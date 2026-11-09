  • Cotizaciones
    lunes 09 de noviembre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Presidente del Banco Central del Uruguay: “podemos estar muy tranquilos” ante crisis de banco paraguayo

    El jerarca contrastó la “integridad” del sistema financiero local con la situación que vive la plaza paraguaya tras la caída de Ueno Bank

    Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central.

    Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central.

    FOTO

    Mauricio Zina-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El presidente del Banco Central (BCU), Guillermo Tolosa, contrastó la caída de un banco en Paraguay y la crisis institucional que produjo en ese país con la “estabilidad” de Uruguay y la “integridad” del sistema financiero uruguayo. “Podemos estar muy tranquilos”, afirmó el jerarca en una rueda de prensa este lunes 9.

    El caso del banco Ueno de Paraguay, que entró en proceso de liquidación la semana pasada después de constatarse una insuficiencia de capital regulatorio, “visibiliza a Uruguay por su estabilidad y la integridad del sistema financiero”, señaló Tolosa.

    Destacó el “marco muy distinto de autorizaciones de bancos” en la plaza uruguaya en materia de “regulación”, de requisitos de capital y la exposición a empresas vinculadas al crédito en comparación con Paraguay.

    Leé además

    Banco de la República Oriental del Uruguay.
    Sistema financiero

    El sistema financiero redujo sucursales, pero creció en personal en el primer semestre

    Por Redacción Búsqueda
    Una persona realizando una compra vía web.
    Sistema financiero

    Rigen nuevos resguardos en el sistema financiero frente al ciberdelito; “hay colas” de denunciantes

    Por Ismael Grau

    El presidente del BCU aseguró que en Uruguay “no hay exposición relevante” al grupo Vázquez, propietario de Ueno.

    También llamó a “apreciar un poco más lo que es la clase política de Uruguay”.

    El caso de Ueno Bank produjo una tormenta política en Paraguay que llevó a la destitución y apresamiento del presidente Santiago Peña, por sus anteriores vínculos con el grupo empresarial propietario del banco y por el ingreso de fondos estatales a la entidad, también afectados por la crisis.

    Pedro Alliana, hasta ese día vicepresidente, juró el viernes 6 ante el Congreso como nuevo presidente. Este lunes, el mandatario ordenó que todo su gabinete ministerial pusiera sus cargos a disposición.

    Selección semanal
    Turismo

    Cruceros: gobierno prevé similares escalas que en temporada anterior y busca ampliar viajes de expedición

    Por Redacción Búsqueda
    Junta de Transparencia

    La Jutep volvió a pedir información a Presidencia en el marco de la investigación sobre la camioneta de Orsi

    Por Federico Castillo
    Medioambiente

    COP 17: las metas de biodiversidad avanzan lento y Uruguay reclama recursos para acelerar su cumplimiento

    Por Lucía Cuberos
    Seguros

    Aseguradoras privadas reconocen apetito por volver al mercado de renta previsional

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central.

    Presidente del Banco Central del Uruguay: “podemos estar muy tranquilos” ante crisis de banco paraguayo

    Por Redacción Búsqueda
    La Policía Nacional desplegará aviones y drones, entre otros elementos, para la final de la Copa Libertadores.

    Copa Libertadores: el gobierno utilizará en la final el centro de operaciones creado para la visita del papa

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Exvicecanciller Nicolás Albertoni.

    Exsubsecretario Nicolás Albertoni será el nuevo director de Comercio e Inversiones de CAF

    Por Redacción Búsqueda
    El papa León XIV saluda a los fieles a su llegada a una misa en Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2026.
    Video

    León XIV reúne a 2,5 millones de personas en Buenos Aires en la misa más multitudinaria de su pontificado

    Por France 24