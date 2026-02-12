Fratti destacó habilitaciones para carne aviar, nuez pecán y cálculos biliares bovinos

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti , calificó como exitosa la misión oficial a la República Popular China , que concluyó el pasado sábado 7. “Es por lejos la más fructífera” que Uruguay ha logrado, aseguró en declaraciones al portal de Presidencia de la República. En tal sentido, destacó negocios concretados en varios rubros e interés por profundizar la relación comercial.

El secretario de Estado también sostuvo que hay interés en China por instalar un laboratorio en Uruguay, dedicado al procesamiento de estos productos de origen uruguayo, así como los provenientes de Argentina y Brasil.

Resaltó, en especial, el memorando de entendimiento firmado en el sector pesquero. “Que yo sepa, es la primera vez que Uruguay hace un acuerdo de este tipo a nivel internacional para tener colaboración, y es posible que tengamos un barco de investigación”, dijo.

El titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca informó que el sector privado concretó la exportación, para mayo, de caballos sangre pura de carrera a Hong Kong. “Las expectativas siguen siendo muy buenas, estamos esperando concretar la exportación de embriones y (el proyecto) de parques gemelos”, sostuvo el ministro, en alusión a un programa de cooperación económica y comercial bilateral de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

El jerarca enfatizó que el agro “sigue siendo el sector más importante en las exportaciones”, y que esta visita a China permitió “un avance significativo”.

Convenio entre Inac y CIQA

Por otra parte, el Instituto Nacional de Carnes (Inac) firmó un convenio con la Asociación de Inspección de Entrada, Salida y Cuarentena de China (CIQA), que apunta a fortalecer el intercambio institucional y técnico en relación con la normativa de seguridad alimentaria y técnicas de inspección y detección aplicadas a productos cárnicos.

El acuerdo facilitará el intercambio de información, la realización de talleres y programas de capacitación para personal técnico y empresas, con foco en control de residuos, métodos de detección, estándares de inspección y calidad sanitaria, se informó a través de medios oficiales.

Se busca que el trabajo conjunto permita la convergencia de enfoques regulatorios, el fortalecimiento de capacidades técnicas y la mejora de la calidad y la seguridad de la carne, facilitando el comercio bilateral entre Uruguay y China.

Promoción de carne uruguaya

Durante la misión oficial también se destacó la promoción de la carne uruguaya en espacios públicos de Pekín y Shanghái, e integrantes del Inac desarrollaron actividades orientadas a posicionar el producto en el mercado asiático.

El martes 3, en coincidencia con la celebración del 38° aniversario del inicio de las relaciones diplomáticas entre ambos países, hubo una recepción en honor al presidente Yamandú Orsi, que incluyó una degustación de carnes uruguayas.

Y en Shanghái el Inac realizó el lanzamiento oficial de la campaña de promoción de las carnes uruguayas en China para este año, motivando a los consumidores de aquel país a elegirla por su alta calidad y origen natural.

La pieza publicitaria indica que cada corte de carne uruguaya es reflejo y equilibrio entre la naturaleza y la tradición. También se subraya el compromiso y la dedicación de quienes integran la cadena cárnica: productores, industriales, transportistas y técnicos, que aportan su experiencia para garantizar una calidad constante y confiable.

La nueva campaña para presentar en China muestra la trazabilidad de la carne uruguaya desde su origen hasta su llegada a las mesas del mundo.

El video transmite que las carnes uruguayas son un tesoro preciado, resultado de su origen natural y del esfuerzo de quienes posibilitan esta cadena única de valor, con la siguiente frase: “Tesoro de origen, un placer en el paladar”.