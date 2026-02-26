  • Cotizaciones
    jueves 26 de febrero de 2026

    Si se normalizan las lluvias en el sur, las sojas pueden recuperarse, y si deja de llover en el norte se complican

    Los cultivos están en período reproductivo, cuando se define el potencial de rendimiento; hubo chacras que se perdieron

    Considerando los actuales precios y costos agrícolas, los productores están exigidos a lograr altos rendimientos para que el negocio sea rentable.

    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    Muchos cultivos de soja están atravesando su período crítico, y, aunque las chacras del sur no tienen un buen potencial de rendimiento porque no han acumulado biomasa —por el déficit hídrico—, si las lluvias se normalizan a partir de ahora se pueden recuperar.

    “En este período se determina la mayor proporción del rendimiento. Si empieza a llover y la situación climatológica se revierte, podemos tener un año al menos cercano al promedio”, dijo a Agro de Búsqueda el investigador Sebastián Mazzilli, director del Sistema Agrícola-Ganadero del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).

    El país está dividido en dos zonas muy contrastantes. El norte tuvo un régimen de precipitaciones muy favorable para cultivos y pasturas, mientras que al sur del río Negro hay un déficit hídrico muy marcado que afectó sobre todo a los maíces de primera.

    “No diría que la zafra está perdida ni que va a ser la peor zafra, aunque no puedo estimar un porcentaje de pérdidas o de recuperación”, dijo el investigador. Y agregó: “Lo que sí puedo decir es que hay posibilidades de que las sojas puedan tener un rendimiento razonable, siempre que se mantengan las lluvias; y si no llueve va a ser un año espantoso. Dependerá mucho del régimen de lluvias que haya de ahora en más”.

    Pérdidas

    Muchos de los maíces de primera tuvieron que ser picados para silos y destinados a algún sistema de producción animal, ya sea de tambo o de producción de carne; no llegaron a cosecharse granos.

    Los maíces que se pudieron cosechar lograron rendimientos que se ubicaron “muy por debajo de un año promedio”, confirmó Mazzilli, aunque prefirió no estimar cifras. Hubo áreas de cultivos de segunda, de soja y maíz, que “se tuvieron que dar de baja” porque los cultivos no se implantaron, señaló.

    El ingeniero agrónomo recordó que hubo otros años secos, cuando las lluvias llegaron en el momento justo y permitieron la recuperación de los cultivos de soja, pero “ahora ya es un poco tarde, porque estamos casi a fin de febrero; es ahora o nunca”, sostuvo.

    El norte

    Así como en el sur no todo está perdido, en el norte tampoco todo está ganado. Si bien en esa región el régimen de precipitaciones hasta ahora fue favorable, en caso de cortarse, los rendimientos alcanzados no serán los esperados.

    “Tal vez no sea el mejor año, pero desde el punto de vista agrícola viene muy bien hasta ahora”, dijo Mazzilli sobre los cultivos al norte del río Negro. Pero advirtió que allí también están en el período crítico, y no debe dejar de llover.

    El integrante del INIA también apuntó que, si bien en el norte llovió más, las demandas atmosféricas son mayores, y cada milímetro rinde menos desde el punto de vista de las demandas del cultivo, porque hay más evapotranspiración que en el sur.

    El negocio agrícola

    Considerando los actuales precios y costos agrícolas, los productores están exigidos a lograr altos rendimientos para que el negocio sea rentable. Las empresas vienen de buenas zafras de invierno desde el punto de vista agronómico, pero no así de precios, sobre todo de los cereales.

    En el INIA hay investigadores trabajando en distintos proyectos en todo el litoral, que tiene una mirada más cercana a lo que están enfrentando los productores. El organismo prepara un informe climatológico de la zafra.

