Más de 76.000 declaraciones juradas de Dicose se realizaron a través del formato electrónico

El director del SNIG afirmó que, si bien el objetivo es llegar al 100% de digitalización en el corto plazo, “sabemos que hay un núcleo duro de productores que no es de ningún estrato en particular, sino que se da en todos los niveles, que prefieren el papel, pero los hemos ido estimulando para que lo dejen”.

Explicó que se han delimitado los días para presentar la declaración en papel –a los primeros 12 días del mes–, en la fecha indicada según el último dígito verificador del número de Dicose, lo que facilita la llegada de la información y el procesamiento de los datos.

A su vez, sostuvo que existen muchas “ventanillas” para aquellos productores que no tienen clave, para que se acerquen a las oficinas del SNIG y realicen su declaración jurada de semovientes en formato electrónico. “Hay un trabajo de descentralización de las oficinas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), del SNIG y de las coordinadoras de Dicose que están capacitadas para hacer esta tarea”, comentó. Y agregó que, por lo tanto, “están dadas las condiciones para que hoy por hoy se pueda dejar totalmente el formulario papel”.

El funcionario del MGAP estimó que los datos de esta última declaración estarán disponibles sobre fines de agosto o primeros días de setiembre, información que –como es habitual– presentará el propio ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos. Aclaró que normalmente se presentaba un primer dato, pero se resolvió solamente dar a conocer los datos preliminares y luego, con el total de formularios presentados, incluyendo los que se presentan de forma tardía, ajustar en marzo el número final.

Osorio sostuvo que probablemente el próximo año las declaraciones que se presenten en formato digital alcancen el 100%. “Es una medida que se puede tomar y que no va a expresar ninguna contraindicación por parte de los productores. Considerando la red que tenemos, no hay ningún pretexto que justifique que el productor está en un lugar que no tiene accesibilidad a internet o que no tiene conocimiento para hacerla de esa forma”, consideró. De todas maneras, aclaró que la obligatoriedad de presentarse en forma electrónica es una decisión política.

El director del SNIG sostuvo que este formato permite contar con los datos de una manera más rápida y efectiva, disminuyendo a su vez el margen de error. Afirmó que también se busca acompasar todos los trámites digitales, ya que el Ministerio cuenta con un Plan Estratégico que apunta a la digitalización de la mayor cantidad de trámites posibles.

Marca y guía

Osorio también informó que se está trabajando con el trámite de marcas, que “es el más antiguo de la ganadería”. Señaló que “hoy está totalmente digitalizado”, que el productor puede inscribirse en el MGAP desde su casa, obtener una clave y elegir la marca que quiere tener.

En cuanto a la guía digital de propiedad y tránsito de semovientes, el director del SNIG sostuvo que se va en esa misma línea, aunque “por ahora también sigue siendo necesaria la guía en papel”.

El MGAP presentó el plan piloto de las guías digitales de propiedad y tránsito de semovientes el pasado 22 de julio, en un taller informativo a través de Zoom y YouTube, actividad que lideraron la directora general del ministerio, Fernanda Maldonado, el director de Sanidad Animal, Martín Altuna, y la directora encargada del Sistema Nacional de Información Agropecuaria (SNIA), Amalia Álvarez.

En ese marco, Maldonado solicitó que se sigan difundiendo los formularios de inscripción para ser postulantes al plan piloto, e informó que hasta esa fecha iban casi 140 productores inscriptos. “Esto llevó un trabajo de dos años y medio”, indicó la jerarca, y destacó que “este es uno de los hitos estratégicos de esta administración, que a su vez está incluido dentro de la transformación digital”.

Nuevo portal. Osorio comentó que también se está trabajando en la página del SNIG, pero reconoció que el proceso “ha sufrido muchos retrasos”. Admitió que el portal “ya tendría que estar pronto, pero la realidad es que estamos con muchos frentes de trabajo”.

Se pretende que el nuevo portal sea “mucho más amigable, accesible y con una gran cantidad de información para que el productor la pueda utilizar en la gestión de su establecimiento”, comentó. Agregó que se irá acompasado con la guía digital, así como el nuevo Registro de Entidades Agropecuarias.

“Se está trabajando en varios grupos multidisciplinarios en el MGAP para avanzar en la digitalización de estos trámites y desburocratizarlos”, sostuvo.