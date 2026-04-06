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    Primer encuentro Kast y Milei: reforzar la derecha y evocar el caso Apablaza

    El presidente de Chile, José Antonio Kast, se reúne este lunes con su par argentino, Javier Milei, en su primer viaje oficial desde que asumió el poder en marzo y que coincide con la frustrada captura de un exguerrillero, Galvarino Apablaza, requerido por Santiago acusado por un asesinato ocurrido hace 35 años

    Javier Milei y José Antonio Kast posan con una motosierra en Casa Rosada.

    Javier Milei y José Antonio Kast posan con una motosierra en Casa Rosada.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Siguiendo una tradición, Kast efectuará su primer viaje como mandatario de Chile a Argentina, uno de los principales socios comerciales de Santiago. Los dos líderes de derecha podrían potenciar una alianza que haga contrapeso a la influencia del gobierno izquierdista de Lula da Silva en Brasil en la región.

    “Hoy más que nunca es importante desarrollar proyectos en forma conjunta. Tenemos grandes ideas en temas mineros, de energía, de pasos fronterizos, del control del crimen organizado”, dijo el domingo a la prensa el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna.

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    Kast llegará a Buenos Aires días después de la frustrada detención del chileno Galvarino Apablaza, exguerrillero acusado de participar en el asesinato en 1991 del exsenador Jaime Guzmán, un referente de la derecha en Chile.

    Apablaza, de 75 años, escapó a Argentina en 1993 y era un refugiado político desde 2010.

    Un tribunal revocó ese estatus en febrero de este año. Pero cuando se ordenó su captura el miércoles pasado, la policía no lo encontró.

    “Tarde o temprano el señor Apablaza tendrá que rendir cuenta ante la justicia chilena y realizaremos todas las gestiones que sean pertinentes ante el gobierno argentino” para ello, aseguró Pérez Mackena.

    El ministerio de Seguridad argentino ofreció el viernes una recompensa de unos 14.000 dólares “para quien aporte información que permita localizar y detener” a Apablaza.

    El abogado de Apablaza, Rodolfo Yanzón, dijo a la AFP que de concretarse su detención sería “ilegal” ya que no se han agotado las instancias para evitar que pierda la calidad de refugiado.

    Además, adelantó que apelará la medida ante organismos internacionales.

    En diciembre, el entonces mandatario electo de Chile se reunió con su par argentino y se fotografiaron sujetando una motosierra, símbolo de los recortes fiscales impulsados por el gobernante argentino.

    Ambos países comparten una frontera de unos 5.300 kilómetros de longitud.

    Además, Argentina es el segundo socio comercial de Chile en América Latina, con un intercambio de unos 7.983 millones de dólares en 2025.

    FUENTE:RFI

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