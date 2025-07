Florencia Servente: “Todo (lo que muestro) sucede en mi casa, y en ocasiones uno se olvida de que está grabando”

Empecé con las redes sociales en marzo de 2020. Ese año mi hija mayor iba a empezar el jardín, pero al terminar la adaptación se suspendieron las clases (por la pandemia). Para mí era un año especial. Yo estaba con mucha expectativa de volver a trabajar, iba a empezar una reforma. Me había abierto estas redes sociales con la idea de mostrar mi trabajo como arquitecta independiente con el objetivo de captar clientes. Pero arrancó la pandemia, nos quedamos todos encerrados y empecé a hacer arreglos en casa y a compartir espontáneamente lo que iba haciendo. En ese momento no tenía idea de que había gente que vivía de ser influencer­ en Uruguay. Era un mundo totalmente ajeno el de las redes sociales. Me decías influencer y para mí eran las Kardashian.

Al principio me generaba cierta incomodidad cuando venía alguien y me saludaba. Pero en un momento empecé a hacer una columna en Canal 10 y me encontré con Petru Valensky. La primera vez que lo vi fui especialmente a saludarlo. Le dije que lo miraba siempre en Decalegrón cuando era chica, y me dio un abrazo. Y sentí cómo él, cuando la gente viene y le expresa cariño, lo puede recibir. Me gustó la forma en la que lo tomó. A mí me costaba un poco, me generaba cierta incomodidad; quedaba en una situación medio tensa, medio antipática. De repente estaba con mi hija en una cafetería y venía alguien a saludarme y era como que se me chocaban los universos. No estaba preparada para la situación. Si bien yo sé que es algo remasivo, repopular (lo que hago), también pasa que todo (lo que muestro) sucede en mi casa. Y estoy yo sola con un trípode el 90% de las veces. En ocasiones uno se olvida de que está grabando. Y la gente siente cercanía de verdad. Te siente como su amiga, como que te conoce.

No soy muy apegada a las cosas. No soy muy fetichista de los objetos, algo que en mi rubro sé que pasa. Para nada. Soy bastante desapegada incluso. A veces me viene la locura de Marie Kondo y saco, saco, saco.

Se ha declarado fanática de la limpieza. ¿Se puede ir a dormir con platos sucios?

Mi estado anímico está totalmente relacionado al estado de limpieza de la casa. Me gustaría que no fuera así, porque es algo que me genera mucha angustia. Pero he aprendido a relajarme. Igual, me encantaría que esa locura viniera acompañada de la acción de hacerlo, pero solo me genera frustración. Me re puedo ir a dormir con la casa desordenada. Con niños chicos es imposible pensar otra cosa. Pero me da angustia.

¿Se divierte más en una tienda de ropa o en una de herramientas y bricolaje?

De herramientas y artículos de bricolaje, no me interesa en absoluto la ropa. Yo sé que a la gente que le gusta el diseño interior, muchas veces le gusta el diseño en general, pero a mí el tema de la ropa no me tira nada. Yo estaría con un jean y una remera blanca todos los días de mi vida.

Su marido es documentalista. ¿Ven cine juntos?

A él le encanta. A mí me gusta también, pero no tenemos tanto tiempo para ir al cine como quisiéramos, incluso para ver películas en casa. Pero sí, es algo que nos gusta. Cuando se estrenan películas uruguayas, vamos a verlas.

¿Cuánto hace que se casaron y cómo se conocieron?

Este año cumplimos 10 años de casados. Nos presentaron unos amigos. Mi amiga estaba de novia con un amigo de él y me dijo: tiene el mismo sentido del humor que vos. Y fue tal cual. Ahí nos conocimos, nos pusimos de novios y nos peleamos como tres veces. Pero en un momento nos casamos y no nos volvimos a pelear.

Tiene dos hijas. ¿Qué es lo más importante que quiere enseñarles?

Me gusta mucho que sean creativas y espontáneas, es algo que sí les trato de transmitir. Y en este prejuicio de cómo se asignan las tareas por género, ellas van a ser el caso contrario, porque para ellas la mamá es la que arregla todo, y la que suelda en casa. Ese es el ejemplo que tienen, lo que vieron. También trato de que cuando una marca manda un paquete para hacer un unboxing a mi casa, explicarles que esto es un trabajo, que a mí me pagan por eso, trato de contextualizarlo, que entiendan que eso no es gratis. Les digo que detrás de eso hay una reunión de Zoom, que hay una parte aburrida; que yo también tengo que estar llenando listas de Excel, y haciendo facturas y pasando estadísticas, y haciendo el contenido y pensándolo. Trato de bajarlo todo el tiempo a tierra.

¿Cuál es su herramienta favorita?

No sé si favorita, pero creo que el taladro es lo que más uso. No lo tengo a mano, de centro de mesa, porque tengo nenas chicas, pero lo dejaría todo el tiempo ahí, accesible. Tipo la cafetera.

Si no fuera arquitecta, ¿qué sería?

Me gustaban mucho las matemáticas, capaz que hubiera estudiado algo de eso. Esa idea de que las cosas tienen un resultado que está bien o está mal me parece supertentadora. Las ciencias exactas.