    La Federación Rural no se opone a la importación de ganado en pie, pero plantea advertencias

    La Federación Rural apoya la apertura al ganado en pie, pero advierte sobre mayores costos de faena, riesgos sanitarios y la necesidad de segregar animales importados, e insiste en mejorar la competitividad de la cadena cárnica

    El presidente de la Federación Rural, Rafael Normey.

    El presidente de la Federación Rural, Rafael Normey.

    FOTO

    D. Battiste
    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    La Federación Rural está de acuerdo con la puerta de vaivén para el ganado en pie, pero plantea algunas advertencias por la importación. El presidente de la gremial, Rafael Normey, dijo a Agro de Búsqueda que la faena en Uruguay “es más cara que en la región”, por lo que “no tendría sentido traer ganado para faenar”.

    También dijo que habría que segregar ese ganado, porque los protocolos de mercados como China, Europa y Japón exigen que la carne sea de animales nacidos y criados en Uruguay.

    Recordó que cuando se planteó la prohibición del uso de la hormona Estradiol, porque Europa no la aceptaba, los productores propusieron segregar a esas vaquillonas en la faena y que esa carne no se enviara al viejo continente, sin embargo, desde la industria se indicó que eso no era posible.

    Posibles problemas sanitarios

    Por otra parte, el dirigente advirtió posibles problemas sanitarios al importar ganado y sugirió que el ganado importado tenga las mismas exigencias que se plantean a escala local, de lo contrario se produciría una competencia desleal.

    En su columna publicada en Agro de Búsqueda, en febrero de 2025, titulada Libertad máxima a la exportación de ganado en pie, Normey sostuvo que el objetivo final al que se quiere llegar “es compartido por todos: lograr que los animales sean faenados en Uruguay, con el agregado de valor que eso implica”.

    Pero afirmó que la diferencia radica en los métodos para alcanzar dicho objetivo. “Los mecanismos a utilizar deberían ser los que lleven a un aumento en la competitividad de toda la cadena cárnica. Cuando la exportación de ganado en pie se activa significa que la cadena no es suficientemente competitiva en los eslabones siguientes. Atacar los problemas de competitividad es la manera de mantener en niveles reducidos la exportación en pie”, escribió.

