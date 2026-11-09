Presidente del Banco Central del Uruguay: “podemos estar muy tranquilos” ante crisis de banco paraguayo

El presidente del Banco Central (BCU), Guillermo Tolosa, contrastó la caída de un banco en Paraguay y la crisis institucional que produjo en ese país con la “estabilidad” de Uruguay y la “integridad” del sistema financiero uruguayo. “Podemos estar muy tranquilos”, afirmó el jerarca en una rueda de prensa este lunes 9.
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El caso del banco Ueno de Paraguay, que entró en proceso de liquidación la semana pasada después de constatarse una insuficiencia de capital regulatorio, “visibiliza a Uruguay por su estabilidad y la integridad del sistema financiero”, señaló Tolosa.
Destacó el “marco muy distinto de autorizaciones de bancos” en la plaza uruguaya en materia de “regulación”, de requisitos de capital y la exposición a empresas vinculadas al crédito en comparación con Paraguay.
El presidente del BCU aseguró que en Uruguay “no hay exposición relevante” al grupo Vázquez, propietario de Ueno.
También llamó a “apreciar un poco más lo que es la clase política de Uruguay”.
El caso de Ueno Bank produjo una tormenta política en Paraguay que llevó a la destitución y apresamiento del presidente Santiago Peña, por sus anteriores vínculos con el grupo empresarial propietario del banco y por el ingreso de fondos estatales a la entidad, también afectados por la crisis.
Pedro Alliana, hasta ese día vicepresidente, juró el viernes 6 ante el Congreso como nuevo presidente. Este lunes, el mandatario ordenó que todo su gabinete ministerial pusiera sus cargos a disposición.