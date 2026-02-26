  • Cotizaciones
    Se evalúa SiGa bonificado para apoyar a productores

    Campo Unido pidió al ministro Alfredo Fratti ampliar el fondo SiGa para que el Estado vuelva a garantizar hasta el 100% de los créditos por sequía, con participación de todos los bancos, más competencia y tasas más bajas para los productores

    A través del fondo SiGa el Estado garantiza el 100% del crédito, premitiendo agilizar la financiación y bajar las tasas de interés, con plazos acordes al mercado.

    

    Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    Las gremiales agropecuarias que integran Campo Unido plantearon al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, la ampliación del fondo SiGa (Sistema Nacional de Garantías) para facilitarles el crédito a los productores afectados por la sequía.

    El fondo SiGa Emergencia se utilizó en la administración anterior primero durante la pandemia del Covid-19 y luego en la emergencia agropecuaria. Se trata de una herramienta a través de la cual el Estado garantiza el 100% del crédito, lo que permite agilizar la financiación y bajar las tasas de interés con plazos acordes al mercado.

    Si bien la herramienta está operativa, actualmente garantiza el 25% del capital, por lo que es poco utilizada. Las gremiales plantean que todos los bancos participen, para que haya competencia y bajen las tasas, ya que les significa un buen negocio por el alto repago de esos créditos. Al tiempo que para los productores sería una medida bienvenida en las actuales circunstancias.

