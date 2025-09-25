Uruguay acuerda con Argentina y Brasil proteger los cables submarinos ante posibles ataques intencionales

Considerados la columna vertebral de internet y de la economía digital, los cables submarinos sostienen el 95% de las comunicaciones internacionales, ya que a través de ellos se transmiten datos críticos, que incluyen transacciones financieras y bancarias, operaciones bursátiles, conexiones diplomáticas y militares, tráfico de redes sociales, servicios en la nube y videollamadas. Su presencia en Uruguay ha ido en aumento y, frente a advertencias por su falta de resguardo, el gobierno se comprometió a reforzar su seguridad en coordinación con los países vecinos con los cuales comparte esta infraestructura.

Una recomendación avalada por el canciller Mario Lubetkin destaca la “importancia estratégica” de los cables submarinos como componentes críticos de la infraestructura de comunicaciones digitales que sustenta la economía y la conectividad en América del Sur, a los cuales es necesario salvaguardar contra “daños intencionales y no intencionales”.

Propone la realización de evaluaciones regulares de riesgo y mapeo de los cables para identificar vulnerabilidades y preparar respuestas adecuadas a posibles amenazas, incluyendo daños físicos y ataques cibernéticos. También plantea fomentar la colaboración transnacional, con la participación del sector privado, para compartir información, mejores prácticas y estrategias de respuesta a incidentes, así como implementar planes de contingencia por parte de los propietarios y operadores de los cables para garantizar la continuidad de los servicios.

El documento fue elaborado en el ámbito del Mercosur y ratificado en una reunión en Buenos Aires en julio, a la que acudieron los ministros de Relaciones Exteriores. Se firmó semanas después de que Brasil autorizara a Google a operar uno de los cables submarinos más extensos del mundo, de casi 14.000 kilómetros de extensión, que une Argentina y Estados Unidos con puntos de contacto en Uruguay y Brasil. Denominado Firmina, ya fue instalado en la región, tiene autorizaciones de Argentina y Uruguay, y Google pretende ponerlo en funcionamiento este año.

¿Cuáles son los cables submarinos que tiene Uruguay?

Unisur, instalado en el año 1991 y reactivado en 2013, fue el primer cable submarino que hubo en el país. Se trata, básicamente, de un tendido de fibra óptica instalado en el fondo del mar que conecta distintos países y continentes para transmitir datos. Bajo el nombre actual de Unisur 2.0, es propiedad de Antel y Telxius, una empresa de telecomunicaciones española. Conecta dos localidades fundamentales en la infraestructura de cables submarinos de la costa atlántica de Sudamérica: Punta del Este, donde el cable entra en la parada 24 de la playa Mansa, y la localidad de Las Toninas, un balneario de la provincia de Buenos Aires ubicado 360 kilómetros al sur de la capital argentina.

Otro de los cables activos en el país es Bicentenario, instalado en 2011, que también conecta a Uruguay con Argentina con puntos de amarre situados en Punta del Este y Las Toninas, propiedad de Antel y la empresa argentina Telecom.

El cable más importante es Tannat, instalado en el año 2017, el cual permitió a Uruguay mejorar su conexión internacional a Estados Unidos al reducir la dependencia de rutas indirectas y otorgar mayor control operativo y garantías de servicio. Propiedad de Antel y Google, sus entradas en la región son Punta del Este —cerca de las paradas 8 y 10 de la playa Brava—, Las Toninas y Santos (Brasil). “Hasta hoy Uruguay no tenía una conexión directa, sino que iba por otros países. El cable submarino brinda soberanía e independencia desde el punto de vista de la conexión directa y los costos fijados por otros proveedores. Uruguay contará con un canal propio y directo a internet, una autopista de información fundamental que generará nuevas oportunidades para el desarrollo económico, social y cultural del país”, informó el Ministerio de Industria, Energía y Minería durante su puesta en marcha.

El cable tuvo una longitud original de 12.000 kilómetros, una inversión por parte de Antel cercana a los US$ 75 millones y una vida útil de más de veinte años. Ingresó a Argentina tras una extensión realizada en 2020.

