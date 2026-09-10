Alquileres, actividad económica, mercado automotor, inflación, expectativas y empleo informal en Uruguay en números

A escala nacional, el alquiler promedio se ubicó en $ 22.278 en julio, un alza de 0,15% respecto al mes previo, informó el Instituto Nacional de Estadística en base a registros de garantía de alquiler de Anda, Mapfre, Porto, Sancor y SGA.

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El índice que elabora el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social —Ceres— para anticipar cambios en el ciclo económico aumentó en agosto y acumuló cinco subas mensuales consecutivas.

Actividad económica El MEF lee en su “mapa de calor” una economía “en movimiento” y relativiza encuesta de comerciantes

Según ese think tank, la magnitud del incremento del mes pasado (0,1%), más moderada, “refuerza las señales de pérdida de impulso” en la actividad.

Con el segmento SUV como el más vendido (3.042), el mercado de automóviles cero kilómetros se comportó dinámico en agosto.

En total, se comercializaron 6.781 unidades nuevas, un incremento de 15,5% en comparación con igual mes de 2025, según las estadísticas de la Asociación del Comercio Automotor.

5,0%

Los empresarios que responden a la encuesta de expectativas del Instituto Nacional de Estadística proyectan que este año sus costos aumentarán por encima de la inflación general.

Estiman —en mediana— que en julio los costos empresariales crecerán 5,5% en 2026, en tanto que prevén un alza de los precios minoristas de 5,0%. Hacia adelante, proyectan niveles de inflación anuales algo mayores (5,9% en los 12 meses a julio de 2027 y 6,0% a julio de 2027).

4,55%

El Índice de Precios al Consumo aumentó en agosto un 0,24%. La tasa de inflación de los últimos 12 meses subió a 4,55%, de modo que se aproximó al rango establecido como objetivo por las autoridades económicas.

El rubro “mobiliario, enseres domésticos y demás artículos regulares de los hogares” fue el que más se encareció el mes pasado (0,87%), debido básicamente por el aumento en servicio doméstico.

40,2%

En mayo-julio, una de cada cinco (20,9%) personas ocupadas en el país trabajaba sin estar registrada en la seguridad social.

En Artigas, el empleo “en negro” era prácticamente el doble que ese promedio nacional (40,2%); el único departamento con niveles de un dígito de empleo informal en ese trimestre fue Flores, con un 8,6%.