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    Detienen al hijo del fundador de Mango, investigado por la muerte de su padre

    La policía catalana detuvo este martes a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango Isak Andic, quien está siendo investigado por la muerte de su padre tras caerse por una montaña cuando paseaban juntos en diciembre de 2024

    Jonathan Andic es escoltado por agentes de policía desde un juzgado en Martorell, cerca de Barcelona, el martes.

    Jonathan Andic es escoltado por agentes de policía desde un juzgado en Martorell, cerca de Barcelona, el martes.

    FOTO

    Lluis Gene/AFP/Getty Images
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La causa por el fallecimiento de Isak Andic, que se consideró inicialmente como un accidente, dio varios giros hasta la detención de Jonathan, quien siempre ha defendido su inocencia.

    Tras su arresto, el hijo del empresario, de 45 años, fue conducido desde comisaría para declarar ante la magistrada en los juzgados de Martorell, adonde llegó pasado el mediodía esposado y custodiado por la policía, constataron periodistas de la AFP.

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    La causa, de momento, está declarada secreta, según indicó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

    Fuentes de la familia afirmaron tener un convencimiento “absoluto” de la inocencia de Jonathan Andic y aseguraron que “no existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas contra él”.

    En este sentido, se mostraron “seguros de que el desarrollo de las diligencias así lo demostrará”, y pidieron que “se respete el principio de presunción de inocencia”.

    Isak Andic, que creó de la nada una de las mayores firmas de moda del mundo, se precipitó al vacío el 14 diciembre de 2024 mientras hacía senderismo en un conocido lugar de montaña, a las afueras de Barcelona. Tenía 71 años.

    Jonathan, el mayor de sus tres hijos, era la única persona que lo acompañaba en aquel paseo.

    Isac-andik-Jonathan
    Isak Andic y su hijo Jonathan.

    Isak Andic y su hijo Jonathan.

    Giro en la investigación

    Investigada inicialmente como un accidente, la causa fue archivada provisionalmente a comienzos de 2025. Meses más tarde, sin embargo, la justicia decidió reabrirla y añadir más pesquisas.

    El diario La Vanguardia, que adelantó este martes la detención, informó entonces que la policía estaba investigando el teléfono celular del hijo, quien habría incurrido en contradicciones durante sus declaraciones como testigo.

    Durante estos meses, la jueza ha ido tomando declaración al entorno del empresario fallecido.

    De acuerdo con El País, la golfista Estefanía Knuth, pareja de Isac Andic en el momento del accidente, había indicado que él y su hijo mayor habían atravesado épocas de mala relación, pero sin apuntar en ningún momento a la tesis de un presunto homicidio.

    Tras la muerte de Andic, Knuth y los tres hijos del empresario mantuvieron una disputa por la herencia, que se saldó con un principio de acuerdo tras complejas negociaciones, informó el mismo diario.

    Actualmente, Jonathan es vicepresidente del Consejo de administración de Mango, de quien la empresa destaca en su web que “inició su trayectoria profesional en la compañía en 2005”.

    En la década pasada, estuvo durante un breve periodo de tiempo al mando de la empresa, pero poco después su padre retomó las riendas.

    Mango
    Varios transeúntes pasan frente a una tienda de Mango situada en el céntrico Paseo de Gracia de Barcelona, el 28 de febrero de 2024 en la ciudad española.

    Varios transeúntes pasan frente a una tienda de Mango situada en el céntrico Paseo de Gracia de Barcelona, el 28 de febrero de 2024 en la ciudad española.

    Empresa de éxito

    Isak Andic Ermay nació en 1953 en Estambul en el seno de una familia judía sefardí que emigró a España cuando él era una adolescente.

    Empezó en Barcelona vendiendo camisas que traía de Turquía y en 1984 abrió finalmente su primera tienda Mango, en el Paseo de Gracia de la capital catalana.

    La marca se expandió rápidamente por toda España y se convirtió en uno de los principales grupos de moda del mundo, haciendo de él una de las personas más ricas del país, con una fortuna estimada por Forbes en unos 4.500 millones de dólares.

    La empresa cuenta con más de 16.400 empleados y 2.900 puntos de venta en más de 120 mercados mundiales, según su web.

    Al igual que su rival Inditex, propietario de Zara y Bershka, número uno mundial de la moda de masas, Mango cimentó su éxito en precios bajos y una rápida respuesta a las tendencias de la moda.

    En diciembre de 2023, Andic cedió por primera vez el 5% de su empresa a una tercera persona: su brazo derecho, Toni Ruiz, consejero delegado del grupo y su actual timonel.

    El pasado octubre, Ruiz y los otros dos albaceas de la herencia de Andic publicaron un escrito reivindicado el legado de quien fue “un emprendedor visionario”, así como la inocencia de su hijo.

    ”Defendemos la inocencia de Jonathan y su única condición de víctima”, escribieron afirmando haber sido testigos “de cómo el dolor de un duelo privado se ha visto agravado por un debate público”.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

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