Información-Mapa Cable Submarino Tannat-Google Una de las rutas del cable submarino Tannat, que conecta Punta del Este con Santos en Brasil. Google

La última infraestructura que arribó a Uruguay fue Firmina, propiedad de Google, y que también une la costa este de Estados Unidos con Uruguay, Argentina (Las Toninas) y Brasil (Santos). Su amarre en el país es en la parada 5 de la playa Brava y fue construido en 2023. “A medida que las personas y las empresas han comenzado a depender de los servicios digitales para muchos aspectos de sus vidas, Firmina mejorará el acceso a los servicios de Google para los usuarios de Sudamérica. Con 12 pares de fibra, el cable transportará el tráfico de manera rápida y segura entre Norteamérica y Sudamérica, brindando a los usuarios un acceso veloz y de baja latencia a productos de Google, como búsqueda, Gmail y YouTube, así como a los servicios de Google Cloud”, informó Google en 2021, previo al tendido del cable.

Firmina, cuya activación está prevista a la brevedad, será uno de los cables más largos del mundo, capaz de funcionar completamente con una única fuente de energía en uno de sus extremos en caso de que sus otras fuentes de energía queden temporalmente fuera de servicio.

La protección a los cables submarinos en Uruguay

Las recomendaciones recientes a las que se plegó Uruguay llaman a “generar prácticas que aumenten la seguridad y la resiliencia de los cables submarinos”, a formar expertos en seguridad de estas infraestructuras y a armonizar en la región las normas y regulaciones sobre la materia. Ya en la administración pasada, el gobierno se centró en el tema al buscar unificar los trámites para autorizar reparaciones en los cables y evitar descoordinación, atrasos y altos costos para el Estado.

En 2019, Andrés Fígoli Pacheco, un abogado especializado en asuntos legales y regulatorios de infraestructura de cables submarinos, había realizado una presentación ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) en nombre de la empresa Telxius. Allí alertaba sobre la falta de normativa específica en Latinoamérica para la “efectiva protección legal” de los cables submarinos. El especialista remarcó la necesidad de que el sistema de cables submarinos en la región contara con protección jurídica especial acorde a estándares internacionales, incluyendo multas superiores a US$ 500.000, obligatoriedad de seguros para infraestructuras próximas a los cables y responsabilidad objetiva ante roturas o daños, en las que el presunto responsable debería probar su exoneración de la responsabilidad civil.

Información-Instalación Cable Submarino Tannat-Ministerio de Industria Trabajos en la playa Brava de Punta del Este, durante la instalación del cable submarino Tannat, en 2017. Ministerio de Industria, Energía y Minería

En julio, El Observador informó sobre un análisis de dos académicas uruguayas que, tras estudiar la normativa de cables submarinos en Uruguay, concluyó que en la actualidad el país no cuenta con un marco legal referido a la ciberseguridad de los cables ni un reconocimiento como activos estratégicos. El artículo fue escrito por Francia Elizabeth González Angelotti, doctora en Derecho por la Universidad de Cádiz, y Alejandra Ivonne Mar Puente, ingeniera en Telecomunicaciones con especialidad en redes de datos de telefonía móvil, y fue publicado en la Revista de Derecho y Tecnología, a cargo de la comunidad académica IusTech Perú.

“En la era digital, la conectividad global depende fundamentalmente de una infraestructura física sumergida y, muchas veces, invisible: los cables submarinos de fibra óptica. Si bien su relevancia es incuestionable, su visibilidad política, jurídica y estratégica ha sido históricamente limitada”, indican las autoras en el artículo, titulado Ciberseguridad y cables submarinos en Uruguay. Añaden que en los últimos años hubo un aumento de incidentes que afectaron a las infraestructuras submarinas, ya sean accidentales o intencionales, junto con riesgos de ciberespionaje y sabotaje en contextos geopolíticos.

Respecto a la protección de los cables en Uruguay, concluye que es “imperioso” que sean reconocidos como activos estratégicos y se adopten medidas concretas para su resguardo: “Uruguay aún se encuentra en una etapa incipiente en materia de ciberseguridad aplicada a infraestructuras físicas clave, lo que plantea la necesidad de fortalecer el enfoque preventivo y normativo”.