Semana de Turismo 2025 en Buenos Aires: propuestas gastronómicas, culturales y paseos

Gastronomía de novedad

Para los fanáticos del manga, el animé y la cultura pop, Buenos Aires ofrece un mercado gastronómico en el que predominan los sabores de la cocina asiática. El Mercat Villa Crespo, ubicado en Thames 747, cuenta con un sector de golosinas japonesas y coreanas y distintos puestos gastronómicos. Allí se puede disfrutar de intervenciones artísticas en vivo y gastronomía con distintos puestos al paso. En el mismo predio se encuentra Unisoju­, el primer soju bar de Argentina. El soju es una bebida destilada típica de Corea, realizada a partir de arroz y con variedades saborizadas, y se puede acompañar de platos típicos coreanos. El lugar está abierto de martes a jueves y domingos de 12 a 23 horas. Los viernes y sábados de 12 a 1 horas y los lunes permanece cerrado.

Mercat Villa Crespo.jpg Mercat Villa Crespo Turismo Buenos Aires

En la línea de la cultura asiática, otra opción original, deliciosa y divertida es Petit Chat, el primer café bonaerense con arte latte en 3D que combina pastelería francesa y asiática, y rinde homenaje a los gatos. Figuras de felinos, dibujos de Snoopy, Mafalda o cualquier cosa que al cliente se le ocurra se puede hacer con espuma de leche y tintas comestibles para coronar un buen café. Para acompañar, lo más destacado son las tortas realizadas con bizcochuelos asiáticos, con la esponjosidad que los caracteriza. Además, la carta incluye panes de ajo, rolls de canela y pan nube relleno de óreo. El local está ubicado en Ángel J. Carranza 1875 y está abierto de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Los sábados y domingos el horario se extiende hasta 20:30.

En el medio del microcentro porteño (San Martín 705) se encuentra el monasterio Santa Catalina de Siena, fundado en 1745. Allí, en el primer monasterio de mujeres de la ciudad de Buenos Aires, funciona Café Bistró 1745, un café y restaurante de estilo colonial, con un patio en el que predominan el verde y el silencio. Construido con cal y ladrillo, está rodeado de galerías con techos de bóveda y aún preserva las celdas en las que se alojaron 40 monjas de clausura. Café Bistró abre de lunes a viernes de 10 a 18 horas y ofrece desayunos, almuerzos y meriendas. Los jueves extiende su horario hasta las 21 horas, con una propuesta de after office con tragos y tapas.

Cafe Bistro Santa Catalina Buenos Aires.jpg Café Bistró 1745, ubicado en el Monasterio Santa Catalina

Para quienes viajan con niños y quieren salir a comer a un lugar donde todos puedan disfrutar por igual, en Zona Oeste (Bartolomé Mitre 210) se encuentra Pepper Ramos Mejía, un restaurante con un sector de juegos temático de la película Río. El espacio, pensado para infantes de entre 2 y 10 años, consta de un laberinto de dos niveles con pelotero y toboganes, un barco y una cueva. Las mesas del restaurante tienen vista al sector de juegos para que los más grandes puedan comer mientras ven a sus pequeños jugar. Pero, además, el lugar cuenta con una persona responsable del cuidado de los niños, para que jueguen seguros y sus adultos responsables puedan disfrutar sin preocupaciones. Cada 15 días, Pepper Ramos Mejía realiza una noche de magia y globología. Su oferta gastronómica incluye pastas caseras, pizzas y milanesas XL.

Arte y escenas instagrameables

La popular exposición Blow Up de arte inflable es una propuesta ideal para toda la familia. En sus más de 2.000 metros cuadrados combina arte inflable, tecnología, música y luces. Cada sala tiene una propuesta distinta: un domo caleidoscópico rodeado de grafitis que brillan en la oscuridad, un laberinto infinito lleno de sorpresas visuales, una piscina de pelotas gigante con toboganes inflables y un viaje al espacio con realidad virtual son solo algunas de ellas. Además, el lugar cuenta con varias salas y escenarios ideales para sacarse millones de fotos y selfies divertidas, que ya son furor en cuentas de Instagram y TikTok. Está ubicado en La Rural, Pabellón Frers (entrada por Av. Santa Fe 4363), y funcionará hasta el 20 de abril. De martes a viernes, la exposición se podrá visitar de 12 a 20 horas, los sábados de 10 a 20.30, y los domingos de 10 a 20. Las entradas se pueden adquirir a través de la página web de La Rural.

Blow up experiencie Buenos Aires 2.jpg Blow Up Experience Blow Up Experience

Y para los fanáticos de las redes sociales, Buenos Aires tiene un bar llamado Nivel Dios, pensado exclusivamente para sacarse fotos en distintos escenarios. Está ubicado en el microcentro porteño (San Martín 678, esq. Viamonte) y es de entrada gratuita. Los clientes solo pagan lo que consumen de un menú gastronómico típico de bar, con hamburguesas, papas fritas y distintos tragos. Entre los escenarios armados destacan un vagón de tren o una pared con los globos característicos de la película Up. Se suman una cabina de avión, la portada de la revista Vogue y un spot de Mafalda, entre otros. Además, en el subsuelo del bar se encuentra un Meta Park para jugar con lentes de realidad virtual. Está abierto de lunes a jueves de 8:30 a 1 am, los viernes de 8:30 a 2 am, los sábados de 8:30 a 3 am y los domingos de 12 a 21.

En una sala de estar ilustrada en Moria Galería (Bolívar 430, segundo piso, San Telmo), se exhibe la obra del artista argentino Santiago Paredes. Sus creaciones artísticas están influenciadas por su interés en las miniaturas persas, el grabado japonés, la moda de alta costura y la cultura pop contemporánea. El título de su nueva muestra es Un reloj de 5 segundos, y está compuesta por pinturas, dibujos en gran formato y objetos recientes. Se puede visitar hasta el 10 de mayo, de jueves a sábado de 16 a 20 horas.

Santiago Paredes 5 segundos.jpg

Velocidad y adrenalina

Formula 1 exhibicion Buenos Aires.jpg

Desde las influencias de Enzo Ferrari y Ayrton­ Senna hasta el impacto sin precedentes de la serie Drive to Survive de Netflix, Fórmula 1, la exhibición, instalada en La Rural, propone un viaje hacia el pasado, presente y futuro de este deporte sobre ruedas. En seis salas temáticas se pueden ver autos de carrera históricos y modernos, películas y entrevistas inéditas, elementos interactivos y simuladores de carreras. Una de las salas es un laboratorio de diseño ambientado como una fábrica de automóviles. La sala de PIT ofrece un viaje audiovisual de seis minutos por los 75 años de historia de la Fórmula 1. Hay, además, un espacio de homenaje a los pilotos que dejaron su vida en las pistas y a los grandes campeones. Las seis salas están creadas bajo un eje temático y con la colaboración de curadores, artistas y editores audiovisuales. La exposición se puede visitar todos los días, de 12 a 20 horas y las entradas se adquieren a través de la web de La Rural.