Presidente del Banco Central del Uruguay: “podemos estar muy tranquilos” ante crisis de banco paraguayo

El jerarca contrastó la “integridad” del sistema financiero local con la situación que vive la plaza paraguaya tras la caída de Ueno Bank

El presidente del Banco Central (BCU), Guillermo Tolosa, contrastó la caída de un banco en Paraguay y la crisis institucional que produjo en ese país con la “estabilidad” de Uruguay y la “integridad” del sistema financiero uruguayo. “Podemos estar muy tranquilos”, afirmó el jerarca en una rueda de prensa este lunes 9.

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El caso del banco Ueno de Paraguay, que entró en proceso de liquidación la semana pasada después de constatarse una insuficiencia de capital regulatorio, “visibiliza a Uruguay por su estabilidad y la integridad del sistema financiero”, señaló Tolosa.

Destacó el “marco muy distinto de autorizaciones de bancos” en la plaza uruguaya en materia de “regulación”, de requisitos de capital y la exposición a empresas vinculadas al crédito en comparación con Paraguay.

El presidente del BCU aseguró que en Uruguay “no hay exposición relevante” al grupo Vázquez, propietario de Ueno.

También llamó a “apreciar un poco más lo que es la clase política de Uruguay”.