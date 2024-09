Una de las colecciones privadas de arte más importantes del país ofrece visitas guiadas

Ella está de pie, en el primer piso del edificio que guarda su colección de arte , y la rodean unas 40 personas (y cerca de 60 obras que cuelgan de las paredes o descansan en el piso o sobre pedestales). “Un artista muere en la vida real y puede morir también en la memoria de la gente. Si su trabajo sigue expuesto, sigue viviendo, sigue en contacto con ustedes, sigue mandando mensajes”, dice Clara Ost, la dueña, de 84 años, de la colección Engelman Ost, al recibir a uruguayos y extranjeros en su espacio. “Hay muchos puntos de vista y todos son válidos, no seamos fundamentalistas. Que cada uno haga lo que le gusta, sin cancelaciones”, sentenció.

“Se anotaron 80 personas para hoy”, le comenta Vera Engelman a Galería , una de las hijas de los dueños del espacio, y quien gestiona las reservas desde Nueva York, donde reside hace años. “Pero no siempre vienen todos los que se anotan”, dice, y agrega que está en Uruguay de visita. Tanto Clara como sus hijas, Vera y Greta, saludan a varios de los visitantes con un beso y se presentan. Clara, galardonada con la Medalla­ Delmira Agustini en 2021 por su aporte a la Cultura­ y las Artes en Uruguay, conversa por lo bajo con Gustavo. Están organizando el recorrido, decidiendo si comenzar por las obras de María Freire y José Pedro Costigliolo, o si hacerlo por las de Hugo Longa (que son alrededor de 30 y se pueden ver desde el lugar donde se espera al resto de los visitantes que están por llegar).

Con obras de más de 80 artistas uruguayos contemporáneos —es decir, con producción artística originada a partir de la mitad del siglo XX—, la colección Engelman Ost es una rareza en su especie (al menos en Uruguay) por ser privada pero abierta al público. Originado en 1963 por Clara­ Ost y Carlos Engelman (1934 - 2021), ambos aficionados por el arte y él neurofisiólogo, este acervo busca conectar con la gente. “La colección no es un secreto, lo que a mí me interesa es la comunicación, que esta colección trascienda”, confirma su dueña­. Si bien el espacio no tiene un horario de apertura al público, como lo tiene una galería o museo, sí está abierto para quien lo quiera visitar.