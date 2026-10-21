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Alcance propone hacer un millón de kilómetros contra el cáncer de mama

La campaña Mes Rosa de Alcance, que desde hace 10 años moviliza a miles de personas para crear conciencia sobre el cáncer de mama, recibió la Declaración de Interés Ministerial del Ministerio de Salud Pública

Alcance
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Por Branded Content

El Mes Rosa de Alcance Servicio de Compañía fue declarado de interés ministerial por el Ministerio de Salud Pública, con la firma de la ministra Cristina Lustemberg. El reconocimiento marca un nuevo capítulo para una iniciativa que cumple 10 años de trabajo sostenido en la concientización sobre el cáncer de mama.

La distinción del ministerio acompaña una nueva edición de la campaña, que durante todo octubre invita a personas de cualquier punto del país a sumar kilómetros mediante actividad física. La meta vuelve a ser alcanzar el millón de kilómetros y acompañar, a través de una nueva donación, el trabajo que realiza el Área de Oncogenética del Hospital de Clínicas.

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“Recibir la declaración de interés ministerial tiene un significado muy especial para Alcance porque reconoce una causa que sostenemos desde hace mucho tiempo y que ha crecido gracias al compromiso de muchísimas personas”, señaló María Inés García, gerenta general de la organización. “Mes Rosa nació con la convicción de que cada aporte cuenta y hoy este respaldo nos impulsa a seguir trabajando para que la campaña llegue cada vez a más uruguayos y pueda continuar apoyando el trabajo de investigación del Hospital de Clínicas”.

En Uruguay, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente entre las mujeres

Se estima que una de cada 11 uruguayas podría desarrollar la enfermedad en algún momento de su vida y se diagnostican, en promedio, unos 2.000 casos al año. Es además la primera causa de muerte por cáncer en mujeres, con más de 700 fallecimientos anuales. Frente a estas cifras, la detección temprana tiene una incidencia decisiva en el pronóstico.

El Mes Rosa busca contribuir a mantener el tema en la agenda pública y, al mismo tiempo, generar un aporte concreto al sistema de salud. Este año, la colaboración estará destinada nuevamente a la Unidad de Medicina Genómica del Área de Oncogenética del Hospital de Clínicas, que trabaja en el estudio de mutaciones genéticas heredadas vinculadas al cáncer y en estrategias de prevención orientadas a la detección temprana.

La donación incluirá una minicentrífuga con sus accesorios, acompañada por un freezer de –20 °C y una cabina PCR. Este equipamiento permitirá desarrollar un área específica de presecuenciación y optimizar los procesos vinculados al análisis de muestras, fortaleciendo la capacidad del laboratorio para realizar estudios de oncogenética y avanzar en diagnósticos moleculares de mayor calidad.

¿Cómo involucrarse?

Durante octubre, cualquier persona puede sumar los kilómetros que realice caminando, corriendo, en bicicleta, en patines o a través de otra actividad física que permita contabilizar la distancia recorrida. La participación está abierta a todas las edades y no requiere experiencia deportiva.

Los kilómetros pueden enviarse a través del WhatsApp 095 851 722 o registrarse mediante la app de atletismo, ciclismo y senderismo Strava, y así sumarse al club Mes Rosa. A través de la aplicación, la distancia recorrida durante cada actividad se incorpora automáticamente al contador de la campaña.

A lo largo de sus 10 años, el Mes Rosa ha buscado transformar la participación colectiva en aportes concretos para el Hospital de Clínicas. Desde el comienzo de la causa, Alcance ha destinado diferentes donaciones vinculadas al diagnóstico, la investigación y la atención del cáncer de mama.

En 2026, la declaración de interés ministerial del Ministerio de Salud Pública refuerza ese recorrido y acompaña una nueva convocatoria nacional para volver a alcanzar el millón de kilómetros.

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