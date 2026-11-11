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Kave celebra una década en Uruguay

La marca española de muebles y decoración festejó sus 10 años en el país con un encuentro en su showroom de Punta del Este, donde el diseño y la gastronomía mediterránea fueron protagonistas

Kave
Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

Hay muebles que, con el tiempo, se convierten en parte de la historia de quienes los habitan. Esa relación entre diseño y vida cotidiana define la propuesta de Kave, la marca española que celebra sus primeros 10 años en Uruguay.

Con raíces en Girona, Cataluña, Kave llegó al país en 2016 trayendo una mirada contemporánea del mobiliario, con piezas de diseño exclusivo, materiales cuidadosamente seleccionados y una estética pensada para trascender las tendencias. Desde entonces, su crecimiento ha sido constante. Al primer showroom, en Alejandro Chucarro 1100 (Montevideo), se sumó en octubre de 2024 un segundo local en la calle 20 de Punta del Este.

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Celebración con esencia mediterránea

El 31 de octubre, la tienda de Punta del Este fue escenario del festejo del décimo aniversario. El encuentro reunió a destacados interioristas, arquitectos, desarrolladores inmobiliarios y referentes vinculados al diseño.

Parte del equipo de Kave.&nbsp;

Parte del equipo de Kave.

La propuesta gastronómica, desarrollada por Cuchara Food Design, reinterpretó clásicos de la cocina mediterránea. Todo se desplegó sobre una gran mesa ambientada con piezas y utilería de Kave, en alusión a esos encuentros familiares en los que compartir la comida y la conversación transforma una mesa en el corazón del hogar.

Colores vivos inspirados en la costa catalana, referencias a la primavera y al verano y una puesta en escena fresca evocaron las raíces de la marca. También se hizo referencia a la filosofía de Kave, que asegura que el diseño no se limita a la estética, sino que también crea experiencias y acompaña momentos significativos.

Diseño con identidad

Las colecciones de Kave combinan líneas cuidadas, funcionalidad y materiales con personalidad. Desde sofás y mesas hasta iluminación, textiles y objetos decorativos, cada pieza busca integrarse a distintos espacios y conservar su vigencia con el paso del tiempo.

Sus tiendas también se proponen como espacios de inspiración, donde las colecciones se presentan en ambientes cuidadosamente diseñados. A ello se suma el asesoramiento personalizado para proyectos de interiorismo, lo que fortalece el vínculo con clientes particulares y profesionales del sector.

Este aniversario coincide con una nueva etapa internacional: la evolución de la identidad de la firma bajo el nombre Kave y su filosofía here to stay, que pone el acento en las piezas, los espacios y los vínculos que permanecen.

Diez años después, la marca agradece la confianza de quienes eligieron sus diseños para sus hogares y reafirma una de sus principales convicciones: el valor de un buen mueble no está solo en cómo se ve, sino en cómo se vive.

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