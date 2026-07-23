Encuesta del Plan Agropecuario refleja que 80% de los ganaderos está suplementando

El Instituto Plan Agropecuario difundió los resultados de su encuesta mensual de la Red de Información Nacional Ganadera (RING), correspondiente a junio y comienzos de julio, donde se observa un salto histórico en el uso de suplementación ganadera. Ocho de cada 10 productores están suplementando a su ganado.

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Se trata del dato más elevado desde que la RING está operativa, en octubre de 2020. Las categorías preferidas son los terneros y las terneras —uno de cada dos productores los suplementa—, seguidas por las vacas de cría y las vaquillonas —dos de de cada 10 productores—. Entre los tipos de suplemento utilizados se destaca el uso de suplementación proteica y de sales minerales.

La encuesta fue respondida por 398 productores vinculados a la institución. El informe confirma el ingreso pleno al invierno, con bajas temperaturas, ocurrencia de heladas, escasez de lluvias y de días soleados, con el consiguiente impacto sobre la disponibilidad y la calidad del forraje.

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En el campo natural el descenso de la disponibilidad de forraje era esperable para la época: apenas cuatro de cada 10 productores reportan alturas superiores a los cinco centímetros de pasto. El consumo supera al crecimiento, algo normal en invierno. La proporción de productores con disponibilidades superiores a cinco centímetros cayó del 63% al 37% respecto al mes anterior, mientras que las situaciones críticas treparon del 3% al 10%.

Pero el golpe más fuerte se dio en la calidad del forraje. La llegada del invierno, con las primeras heladas, la escasez de lluvias y de días soleados, motivó la baja esperable en este indicador: los reportes de calidad buena o muy buena se derrumbaron del 50% al 15% de los productores.

Desde el Plan Agropecuario insisten en la importancia de la gestión del pasto, pensando tanto en lo que resta del invierno como en el inicio de la próxima primavera.

Praderas, mejoramientos y verdeos

En las pasturas sembradas solo tres de cada 10 productores reportaron buen o muy buen estado de praderas, mejoramientos y verdeos otoñoinvernales.

En detalle, el 40% de los productores tiene praderas permanentes, y los reportes de estado bueno o muy bueno cayeron del 63% al 31% respecto al mes anterior. El 52% posee mejoramientos extensivos, con un descenso similar, del 64% al 34%. Y el 52% cuenta con verdeos de otoño-invierno, cuyo estado bueno o muy bueno bajó del 58% al 29%.

Carga animal se mantiene ajustada

Pese al deterioro forrajero, la carga animal no mostró grandes variaciones. La dotación promedio se ubica en 0,91 unidades ganaderas por hectárea (UG/ha), igual que en el bimestre mayo-junio. El 67% de los productores considera que la carga está ajustada a la oferta de pasto disponible, mientras que el 17% reconoce que no lo está y que se encuentra en proceso de ajustarla.

El Plan Agropecuario insiste en la importancia de una adecuada presupuestación forrajera, para lo cual pone a disposición de los productores el Índice sobre Plato de Comida, una herramienta que permite relacionar de forma objetiva la oferta de pasto disponible con la demanda del rodeo, según la cantidad y el peso de los animales.

Condición del rodeo de cría

La condición corporal del ganado de cría, que había cerrado el otoño en buen estado general, perdió algo de nivel, aunque se mantiene mayormente firme: cinco de cada 10 rodeos exhiben una condición corporal de cuatro o superior, frente al 67% del mes anterior. Solo el 2% de los rodeos se encuentra en situación crítica.

El informe señala que persiste cierta heterogeneidad en el estado de los rodeos, atribuible al déficit hídrico registrado durante el verano en la mitad sur del país. Con todo, en una mirada general, este es el tercer mejor inicio de invierno de los últimos seis años (2021 a 2026).

El Plan Agropecuario remarca la importancia de continuar monitoreando la disponibilidad de forraje y el estado de los rodeos, ya que decisiones oportunas permitirán llegar en buenas condiciones al momento de los partos, que están muy próximos.

Ovinos y garrapata

El 73% de los productores relevados tiene majadas, y nueve de cada 10 reportan buen estado general. Tres de cada 10 productores reportaron el inicio de partos, y cuatro de cada 10 ya esquilaron o lo harán en julio. Respecto a la garrapata, el 53% de los productores reporta tenerla en sus establecimientos, aunque solo uno de cada 10 señala presencia media a alta sobre los animales. El informe agrega que seis de cada 10 productores llevan más de cinco años realizando tratamientos contra el parásito.