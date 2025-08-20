¡Hola !

El reciclaje de una casa en Manantiales de Carrasco en tonos neutros pero con algunas 'sorpresas'

El proyecto de diseño de interiores estuvo a cargo del estudio Sofía Ruiz, que buscó combinar lo funcional con lo estético

Los propietarios querían que el living fuese un espacio abierto, así que decidieron abrir una arcada que dialoga con el mobiliario y con el resto de la casa.

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Federica Chiarino Vanrell
Por Federica Chiarino Vanrell

Cuando un cliente se contacta con un estudio de diseño de interiores, muchas veces le encarga llevar su hogar, oficina o espacio a los estándares de las últimas tendencias. A veces pide reutilizar algunas cosas. Otras, solicita un estilo en particular. Sin importar cuáles sean los requerimientos, para la diseñadora Sofía Ruiz, la principal fuente de inspiración es el “bienestar” y el disfrute de todos los espacios.

Su estudio realizó el proyecto de interiorismo de una casa ubicada en Manantiales de Carrasco que define su estilo a partir de dos conceptos tan opuestos como complementarios: “lujo descontracturado” o “lujo silencioso”. “Si bien usamos materiales muy nobles, fibras naturales y luminarias de diseño, lo que se ve es algo descontracturado y simple, sin mucha cosa formal”, explicó Ruiz a Galería.

La construcción consta de dos plantas. En la planta baja, la diseñadora decidió, en conjunto con la arquitecta Jimena Guasp, abrir todos los espacios. El objetivo era potenciar esa luz natural que se cuela por todos lados y que Ruiz consideraba como “oro”; pero también para que la casa ofreciera un “recorrido continuo”. La mayoría de las puertas y aberturas se eliminaron, y solo quedaron algunas en lugares estratégicos para preservar la intimidad.

La propietaria de esta casa necesitaba que algunos ambientes pudieran funcionar también como oficinas. El comedor, la cocina, los dormitorios, todo se siente cómodo y práctico para realizar teletrabajo.

La paleta de colores elegida para este proyecto se basa en los neutros: blancos, beiges, cremas, arena.

En el comedor destaca una banqueta tapizada en una pana de algodón aterciopelada de color amatista. En frente, una amplia mesa de madera realizada a medida, pensada tanto para comer como para trabajar; y encima de ella, una luminaria llamada voiles (“velo”, en francés), diseñada para la marca Leds C4. Al colocarle un dimmer, se puede manejar la intensidad de la luz y llevarla de fuerte a suave según si se usa para trabajar o para recibir gente.

En el living, el estudio de diseño optó por colocar sillones curvos hechos a medida y, en el centro, una mesa circular de madera con un espejo en la superficie. Querían que fuese un espacio abierto, así que decidieron abrir una arcada que dialoga con el mobiliario y con el resto de la casa.

Pequeñas sorpresas entre la paz visual

La paleta de colores elegida para este proyecto se basa en los neutros: blancos, beiges, cremas, arena. Sin embargo, cada ambiente tiene su “sorpresa”, según Ruiz. La presencia de la banqueta aterciopelada del comedor es un recurso que se repite en el estar, pero con una butaca en verde esmeralda. “Nos inspiramos en las piedras semipreciosas, en la búsqueda de algo natural pero sofisticado”, dijo.

El color granate, que también deriva de una piedra, está presente en varios elementos del hogar, como la puerta laqueada de la entrada. Junto a ella, deslumbra una pared de piedra en medio de todo lo neutro. Ruiz explicó que esa pared pertenece a la construcción original, que data de principios de los 90. “Hicimos un reciclaje utilizando materiales nobles pero contemporáneos, como el piso de ingeniería. Esa pared de piedra, por lo general, se suele ver con un piso de piedra laja o de lapacho bien oscuro. Al mezclarla con estos­ pisos de nueva tecnología, llama más la atención”, resaltó. Paredes estucadas y de yeso combinadas con elementos de domótica refuerzan ese balance entre lo noble y lo contemporáneo.

Un recorrido continuo

En su construcción original, la casa contaba con un sector de parrillero abierto en el que solo habitaba la propia parrilla y una mesa de comedor. Pero la propietaria quería un ambiente donde recibir gente los fines de semana, poder cocinar, no solo asado. Entonces, el estudio diseñó una suerte de “cocina social”. Transformó la parrilla en barbacoa a gas y agregó todo lo que conlleva una cocina completa: heladera, lavavajillas, horno, junto a una barra amplia para comer o tomar algo.

El estudio diseñó una suerte de "cocina social" donde estaba el sector del parrillero abierto para poder cocinar, no solo asado.

Este sector se delimitó con vidrio y se cambiaron los pisos para generar un diálogo fluido con el resto de los elementos de ese ambiente, y también con los pisos del interior de la casa. “No hay un mundo afuera y otro adentro. Se da esa sensación de que está totalmente integrado”, subrayó Ruiz. “Es un recorrido continuo en el que se percibe un mismo lenguaje sensorial y visual, logrando armonía y coherencia en toda la casa”, añadió.

