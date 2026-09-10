Foton amplía su estructura en Uruguay con un nuevo centro sobre ruta 5

Sobre ruta 5, Homero de León concentró en un mismo predio buena parte de la operación de Foton en Uruguay. El nuevo centro, de 9.000 metros cuadrados, reúne las áreas de ventas, prentrega y servicio posventa, con capacidad para atender camiones de distintos portes.

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El predio ya era utilizado por la empresa desde hace unos 15 años como punto de recepción y distribución de vehículos. Allí llegaban las unidades desde el puerto, se realizaban las tareas de preparación y luego eran trasladadas a concesionarios y clientes. La incorporación de los camiones pesados de Foton llevó a reformular el lugar y convertirlo en un centro integral.

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“Cuando incorporamos la representación de los camiones pesados vimos la necesidad de desarrollar una estructura acorde. La idea fue reunir ventas, prentrega y servicio en un lugar más cómodo para los camioneros y práctico para nuestros clientes”, explicó Sebastián Grande, director general de Homero de León.

La ubicación sobre ruta 5 permite, además, facilitar el acceso de vehículos de gran porte y evitar los inconvenientes que supone trasladarlos dentro de zonas urbanas. La inauguración reunió a más de 200 personas, entre clientes, autoridades, colaboradores, concesionarios, talleres y representantes de Foton llegados desde China.

El centro concentra tres actividades. La primera es la comercial, con un equipo dedicado a asesorar a empresas y particulares que busquen renovar, sustituir o ampliar sus flotas.

Aunque la infraestructura está especialmente preparada para camiones medianos y pesados, allí se podrá conocer toda la gama Foton, que actualmente comprende 19 modelos.

La segunda área es la de prentrega. Los vehículos que llegan desde el puerto pasan por el centro antes de ser distribuidos. Allí se realizan inspecciones, lavado y preparación de las unidades.

La capacidad de operación también aumentará. Actualmente se manejan unas seis unidades por día y la expectativa es alcanzar entre 10 y 12. El espacio puede recibir aproximadamente 15 camiones de manera simultánea.

El tercer componente es el taller, destinado al mantenimiento y reparación de toda la línea Foton. Se atenderán vehículos que van desde minibuses y unidades de menor porte hasta camiones y tractores de hasta 55 toneladas.

“Es un taller muy cómodo y operativo, que nos permite realizar una mayor cantidad de mantenimientos diarios y bajar los tiempos de espera de los clientes”, señaló Richard Clavijo, gerente de Talleres Oficiales y Posventa de Homero de León.

El taller cuenta con elevadores nuevos, una red neumática para lubricantes y equipamiento electrónico de diagnóstico. También dispone de un depósito propio de repuestos para abastecer las reparaciones. Allí trabajarán aproximadamente 20 personas, mientras que el centro contará con unas 25 en total si se suma el equipo comercial.

El tiempo como variable central

En el transporte, un vehículo detenido representa un costo. Por eso, una de las principales apuestas del nuevo centro es reducir los tiempos de permanencia de los camiones en el taller.

“Para un transportista, tener un camión detenido tiene un impacto directo en su actividad. Todo el centro está pensado para reducir esos tiempos, agilizar la atención y permitir que las unidades vuelvan a trabajar lo antes posible”, explicó Clavijo.

La empresa también incorporará un taller móvil. El vehículo ya fue empadronado y está equipado con herramientas, suministros y repuestos para realizar determinados mantenimientos directamente en las instalaciones de los clientes. El servicio apunta especialmente a empresas con flotas, para las que en algunos casos puede resultar más conveniente trasladar al técnico que mover los vehículos hasta el taller.

El centro también tendrá un espacio destinado a los conductores. La sala de espera contará con sillones, televisión y café, además de instalaciones para higienizarse y ducharse.

Oficina comercial del nuevo Centro Foton, ubicado sobre ruta 5.

