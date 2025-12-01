¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

AVA Resort Cancun: nuevo concepto de todo incluido en el Caribe

El hotel debuta con una propuesta que integra confort, sostenibilidad y una amplia oferta culinaria

AVA-Bay-20
Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

A 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún, un nuevo protagonista irrumpe en la escena del lujo caribeño: AVA Resort Cancun, un complejo que busca redefinir el concepto de vacaciones todo incluido. Concebido bajo una estética costera sofisticada y un enfoque de bienestar sin preocupaciones, el resort abre sus puertas con una propuesta que combina diseño, gastronomía, entretenimiento y sustentabilidad frente al Caribe mexicano.

El resort —de la cadena RCD Hotels y diseñado por las firmas Boris Pena Architects y Gensler Architects— se despliega como un oasis de dimensiones excepcionales: más de 1.600 habitaciones, todas con vista directa al mar, sumadas a suites y villas que incorporan comodidades de alto nivel, como piscinas privadas, servicio de mayordomo y espacios pensados para grupos y familias. Cada ambiente fue creado con materiales locales y detalles artesanales, desde azulejos hasta trabajos en madera y revestimientos de chukum (un acabado natural originario de la península de Yucatán), para lograr una integración armónica con el entorno.

Leé además

Vuelan Recibidos 2023: viaje de 180 egresados durante un trekking por el Himalaya, Nepal. 
B-Content

Del aula al mundo: un viaje colectivo para cerrar una etapa

B-content

Uno de los diferenciales más singulares es AVA Bay, la bahía artificial de agua salada que utiliza tecnología Crystal Lagoons. Con más de 36.000 metros cuadrados, se posiciona como el corazón acuático del complejo. Además de ofrecer un espacio seguro y transparente para nadar y practicar actividades acuáticas, funciona bajo parámetros de eficiencia energética: consume 50 veces menos energía que una piscina tradicional y requiere 100 veces menos productos químicos.

El universo gastronómico es otro de los pilares del hotel. Con 27 restaurantes y bares desarrollados por el prestigioso grupo HKB Design, la propuesta abarca desde cocina internacional de alta gama hasta mercados globales, teppanyaki, cocina mexicana contemporánea y coctelería de autor. Cada punto gastronómico fue diseñado de manera individual, con identidad propia y una selección estética que aporta carácter a cada experiencia.

AVA-Veranda-09 (2)

El lujo también se expresa en la amplitud de sus amenities: un spa y centro de bienestar de más de 6.500 metros cuadrados, un gimnasio de última generación, canchas de pickleball, ring de boxeo, parque acuático, clubes para niños y adolescentes, seis piscinas y un abanico de actividades para todas las edades. La propiedad, además, cuenta con más de 27.000 metros cuadrados destinados a eventos, lo que la convierte en un escenario ideal para bodas, conferencias o celebraciones.

A esta propuesta se le suma un fuerte compromiso con la sustentabilidad. El resort opera la microrred solar más grande de América del Norte, compuesta por 3.566 paneles solares que cubren el 40% de sus necesidades energéticas. Sistemas inteligentes de gestión, iluminación exterior solar, materiales reciclados y programas de reutilización de agua forman parte de una estrategia integral que busca reducir la huella ambiental y preservar los ecosistemas locales.

De esta forma, AVA Resort Cancun se presenta como un destino ideal para familias, parejas y grupos que buscan descanso, diversión y una conexión más consciente con el entorno, sin renunciar al máximo confort.

AVA_BeachWalk_0133_R1 (1)

Sección semanal
Mundial 2030

“Un solo partido de fútbol no puede financiar” la reforma del Estadio Centenario para el 2030, dice el canciller

Por  Ismael Grau  y Santiago Sánchez
Desayunos Búsqueda

Orsi defiende el “rumbo” de su gobierno “filo progresista” y reivindica su liderazgo, pero admite “gusto a poco” con lo hecho hasta ahora

Por Victoria Fernández
Partido Colorado

Andrés Ojeda lleva la orgánica del Partido Colorado por el interior, en una gira paralela a la de Vamos Uruguay

Por Leonel García
Partido Nacional

Martín Lema y la autocrítica: “Un gran gobierno que no pudimos capitalizar en la campaña electoral”

Por Redacción Búsqueda

Te Puede Interesar

Captura de pantalla de una transmisión en vivo del 1 de octubre, mientras la flotilla Global Sumud intentaba romper el bloqueo israelí a la Franja de Gaza.

Cancillería “sigue de cerca” situación de la flotilla que intentaba llegar a la Franja de Gaza

Por Redacción Búsqueda
Un hogar pobre de Montevideo.

El 17,7% de las personas era pobre en el primer semestre, según medición por ingreso

Por Redacción Búsqueda
.

Del café como excusa al café como protagonista: un libro repasa la tradición cafetera de Montevideo

Por Clementina Delacroix Cardeza
Ejecutivos de NGE y Saceem, reunidos hoy en el Maison de I´Amérique Latine de París.

Grupo francés NGE confirma la compra de la constructora uruguaya Saceem; pretende crecer en la región

Por Redacción Búsqueda