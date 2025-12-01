AVA Resort Cancun: nuevo concepto de todo incluido en el Caribe

El hotel debuta con una propuesta que integra confort, sostenibilidad y una amplia oferta culinaria

A 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún, un nuevo protagonista irrumpe en la escena del lujo caribeño: AVA Resort Cancun, un complejo que busca redefinir el concepto de vacaciones todo incluido. Concebido bajo una estética costera sofisticada y un enfoque de bienestar sin preocupaciones, el resort abre sus puertas con una propuesta que combina diseño, gastronomía, entretenimiento y sustentabilidad frente al Caribe mexicano.

El resort —de la cadena RCD Hotels y diseñado por las firmas Boris Pena Architects y Gensler Architects— se despliega como un oasis de dimensiones excepcionales: más de 1.600 habitaciones, todas con vista directa al mar, sumadas a suites y villas que incorporan comodidades de alto nivel, como piscinas privadas, servicio de mayordomo y espacios pensados para grupos y familias. Cada ambiente fue creado con materiales locales y detalles artesanales, desde azulejos hasta trabajos en madera y revestimientos de chukum (un acabado natural originario de la península de Yucatán), para lograr una integración armónica con el entorno.

Uno de los diferenciales más singulares es AVA Bay, la bahía artificial de agua salada que utiliza tecnología Crystal Lagoons. Con más de 36.000 metros cuadrados, se posiciona como el corazón acuático del complejo. Además de ofrecer un espacio seguro y transparente para nadar y practicar actividades acuáticas, funciona bajo parámetros de eficiencia energética: consume 50 veces menos energía que una piscina tradicional y requiere 100 veces menos productos químicos.

El universo gastronómico es otro de los pilares del hotel. Con 27 restaurantes y bares desarrollados por el prestigioso grupo HKB Design, la propuesta abarca desde cocina internacional de alta gama hasta mercados globales, teppanyaki, cocina mexicana contemporánea y coctelería de autor. Cada punto gastronómico fue diseñado de manera individual, con identidad propia y una selección estética que aporta carácter a cada experiencia.

AVA-Veranda-09 (2) El lujo también se expresa en la amplitud de sus amenities: un spa y centro de bienestar de más de 6.500 metros cuadrados, un gimnasio de última generación, canchas de pickleball, ring de boxeo, parque acuático, clubes para niños y adolescentes, seis piscinas y un abanico de actividades para todas las edades. La propiedad, además, cuenta con más de 27.000 metros cuadrados destinados a eventos, lo que la convierte en un escenario ideal para bodas, conferencias o celebraciones.