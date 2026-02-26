Se evalúa SiGa bonificado para apoyar a productores

Las gremiales agropecuarias que integran Campo Unido plantearon al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, la ampliación del fondo SiGa (Sistema Nacional de Garantías) para facilitarles el crédito a los productores afectados por la sequía.
Las gremiales agropecuarias que integran Campo Unido plantearon al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, la ampliación del fondo SiGa (Sistema Nacional de Garantías) para facilitarles el crédito a los productores afectados por la sequía.
El fondo SiGa Emergencia se utilizó en la administración anterior primero durante la pandemia del Covid-19 y luego en la emergencia agropecuaria. Se trata de una herramienta a través de la cual el Estado garantiza el 100% del crédito, lo que permite agilizar la financiación y bajar las tasas de interés con plazos acordes al mercado.
Si bien la herramienta está operativa, actualmente garantiza el 25% del capital, por lo que es poco utilizada. Las gremiales plantean que todos los bancos participen, para que haya competencia y bajen las tasas, ya que les significa un buen negocio por el alto repago de esos créditos. Al tiempo que para los productores sería una medida bienvenida en las actuales circunstancias.