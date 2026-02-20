Argentina: los diputados aprueban la reforma laboral de Milei, que debe volver al Senado

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó en la madrugada de este viernes 20 la denominada Ley de modernización laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, con 135 votos a favor y 115 en contra.
Diputados aprobó la ley de modernización laboral del gobierno de Javier Milei. Introduce cambios en indemnizaciones, vacaciones, huelga y jornada laboral, y vuelve al Senado por las modificaciones
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó en la madrugada de este viernes 20 la denominada Ley de modernización laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, con 135 votos a favor y 115 en contra.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
La sesión comenzó el jueves, en un clima de alta tensión política y social, marcado por una huelga general de 24 horas convocada por la Confederación General del Trabajo, la principal central sindical del país, y por protestas frente al Congreso. Se trató de la cuarta huelga general contra la actual administración.
Según el gobierno, la ley apunta a flexibilizar la normativa laboral con el objetivo de generar más empleo y reducir el trabajo no registrado, que en Argentina supera el 40%. Durante la jornada del jueves no funcionaron los trenes ni el metro, circularon muy pocos buses, se suspendieron vuelos y los bancos permanecieron cerrados, aunque muchos comercios sí abrieron.
Mientras los diputados debatían, frente al Congreso se concentraron sindicatos y partidos opositores, que advierten que la norma implica una pérdida de derechos laborales y un empeoramiento de las condiciones de trabajo.
Entre los manifestantes estaba Estela Maris Cabral, trabajadora de la industria de la alimentación y militante de izquierda, quien expresó su preocupación por el impacto de los cambios en la distribución de las horas de trabajo, especialmente en las mujeres. “Va a dejar un tendal de mujeres que van a tener que decidir entre cuidar a sus hijos o cumplir con el patrón que te pide que hoy te quedes 12 horas y mañana cinco. Crea mucha inestabilidad en la familia, en lo cotidiano”, señaló.
Dentro del Congreso, pasada la medianoche y tras unas diez horas de debate, la norma fue aprobada en general. Antes del inicio de la sesión se había acordado eliminar un artículo polémico —ya aprobado por el Senado— que reducía el salario durante las licencias por enfermedad.
La iniciativa había recibido media sanción del Senado la semana pasada, pero deberá volver a la Cámara Alta debido a las modificaciones introducidas por Diputados. El texto incorpora cambios en las indemnizaciones por despido, las vacaciones, el alcance del derecho a huelga, los límites y la distribución de la jornada laboral, y prioriza las negociaciones a nivel de empresa por sobre las sectoriales.
FUENTE:RFI