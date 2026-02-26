La Federación Rural no se opone a la importación de ganado en pie, pero plantea advertencias

La Federación Rural apoya la apertura al ganado en pie, pero advierte sobre mayores costos de faena, riesgos sanitarios y la necesidad de segregar animales importados, e insiste en mejorar la competitividad de la cadena cárnica

La Federación Rural está de acuerdo con la puerta de vaivén para el ganado en pie, pero plantea algunas advertencias por la importación. El presidente de la gremial, Rafael Normey, dijo a Agro de Búsqueda que la faena en Uruguay “es más cara que en la región”, por lo que “no tendría sentido traer ganado para faenar”.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

También dijo que habría que segregar ese ganado, porque los protocolos de mercados como China, Europa y Japón exigen que la carne sea de animales nacidos y criados en Uruguay.

Recordó que cuando se planteó la prohibición del uso de la hormona Estradiol, porque Europa no la aceptaba, los productores propusieron segregar a esas vaquillonas en la faena y que esa carne no se enviara al viejo continente, sin embargo, desde la industria se indicó que eso no era posible.

Posibles problemas sanitarios Por otra parte, el dirigente advirtió posibles problemas sanitarios al importar ganado y sugirió que el ganado importado tenga las mismas exigencias que se plantean a escala local, de lo contrario se produciría una competencia desleal.

En su columna publicada en Agro de Búsqueda, en febrero de 2025, titulada Libertad máxima a la exportación de ganado en pie, Normey sostuvo que el objetivo final al que se quiere llegar “es compartido por todos: lograr que los animales sean faenados en Uruguay, con el agregado de valor que eso implica”.