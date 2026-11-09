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    Exsubsecretario Nicolás Albertoni será el nuevo director de Comercio e Inversiones de CAF

    Su designación contó con el apoyo del gobierno y de los expresidentes Lacalle Pou y Sanguinetti

    Exvicecanciller Nicolás Albertoni.

    Exvicecanciller Nicolás Albertoni.

    FOTO

    Mauricio Zina/ adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El exvicecanciller Nicolás Albertoni fue designado director de Comercio e Inversiones de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Su designación contó con el respaldo del gobierno y de los expresidentes Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti, dijeron a Búsqueda fuentes políticas.

    Las conversaciones para concretar la incorporación de Albertoni —integrante del Partido Colorado y exviceministro de Relaciones Exteriores en la administración anterior— incluyeron gestiones del propio presidente Yamandú Orsi, dijeron los informantes.

    Albertoni asumirá una dirección que tiene como objetivo promover “la articulación de los bloques de integración comercial de América Latina y el Caribe, en particular la Alianza del Pacifico, Mercosur, la Comunidad Andina, el Sistema de la Integración Centroamericana y la Comunidad del Caribe” e impulsar “soluciones de alcance nacional, binacional y regional que articulen infraestructura, logística y facilitación comercial, y contribuyan a consolidar las zonas fronterizas y los corredores estratégicos como plataformas de desarrollo compartido”.

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