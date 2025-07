Suprema de pollo para uno, por favor

El otro día, una cocinera muy famosa en redes sociales anunciaba un nuevo ciclo de videos de recetas que tituló Soy solito. El primero, ese en el que daba la noticia, acumuló una cantidad de comentarios del tipo: “Harta de recetas familiares” o “La serie que necesitabaaa!”.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Me recordó a una escena de Se busca pareja (Must Love Dogs). Diane Lane interpreta a una mujer recién divorciada acostumbrándose a vivir sola, a comer sola. Cada vez que va al supermercado y pide media suprema de pollo, el carnicero le ofrece el pollo entero, le dice que hay una superpromoción, que no se la pierda. Y ella, cada vez más fastidiada, le responde que no. Hasta que un día la encuentra en un mal día: “¡Escúcheme, señor! Estoy divorciada, ¿OK? Como sola, normalmente de pie junto a la pileta de la cocina. No quiero un montón de pollos dando vueltas. Gracias”.

Los comentarios que recibió la cocinera de Soy solito en redes sociales me hicieron pensar en estas personas, que respondían como si por fin hubieran pensado en ellos. ¿Se reconocerán como solitos porque viven solos? ¿Porque no tienen pareja? ¿Porque tienen pareja pero igual se sienten solos? (Tener pareja no es garantía de sentirse acompañado, eso está claro). Siempre hay, siempre hubo, gente que quiere estar sola y rechaza compañía, y gente que busca compañía y no la encuentra. Puede que hayas estado en todos estos grupos en algún momento de tu vida. Yo lo estuve, por cierto.

A lo que voy es que cuando alguien dice “estoy solo”, muchas veces está diciendo “estoy soltero”.

¿Qué hay de malo en estar soltero? Nada. A menos que no quieras estarlo. Y si no querés estarlo, probablemente estarás de acuerdo conmigo en que lo peor es la BÚSQUEDA de compañía. A cada edad, tiene sus características, pero de la exposición no escapa nadie. Someterse a la mirada del otro, a esa radiografía —más o menos benévola dependiendo de a quién tengamos en frente—, interior y exterior, y gustar. La ansiedad haciendo estallar el ansiómetro, qué terrible. Parece increíble que una instancia así sea parte ineludible del proceso de enamorarse, de amar.