Pérdidas de invernáculos por temporal en Salto se ubican en unos US$ 13 millones, según estimaciones primarias

Aún no hay cifras concretas sobre el impacto económico total que provocó el temporal del pasado sábado 18 en Salto, ya que las pérdidas se dividen en dos grandes componentes: la parte estructural —de invernáculos— y de cultivos.

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Según explicó el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Matías Carámbula, a Agro de Búsqueda , es más fácil calcular las pérdidas en infraestructura con base en los metros cuadrados destruidos y el costo del metro cuadrado. Las estimaciones primarias indican entre US$ 12 millones y US$ 13 millones en pérdidas, adelantó.

Cuando ocurrió el temporal se estaba por cosechar la producción de tomates y morrón en el norte, donde se produce a contraestación, y los productores suelen recibir buenos precios cuando los productos llegan a Montevideo.

En cuanto a las pérdidas de producción, Carámbula señaló que “es un dato que falta afinar mucho más”. Comentó que desde este martes los productores están completando un formulario de registro y se espera que en una semana el MGAP cuente con toda la información de la afectación, tanto en infraestructura como en producción.

El jerarca señaló que hubo productores que “perdieron todo”, ya que sin invernáculos no pueden continuar el ciclo productivo, en otros casos pueden realizar algunos arreglos y poder seguir con su producción, y otros tuvieron pérdidas menos graves, que se resuelven cambiando solo el nailon de los invernáculos.

“Los productores más veteranos nos decían que era algo que nunca había pasado, y además fue en varias zonas de Salto. El impacto es muy grande y por eso le estamos dando recursos de refuerzo a la granja, porque entendemos que algún apoyo económico tenemos que generar”, expresó el subsecretario.

Además, destacó el ánimo de los productores para sobreponerse a esta situación. “Vimos situaciones muy difíciles y los productores estaban de pie, nos decían que ahora había que salir de esto y seguir trabajando. Esa actitud la vimos en varios productores. Pero también planteaban que necesitarían de algún tipo de apoyo del Estado”, señaló.

Emergencia granjera

La Junta Nacional de la Granja resolvió este lunes 20 declarar la emergencia granjera para el departamento de Salto luego de evaluar los daños provocados por el temporal registrado en la madrugada del sábado 18 de julio. La decisión, adoptada con la participación del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, habilita la instrumentación ágil de herramientas de apoyo para los productores afectados a través del Fondo de Fomento de la Granja.

La resolución se basó en los informes técnicos elaborados por los equipos territoriales del MGAP, que constataron daños de magnitud considerable.

Según el relevamiento preliminar, el temporal afectó a cerca de 300 hectáreas de cultivos, correspondientes a aproximadamente 300 productores, que representan alrededor del 85% de los 349 productores inscriptos en la Dirección General de la Granja en ese departamento.

Aunque la emergencia granjera rige formalmente para Salto, el MGAP precisó que los predios afectados en otros departamentos —como Artigas y Cerro Largo— también recibirán apoyo, con una evaluación caso a caso. Al cierre de esta edición se tramitaba el acta con las firmas correspondientes, paso previo a la resolución ministerial que formalizará la declaración.

El MGAP adelantó que las medidas se apoyarán en tres líneas principales: un plan de recomposición de los sistemas productivos con fondos no reembolsables, en proceso de cuantificación por parte de los equipos técnicos; líneas de crédito con tasas subsidiadas para la recomposición productiva, en análisis junto con República Microfinanzas y el Banco República; y medidas de reestructuración o corrimiento de créditos, para lo cual se releva la situación de los productores con deudas ante Microfinanzas.

A esto se suma el seguimiento de las denuncias presentadas ante el Banco de Seguros del Estado, con el compromiso de actuar con celeridad en las zonas afectadas. El MGAP recordó, además, que subsidia hasta el 70% del costo de las pólizas de seguro agrícola, una herramienta que remarcó como clave de cara a futuros eventos climáticos.

Seguros

Un siguiente paso es trabajar con las aseguradoras. Inicialmente, se estima que el 50% del área afectada tendría seguro, señaló Carámbula. “Luego de salir de esta situación tenemos que trabajar mucho más fuerte con los seguros, no solo de la infraestructura, tenemos que aspirar a lograr una universalización del seguro”, consideró.

El jerarca del MGAP reconoció que ante el cambio climático estos eventos ocurren cada vez con más frecuencia y de forma más intensa. “En el Estado los recursos son limitados, y si seguís acumulando todos los años estas intervenciones, tal vez sea mejor apoyar una política de seguros”, planteó.

Orsi recorrió la zona

La declaración de emergencia granjera se dio horas después de que el presidente de la República, Yamandú Orsi, visitara las zonas afectadas en Salto acompañado por integrantes del Sistema Nacional de Emergencias, la Intendencia de Salto y el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales.

“Nuestra intención ha sido venir a ver en territorio cómo se está trabajando”, señaló el mandatario. “Es indescriptible lo que genera el estar (en el lugar). Uno lo ve en las lágrimas, en el dolor de la gente, pero también en el agradecimiento de los que la pelean día a día”, expresó.

Orsi adelantó que la situación de los productores sería abordada con medidas de mediano plazo, dado que los daños alcanzaron tanto a las viviendas como a los lugares de trabajo. “Tenemos que agudizar el ingenio y ver cómo hacemos con las unidades productivas y con la gente que vive de eso”, declaró el mandatario.