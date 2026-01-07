De Puente Alto al mundo: Don Melchor, el vino chileno que hizo historia

En el marco de la visita de Enrique Tirado a Uruguay, Don Melchor 2021 —elegido Vino del Año por Wine Spectator— celebró un hito histórico para la vitivinicultura chilena y sudamericana

La vitivinicultura sudamericana vivió en Punta del Este un encuentro de fuerte carga simbólica con la visita de Enrique Tirado, director técnico y CEO de Viña Don Melchor y una de las figuras más influyentes de la enología chilena. La conferencia se realizó en el marco de la gira internacional que presentó a Don Melchor 2021, distinguido como Vino del Año por la prestigiosa revista Wine Spectator, un reconocimiento histórico no solo para Chile, sino para toda América Latina.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

“Cerrar este reconocimiento en Uruguay es muy especial, porque no es solo un logro para Don Melchor, sino para Sudamérica”, expresó Tirado al inicio del encuentro. La actividad contó también con la participación de Benjamín Mitarakis, director de Luxury Brands de Concha y Toro para Latinoamérica y Canadá e integrante de la tercera generación de la familia propietaria, quien subrayó la importancia de este momento: “Don Melchor 2021 fue nombrado el vino número uno del mundo por Wine Spectator. Es un orgullo enorme y un mensaje potente sobre el nivel que puede alcanzar nuestra región”.

Durante su exposición, Tirado repasó una trayectoria de más de 30 años dedicada a un mismo vino y a un mismo origen: el viñedo de Puente Alto, en el valle del Maipo. “Han sido 35 cosechas y 35 años de trabajo. Lograr este número uno refleja la historia de Don Melchor y lo que siempre hemos querido: hacer la mejor expresión posible de este lugar tan especial”, afirmó, recordando con precisión el momento en que se anunció el premio, el 15 de noviembre de 2024.

El enólogo puso énfasis en los pilares que explican la consistencia del vino a lo largo del tiempo: el origen andino del suelo, el histórico cabernet sauvignon traído de Burdeos hace más de 150 años, el manejo agroecológico del viñedo y un profundo conocimiento parcelario. “Dividimos el viñedo en 151 microparcelas. Cada una entrega aromas, sabores y texturas distintas. La complejidad del vino nace de esa diversidad y del trabajo detallado en cada sector”, explicó.

Tirado también se refirió al delicado equilibrio entre conocimiento técnico y sensibilidad humana. “Toda la tecnología y la información nos ayudan a tomar mejores decisiones, pero hacer vino sigue siendo crear arte. En la semana de la mezcla final estamos con una hoja en blanco, un lápiz, una copa y los vinos. Ahí mandan los sentidos y las emociones”, sostuvo.