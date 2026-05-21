Gerente de Inac advirtió que si se pierde un mercado no es fácil sustituirlo y llamó a estar "atentos" y ser "cuidadosos"

Uruguay exporta 81% de su producción de carne, solo Nueva Zelanda lo supera con el 90%. Paraguay envía al exterior el 75%, Australia 70%, y Canadá 51%, mientras que los demás países productores destinan una mayor proporción al mercado interno que al exterior. Estados Unidos exporta 12% de su producción de carne, México 16%, Brasil 23%, y Argentina 24%.

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“Exportar es difícil, exportar alimentos es más difícil, y exportar carne es mucho más difícil, porque tenemos un proceso de producción muy largo, con múltiples cambios de propiedad, algo que agrega otra capa de complejidad para demostrar que los alimentos son seguros”, planteó el gerente de Acceso a Mercados del Instituto Nacional de Carnes (Inac), Álvaro Pereira.

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El ejecutivo fue uno de los expositores del Foro Ganadero, que organizó la Sociedad Criadores de Hereford del Uruguay, en Rivera, durante la Expo Nacional Hereford. Allí Pereira advirtió a los productores que cuando sucede “un incidente sanitario el acceso a mercados retrocede automáticamente” y, por eso, se debe “estar particularmente atentos”.

Hay especial preocupación por el riesgo de perder algún mercado luego de la detección de residuos de garrapaticida en una partida de carne enviada a China, que terminó en la sanción al Frigorífico San Jacinto.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Inac y las gremiales de la industria frigorífica, entre otras organizaciones, realizan campañas de comunicación que enfatizan en la necesidad de respetar los tiempos de espera de los productos veterinarios antes de enviar animales a faena.

Habilitaciones sanitarias

En tal sentido, el gerente de Acceso a Mercados del Inac explicó que el proceso de habilitación es plurianual. Señaló que, cuando se detecta un mercado y se manifiesta interés en exportar, “no se logra la apertura en menos de 12 meses”, y recordó que el acceso a Japón “tardó 18 años”.

El ejecutivo también planteó el ejemplo de Vietnam, que está en curso de apertura, país con el que ya tuvieron 14 ciclos de intercambio documental y el mercado aún no se ha abierto.

“Quiero dejar claro que si tenemos un incidente sanitario el lunes no lo vamos a recuperar el martes. Por eso tenemos que estar especialmente atentos y ser especialmente cuidadosos”, enfatizó el funcionario del Inac en Rivera, uno de los departamentos más complicados por garrapata.

Pereira repasó que cada año Uruguay coloca carnes en más de 80 países, pero “no todos pesan lo mismo”. Afirmó que esto no debe producir una situación de “falso confort”, y pensar que si se pierde un mercado quedan otros 79 a donde se puede vender, porque “no todos los mercados tienen la misma ponderación”.

Uruguay exporta el 80% de su carne a tres mercados: Estados Unidos, China y Unión Europea. “Hay distintos escenarios de precios, y la actual composición de mercados es la que nos genera la mayor valorización de nuestros productos. Si perdemos un mercado y tenemos que ir a otro, hay que pensar en otro escenario de precios, y el volumen que puede absorber cada mercado no es el mismo. Uruguay representa 5% de la exportación mundial de carne bovina, y eso no entra en cualquier lado”, advirtió.

Además, puso especial énfasis en las relaciones personales y corporativas que se han ido construyendo durante décadas. “Uno participa de una feria en la Unión Europea y ve los abrazos que se dan los exportadores con los importadores europeos. Son relaciones empresa-empresa de tres generaciones”, comentó.

El ejecutivo destacó que Uruguay y las empresas, de forma individual, han hecho acciones de marketing “muy profundas”, y eso “genera un activo específico en mercados que es difícil de replicar”.

Por otra parte, se refirió a los aranceles, que no son los mismos en todos los mercados.

Cortes y mercados

Pereira también explicó el fenómeno de compensación de la carcasa. “No todos los mercados absorben con el mismo apetito los mismos cortes. Y no todos los cortes de un animal van a un solo mercado”, subrayó.

Comentó que en Brasil se habla del boi China (novillo China, en portugués), un animal que va íntegro a ese mercado. Pero Uruguay destina cada corte al mercado que lo paga mejor.

A China Uruguay exporta cogote, aguja, paleta, pecho, brazuelo, algo de asado, vacío, mondongo y garrón. En Uruguay se queda, sobre todo, algo de asado y vacío. A la Unión Europea van cortes del trasero, como bife ancho, bife angosto, lomo cuadril y nalga. A Japón se exporta lengua y a Brasil picaña. Los cortes magros, como bola de lomo y trimmings (recortes) van a Estados Unidos. Y cortes del delantero a Israel.

“Todos nuestros animales tienen que ser elegibles para ir a todos los mercados del mundo a la vez”, afirmó el gerente del Inac.

Inserción internacional

El economista recordó que desde hace “muchas décadas Uruguay tenía el deseo importante de insertarse en el mundo”, pero tenía “muchas dificultades para firmar tratados de libre comercio (TLC)”. Sin embargo, este año se firmó “con la Unión Europea, que son 27 países; y además, con EFTA (por sus siglas en inglés de Asociación Europea de Libre Comercio), donde están mercados de alto valor, como Suiza y Noruega; y también con Singapur”, destacó.

“Vamos a pasar de tres décadas de casi no tener TLC a firmar 40 TLC (considerando los países que integran estos bloques) en uno o dos años. Es algo que deberíamos incorporar como una señal muy positiva”, afirmó el gerente de Acceso a Mercados.

Pereira enfatizó que la demanda está pujante y llamó a “tener la responsabilidad de trabajar todos juntos” para “lograr mantener este nivel de apertura en los mercados y aprovecharlos”.

En el Foro Ganadero, realizado el pasado viernes 15, también participaron el investigador del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Pablo Parodi, y el director general adjunto para Asuntos de Integración y Mercosur del Ministerio de Relaciones Exteriores, ministro Koichi Tanaka.