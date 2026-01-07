¡Hola !

De Puente Alto al mundo: Don Melchor, el vino chileno que hizo historia

En el marco de la visita de Enrique Tirado a Uruguay, Don Melchor 2021 —elegido Vino del Año por Wine Spectator— celebró un hito histórico para la vitivinicultura chilena y sudamericana

Enrique Tirado, director técnico y CEO de Viña Don Melchor.&nbsp;

Enrique Tirado, director técnico y CEO de Viña Don Melchor. 

FOTO

Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

La vitivinicultura sudamericana vivió en Punta del Este un encuentro de fuerte carga simbólica con la visita de Enrique Tirado, director técnico y CEO de Viña Don Melchor y una de las figuras más influyentes de la enología chilena. La conferencia se realizó en el marco de la gira internacional que presentó a Don Melchor 2021, distinguido como Vino del Año por la prestigiosa revista Wine Spectator, un reconocimiento histórico no solo para Chile, sino para toda América Latina.

“Cerrar este reconocimiento en Uruguay es muy especial, porque no es solo un logro para Don Melchor, sino para Sudamérica”, expresó Tirado al inicio del encuentro. La actividad contó también con la participación de Benjamín Mitarakis, director de Luxury Brands de Concha y Toro para Latinoamérica y Canadá e integrante de la tercera generación de la familia propietaria, quien subrayó la importancia de este momento: “Don Melchor 2021 fue nombrado el vino número uno del mundo por Wine Spectator. Es un orgullo enorme y un mensaje potente sobre el nivel que puede alcanzar nuestra región”.

Durante su exposición, Tirado repasó una trayectoria de más de 30 años dedicada a un mismo vino y a un mismo origen: el viñedo de Puente Alto, en el valle del Maipo. “Han sido 35 cosechas y 35 años de trabajo. Lograr este número uno refleja la historia de Don Melchor y lo que siempre hemos querido: hacer la mejor expresión posible de este lugar tan especial”, afirmó, recordando con precisión el momento en que se anunció el premio, el 15 de noviembre de 2024.

El enólogo puso énfasis en los pilares que explican la consistencia del vino a lo largo del tiempo: el origen andino del suelo, el histórico cabernet sauvignon traído de Burdeos hace más de 150 años, el manejo agroecológico del viñedo y un profundo conocimiento parcelario. “Dividimos el viñedo en 151 microparcelas. Cada una entrega aromas, sabores y texturas distintas. La complejidad del vino nace de esa diversidad y del trabajo detallado en cada sector”, explicó.

Tirado también se refirió al delicado equilibrio entre conocimiento técnico y sensibilidad humana. “Toda la tecnología y la información nos ayudan a tomar mejores decisiones, pero hacer vino sigue siendo crear arte. En la semana de la mezcla final estamos con una hoja en blanco, un lápiz, una copa y los vinos. Ahí mandan los sentidos y las emociones”, sostuvo.

Consultado sobre el impacto del cambio climático, fue claro: “Hoy tenemos años más extremos, más fríos o más cálidos, pero eso no nos impide hacer grandes vinos. Lo que cambia es que las decisiones deben ser más precisas. En un año extremo, la fecha de cosecha de una parcela puede ser un día exacto”.

Más allá del reconocimiento puntual, Tirado destacó el valor simbólico del premio para la región. “En los años 90, que un vino chileno estuviera entre los 100 mejores del mundo era impensado. Hoy este logro demuestra que el hemisferio sur puede competir al más alto nivel”, afirmó. En ese sentido, subrayó que Don Melchor “no solo representa un viñedo, sino una forma de entender el vino desde el origen, la constancia y el respeto por el terroir”, que se consolida como un referente que abrió puertas para los vinos sudamericanos en el escenario global.

Etiqueta multipremiada

Don Melchor integró en reiteradas ocasiones los rankings más exigentes de la crítica internacional, con nueve apariciones en el top 100 de la revista Wine Spectator y tres ubicaciones en su top 10 mundial. La cosecha de 2021 obtuvo 96 puntos de esta publicación, y se convirtió en el único cabernet sauvignon chileno en alcanzar en cinco oportunidades el puntaje más alto otorgado por el medio.

La crítica destacó especialmente el equilibrio y la precisión de la añada, descrita por Wine Spectator como un vino profundo y elegante, con notas de grafito, casis, frutas rojas y negras, matices especiados y taninos finos. A esto se suman 99 puntos de James Suckling, 98 de Tim Atkin y 97 en la Guía Descorchados 2024, lo que confirma la calidad del Don Melchor 2021.

Sección semanal
Venezuela

Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

Por Redacción Búsqueda
Entrevista

“Hay que dar vuelta la página y generar opciones nuevas dentro del Partido Nacional”, dice Alejo Umpiérrez

Por Federico Castillo
Venezuela

Vaivenes discursivos en la oposición sobre la situación en Venezuela

Por Federico Castillo
Teatro

Verónica Llinás hace llorar de risa en ‘Una Navidad de mierda’, en el hotel Enjoy Punta del Este

Por Javier Alfonso

