay una cantidad de productores que no lo recuperan, sobre todo productores chicos”, porque tienen que pagar menos en BPS del crédito que tienen a favor, o porque “directamente no tienen RUT”, afirmó Normey.

“Esos no recuperaron ni un peso, y es más o menos el 40%” de la recaudación, sostuvo.

Además, desde la gremial de productores se sostiene que ese es un impuesto “burocrático, injusto y discrecional”, porque grava solo a la ganadería. “¿Por qué la ganadería tiene que ser el único rubro que pague el impuesto del 1% municipal y ningún otro rubro lo paga? Si los demás también usan la caminería”, planteó Normey.

Propuesta

La propuesta de la Federación Rural consiste en pasar a la órbita del Ministerio de Transporte toda la caminería rural de alta intensidad de uso, y de esa forma descomprimir los presupuestos de las intendencias.

Los intendentes consultados por la gremial estarían de acuerdo con esta propuesta, por el costo que les significa el mantenimiento de esa caminería. “Las intendencias alivian el presupuesto y la responsabilidad de la gestión de esos caminos de mayor intensidad de uso, que pasan al Ministerio de Transporte, y el presupuesto tiene que salir de Rentas Generales”, señaló el presidente de la gremial ruralista.

Normey consideró que “políticamente” están “muy cerca de lograrlo”. “Necesitamos que haya conciencia de lo importante que es eliminar esto. Aparte de que sería una señal fantástica para un gobierno que necesita dar buenas noticias”, agregó.

Congreso Anual. El sábado 30 concurrirán autoridades nacionales al 109° Congreso Anual de la Federación Rural, como el presidente de la República, Yamandú Orsi, la vicepresidenta Carolina Cosse, y los ministros de Ganadería y de Economía, Alfredo Fratti y Gabriel Oddone, respectivamente, quienes realizarán presentaciones y discursos.

Las actividades comenzarán el jueves 28, con el Simposio Internacional de la Garrapata, con investigadores de Uruguay, Brasil y Argentina, además de productores, asesores y autoridades.

Y el sábado 30 se destacan conferencias y el Conversatorio Agro Uruguay, desde la hora 11, donde participarán: el director del Frigorífico San Jacinto, Martín Secco; el director del Programa Agrícola-Ganadero del INIA, Sebastián Mazzilli; el especialista en campo natural Marcelo Pereira; y el profesor en Nutrición de Bovinos de Carne de la Facultad de Agronomía, Álvaro Simeone.