Foton busca crecer en los pesados

La ampliación de la infraestructura acompaña una transformación de la oferta de Foton en Uruguay. La marca, representada por Homero de León desde 2006, fue ampliando su presencia desde los vehículos comerciales de menor porte hacia los segmentos medianos y pesados.

Entre los modelos disponibles se encuentran el Foton Wonder, el BJ-1128 y vehículos de la familia AUMAN, como los R 2656 HR y C 4138 Volcadora.

La empresa apunta a cubrir distintas actividades, desde distribución urbana hasta transporte de cargas, construcción y operaciones carreteras.

El segmento de camiones pesados es uno de los principales focos de crecimiento. Según Homero de León, cada vez más empresas consideran a Foton al momento de renovar sus unidades, incluso para sustituir vehículos de marcas con mayor trayectoria en el mercado.

“Hoy los clientes ven en Foton una opción interesante porque encuentran una relación costo-beneficio que les justifica la inversión”, sostuvo Grande.

La empresa asegura que ya ha concretado operaciones con compañías que incorporaron camiones pesados Foton en sustitución de unidades de otras marcas.

Oferta eléctrica

Otro de los cambios en la propuesta de Foton es la incorporación de vehículos eléctricos. La marca ofrece alternativas para diferentes usos, entre ellas los furgones eView Connect e eToano, las pick-ups eWonder Pick Up e eTunland y el eWonder Box.

La oferta también incluye opciones eléctricas dentro de los vehículos comerciales y camiones, como el AUMAN D EV, destinado a operaciones logísticas.

El crecimiento de esta categoría responde, según la empresa, al interés de clientes que comienzan a evaluar el costo operativo de sus vehículos y las posibilidades de sustituir unidades de combustión.

Treinta años de Foton

La apertura del centro coincide con el 30º aniversario de Foton. Durante la inauguración estuvo presente Wang Hefeng, country manager para América Latina de la compañía, quien destacó el crecimiento internacional de la marca.

“Hace treinta años, Foton comenzó su camino en China con una misión clara: fabricar grandes vehículos comerciales. Hoy, hemos vendido más de 12 millones de unidades en todo el mundo”, señaló.

El ejecutivo también destacó la relación con Homero de León, empresa con más de 85 años de trayectoria.

Desde 2006, cuando Foton comenzó a desarrollarse en Uruguay, el mercado de vehículos comerciales de origen chino también cambió. La compañía entiende que la evolución de la calidad, la tecnología y el respaldo posventa modificaron la percepción de estas marcas.

Foton ha ganado presencia en el mercado uruguayo de camiones, mientras que a escala global la compañía continúa ampliando su presencia en el segmento de vehículos comerciales, tanto en América Latina como en otros mercados.

Una inversión para acompañar el crecimiento

Homero de León no comunicará el monto de la inversión realizada para el nuevo centro, aunque la define como una apuesta importante.

Más allá de ampliar el espacio físico, la empresa busca reforzar una parte clave del negocio: el servicio después de la venta. El nuevo centro concentra en un mismo predio la comercialización, preparación, mantenimiento y reparación de los vehículos.

La apertura también representa un cambio para un espacio que durante años estuvo dedicado principalmente a recibir unidades provenientes del puerto. Ahora, con un taller de mayor capacidad, depósito de repuestos, atención para conductores y la futura incorporación del servicio móvil, pasa a ocupar un lugar más central en la operación de Foton.

“La inversión en el nuevo centro mejora nuestra infraestructura, pero también es una forma de dar respaldo a Foton en Uruguay. Queremos demostrar a los clientes que nos eligen y a quienes trabajan todos los días con nuestros vehículos que seguimos invirtiendo para acompañar sus necesidades”, concluyó Grande.

Durante setiembre, Homero de León prevé además ofrecer beneficios y bonificaciones vinculados al aniversario de Foton y a la compra de vehículos de la marca.

El nuevo centro marca así un nuevo paso en la expansión de Foton en Uruguay, con una apuesta que combina mayor capacidad comercial, una estructura de posventa más amplia y una atención pensada específicamente para las exigencias del transporte profesional.