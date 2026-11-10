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    Moody's: crecimiento “moderado”, dolarización y competitividad son “desafíos” para Uruguay

    La agencia expuso las “fortalezas” y los retos que enfrenta la calificación crediticia del país

    Sede del Ministerio de Economía, en Colonia y Paraguay.

    Sede del Ministerio de Economía, en Colonia y Paraguay.

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    Mauricio Zina-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Uruguay muestra “fortalezas crediticias” respaldadas por instituciones sólidas, un alto nivel de ingreso por habitante y “holgados colchones externos”. Pero, en contraste con eso, el crecimiento económico “moderado, los desafíos de competitividad y la exposición a materias primas, al clima y a la dolarización siguen planteando vulnerabilidades”, señaló este martes 10 la calificadora de riesgo Moody’s.

    En una charla virtual sobre Uruguay, analistas de esa agencia evaluaron la coyuntura y las perspectivas de cara al 2027. “La clave es convertir esa estabilidad en más inversión y crecimiento para preservar la capacidad de absorción de shocks”, resumió Elisa Parisi-Capone, vicepresidente de Riesgo Soberano de Moody’s. En ese plano, según la agencia, las “reformas del clima de negocios y nuevos proyectos de alto valor agregado son palancas clave para mejorar el crecimiento potencial”.

    Actualmente, la deuda pública uruguaya está calificada como “Baa1” con perspectiva “estable” por esa agencia.

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    Parisi-Capone señaló como un “punto de atención” los niveles de competitividad de la economía uruguaya. “Las exportaciones se mantienen sólidas y están relativamente diversificadas por destino”, pero el tipo de cambio real “se mantiene apreciado, lo que eleva los costos relativos de los exportadores”, planteó.

    Citó un estudio del Fondo Monetario Internacional de 2019 según el cual la apreciación del tipo de cambio real en los últimos 25 años no redujo significativamente las exportaciones totales de Uruguay, pero sí cambió su composición. Las manufacturas perdieron competitividad y participación frente a los productos primarios. “Esto sugiere que mejorar la competitividad requiere sobre todo medidas estructurales que reduzcan los costos y eleven la productividad”, acotó la analista.

    Agregó que una “mayor apertura comercial, incluido el acuerdo Mercosur con la Unión Europea, también puede compensar parcialmente la desvantaja de costos al ampliar el acceso a mercados”.

    ¿Qué puede cambiar la calificación de Uruguay?

    Según Moody’s, el marco de la política monetaria ha mejorado, mientras que un historial más largo de cumplimiento con metas fiscales y estabilización de la deuda sería positivo para la calificación de la deuda uruguaya.

    En cuanto a la dimensión de la “fortaleza económica” del país, el aspecto fiscal “es el punto más débil, porque la deuda sigue aumentando”, consignó. El crecimiento económico “moderado” es otro punto flojo, según la agencia.

    La analista afirmó que la calificación podría subir si la tasa de expansión del Producto Interno Bruto (PIB) “mejora de forma mucho más pronunciada de lo esperado, impulsada por una inversión privada sostenida que aumente la diversificación y la resiliencia. La continuidad de la desdolarización y un historial más largo de cumplimiento de las metas fiscales también serían positivos”.

    A su vez, la nota podría ser ajustada a la baja si “se erosiona el marco fiscal o monetario, si una consolidación más débil deja la deuda significativamente por encima del 65% del PIB o si vuelve un crecimiento persistentemente bajo”.

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