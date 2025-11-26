Del aula al mundo: un viaje colectivo para cerrar una etapa

Cada vez más jóvenes eligen Toque & Toque para recorrer Asia y otros destinos exóticos como forma de celebrar la culminación de la universidad

El cierre de la etapa universitaria ya no se resume a una foto con toga y diploma. Entre los jóvenes uruguayos una nueva forma de festejar el fin de la carrera comenzó a instalarse con fuerza: vender rifas y viajar en grupo para marcar simbólicamente el pasaje a la vida profesional. Más que un descanso, es un rito de transición que combina aventura, descubrimiento y un cierre emocional compartido.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Según un estudio de Opción Consultores, nueve de cada 10 estudiantes consideran que realizar un viaje al terminar la carrera es una excelente idea. Más de la mitad de ellos —el 53%— identifican la necesidad de cerrar una etapa como principal motivación, y uno de cada tres está dispuesto a invertir en ese viaje junto con sus compañeros. La tendencia, que crece año a año, responde a un cambio cultural evidente: la búsqueda de experiencias que permitan procesar lo vivido y reafirmar vínculos antes de tomar caminos profesionales propios.

Sustituir Toque y Toque Gustavo Welker y Gaston Freigedo, directores de Toque & Toque. En ese nuevo mapa generacional Toque & Toque aparece como un actor clave. La empresa, con más de una década en la organización de viajes para jóvenes, detectó que las nuevas generaciones ya no buscan una salida turística tradicional. Su programa Vuelan Recibidos se creó con esa premisa y logró consolidarse como referente entre los grupos universitarios al poner a disposición de cualquier facultad un modelo de viaje probado, exitoso e institucionalizado, tal como ocurre con las facultades de Economía y Arquitectura. La propuesta combina recorridos culturales, aventura, gastronomía, instancias de convivencia e incluso actividades solidarias, con el objetivo de que cada grupo regrese con una vivencia transformadora y no solo con fotos.

El estudio de Opción Consultores también revela un giro en los destinos preferidos. Asia emerge como la región más elegida por los futuros profesionales uruguayos: el 51% se inclinan por este continente, atraídos por su espiritualidad, su diversidad y paisajes considerados “exóticos”. Dos de cada tres jóvenes dicen sentirse motivados por destinos que los saquen de lo conocido, un indicador claro del tipo de experiencias que buscan. Dentro del mapa asiático, Tailandia se posiciona como el país más deseado —lo mencionan seis de cada 10 estudiantes—, seguido por Indonesia y Filipinas. Su combinación de templos milenarios, playas paradisíacas y vida nocturna vibrante parece sintetizar las aspiraciones de esta generación.

Indonesia Nusa Penida, Indonesia (Vuelan Recibidos 2024). En Vuelan Recibidos, ese interés por Asia se materializa en un itinerario central de 27 días que recorre Tailandia, Camboya y Vietnam, al que los grupos pueden sumar extensiones opcionales a India y Nepal, Filipinas o Indonesia. El programa incluye vuelos internacionales y regionales, traslados, alojamiento en hoteles de 3 y 4 estrellas con desayuno, coordinadores y un médico por grupo, además de entradas a destinos icónicos como la bahía de Ha Long, Angkor Wat o el Taj Mahal (en el caso de quienes eligen ampliar el viaje). Los participantes también cuentan con una aplicación que centraliza información del recorrido, sugerencias locales y detalles logísticos, lo que facilita el día a día en países donde todo —idioma, gastronomía, costumbres— resulta desconocido.