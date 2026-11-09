Exsubsecretario Nicolás Albertoni será el nuevo director de Comercio e Inversiones de CAF

El exvicecanciller Nicolás Albertoni fue designado director de Comercio e Inversiones de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Su designación contó con el respaldo del gobierno y de los expresidentes Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti, dijeron a Búsqueda fuentes políticas.
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Las conversaciones para concretar la incorporación de Albertoni —integrante del Partido Colorado y exviceministro de Relaciones Exteriores en la administración anterior— incluyeron gestiones del propio presidente Yamandú Orsi, dijeron los informantes.
Albertoni asumirá una dirección que tiene como objetivo promover “la articulación de los bloques de integración comercial de América Latina y el Caribe, en particular la Alianza del Pacifico, Mercosur, la Comunidad Andina, el Sistema de la Integración Centroamericana y la Comunidad del Caribe” e impulsar “soluciones de alcance nacional, binacional y regional que articulen infraestructura, logística y facilitación comercial, y contribuyan a consolidar las zonas fronterizas y los corredores estratégicos como plataformas de desarrollo compartido”.
En una comunicación interna dirigida a todos los funcionarios del banco, el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, anunció este lunes la designación de Albertoni, quien reportará a la Gerencia de Infraestructura para el Desarrollo, y destacó sus más de 15 años de experiencia en integración económica, comercio internacional e inversiones. Señaló que el exviceministro participó en las negociaciones que condujeron a la firma del acuerdo Mercosur-UE y en los esfuerzos para que Uruguay se incorpore al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).