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Colegio Jesús María: trayectoria, formación y mirada al futuro

El tradicional colegio de Carrasco estrena su propuesta de prekínder maternal en 2027

Jesus Maria
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Por Branded Content

Con 73 años de trayectoria, el Colegio Jesús María combina formación académica, acompañamiento a las familias y una propuesta educativa que busca adaptarse a las nuevas necesidades. Sobre la evolución del colegio, la inauguración del prekínder maternal y la formación en valores, conversaron Elbio Medina, director general; Silvia Iglesias, directora de Educación Inicial; y Eugenia Pereda, subdirectora general.

¿Qué distingue al Jesús María de otras propuestas educativas?

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Silvia Iglesias: La identidad educativa construida a lo largo de 73 años de trayectoria combina una sólida formación académica con una educación integral, centrada en la persona y en el desarrollo de sus capacidades, valores y talentos.

¿Cómo ha evolucionado el colegio a lo largo de los años?

Eugenia Pereda: Tenemos una trayectoria que nos da raíces y experiencia, pero también estamos continuamente abiertos a las necesidades actuales de las familias. En 2027, inauguraremos el prekínder maternal, esto responde a una necesidad que las propias familias nos plantearon.

También nos reinventamos en las metodologías, capacitando a los docentes y sumando espacios diferenciados como JM Kids para los más chicos y el preuniversitario en la calle Alberdi. Incorporamos aulas verdes y aulas extendidas, aprovechando el entorno junto al bosque para llevar el aprendizaje más allá del salón.

¿Qué significa para ustedes ser una comunidad educativa que acompaña a las familias?

Elbio Medina: Para nosotros, la alianza entre colegio y familia es un pilar central de la propuesta. Somos un colegio que se reinventa escuchando. Por ejemplo, los alumnos de bachillerato nos plantearon la necesidad de una opción para quienes practican deporte profesional, y así inauguramos un bachillerato semipresencial, que les permite cursar por la tarde. El nuevo maternal también surge a partir de una solicitud de las familias.

¿En qué consistirá la propuesta del maternal?

S.I.: Es una propuesta para niños y niñas de entre 10 y 18 meses, diseñada para acompañar esta primera etapa del desarrollo, respetando los tiempos y las necesidades de cada niño. El juego, la exploración sensorial, el movimiento y las experiencias significativas serán los ejes de la propuesta, junto con la expresión artística, el desarrollo del lenguaje y la autonomía progresiva. Contamos con un equipo docente estable, formado y comprometido, que brinda un acompañamiento afectivo y personalizado en un ambiente seguro.

E.P.: El prekínder maternal está pensado para la formación y la estimulación desde los cinco sentidos. Cuenta con salas de música y robótica, psicomotricidad, gimnasio, huerta, laboratorio multipropósito y zonas privilegiadas de juego. A esto se suman espacios y momentos semanales para el desarrollo espiritual de cada niño en el aula y junto a su familia. Todo JM Kids está diseñado para educar de modo seguro y para potenciar el desarrollo de cada niño. Este centro para los más pequeños, con 4.000 m2, es exclusivo en Carrasco y Ciudad de la Costa.

¿Qué importancia le dan a la enseñanza de idiomas?

S.I.: Como colegio de educación bilingüe, promovemos el aprendizaje del inglés desde nivel 2. En JM Kids logramos que el contacto con la segunda lengua, a través de proyectos y metodologías activas y lúdicas, sea significativo y motivador. A lo largo de la escolaridad, la propuesta se profundiza, favoreciendo el desarrollo de competencias comunicativas y la apertura hacia otras culturas. Nuestros alumnos de noveno, por ejemplo, participan de una experiencia de 15 días en Londres en un campus universitario. Muchos egresados obtienen certificaciones internacionales y se desempeñan en países de habla inglesa con el inglés adquirido en el colegio. Formamos parte, además, de una red educativa internacional presente en más de 30 países, que enriquece esta propuesta y amplía las oportunidades de nuestros alumnos.

¿Qué lugar ocupa la formación en valores y la identidad católica en la propuesta educativa?

E.M.: Nuestra propuesta de formación integral se sustenta en el Evangelio, en Jesús y en el modo de vivir en comunidad a través de la Iglesia. A su vez, ofrecemos una dimensión pastoral para quienes quieran profundizar en esta experiencia, con voluntariados, cursos de animación, retiros, espacios de interioridad y actividades para las familias. Es una propuesta pastoral explícita, libre y comprometida.

¿Qué les gustaría que un niño recuerde del Jesús María cuando sea adulto?

E.M.: Nuestro objetivo es que egresen inspirados en nuestros valores y en nuestra propuesta de fe, llenos de amigos, porque crecer con otros es el mejor modo de hacerlo. Que recuerden siempre cómo fueron cuidados y queridos en el colegio porque para eso nos esforzamos todos los días.

Estamos orgullosos de nuestra comunidad de exalumnos: personas que descubrieron sus propias fortalezas en el Jesús María y que transitan por la vida con un conjunto de herramientas que les permiten abrirse caminos sin límites y que hoy nos vuelven a elegir como colegio para sus hijos.

Fe y servicio

Juan Andrés Gordo Verde, sacerdote del Colegio Jesús María.

Juan Andrés Gordo Verde, sacerdote del Colegio Jesús María.

“Lo que más me gusta de acompañar en el Jesús María es descubrir una gran familia, con chicos muy distintos entre sí, pero con algo que los identifica: la búsqueda por descubrir y hacer propia la fe a través del servicio. Cuando llegué a Santa Eugenia, me contaron que los alumnos del colegio habían sido de los primeros en abrir la calle principal del barrio, empujando carretillas que parecían más grandes que ellos. Esa imagen me quedó grabada: jóvenes que, muchas veces sin darse cuenta, empiezan a encontrarse con Jesús cuando se arremangan por los demás. A esto se suma algo muy valioso: el compromiso de tantos padres que siguen formándose, participando y buscando cada día cómo acompañar y educar mejor a sus hijos.”

P. Juan Andrés Gordo Verde, sacerdote del Colegio Jesús María

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