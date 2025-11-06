Mi Derecho: una herramienta digital para democratizar el acceso a la justicia laboral

En un contexto en el que la información jurídica suele ser compleja y distante para el ciudadano común, Mi Derecho (miderecho.com.uy) surgió con una premisa clara: acercar el conocimiento y la asistencia legal a todos los trabajadores, de forma gratuita y con estándares de calidad. La iniciativa nació en Uruguay en 2016, impulsada por el abogado Tomás Teijeiro , y dos años más tarde se expandió a Chile y Argentina .

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“Siempre tuve interés en llegar con temas de derecho laboral al público en forma masiva, por responsabilidad social”, explica Teijeiro. “Muchas personas, más allá de los servicios públicos, que son muy buenos —como los del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la Defensoría Pública o los consultorios jurídicos universitarios—, no tienen acceso inmediato a información objetiva, como el cálculo de su liquidación o dudas sobre una relación laboral en curso. Eso las deja vulnerables ante profesionales que no siempre las asisten debidamente”.

Con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) e Initium, de la Universidad de Montevideo, Teijeiro comenzó a desarrollar una herramienta tecnológica gratuita, sencilla y confiable. Así nació el sitio web Mi Derecho, estructurado sobre tres pilares: un simulador de liquidación laboral, un espacio de información sistematizada y de fácil comprensión, y un canal para consultas gratuitas a abogados especializados.

El modelo combina impacto social con formación profesional. “La responsabilidad social es doble: por un lado se brinda asistencia jurídica gratuita al trabajador que la necesita, y por otro se ayuda a jóvenes abogados de la red a construir su cartera de clientes”, detalla su fundador.

La plataforma funciona bajo un principio de independencia. No mantiene alianzas comerciales ni institucionales, lo que garantiza —según Teijeiro— que el servicio se mantenga “gratuito, objetivo y de calidad”. “Mi Derecho brinda un asesoramiento sin sesgo ideológico ni político alguno”. Las relaciones se establecen directamente entre el usuario y el abogado que lo atiende, quien puede luego acompañar al cliente en caso de que el conflicto derive en un reclamo formal, donde recién se concreta el patrocinio profesional en forma tradicional.

Actualmente, Mi Derecho cuenta con una red regional de profesionales seleccionados mediante convocatorias abiertas. Los postulantes son evaluados por su formación, vocación de servicio y compromiso con el derecho laboral. Una vez incorporados, su trabajo es monitoreado a través de auditorías y mecanismos de evaluación implementados en la propia web. “El asesoramiento que brindan se revisa constantemente, tanto por consultas con los usuarios como por auditorías internas, sobre todo cuando la asistencia se procesaliza”, señala Teijeiro.

La magnitud de la demanda ilustra la necesidad que vino a cubrir el proyecto. Según datos internos, el sitio acumula más de 3,5 millones de simulaciones de egreso, 700.000 sesiones web (entre 2024 y 2025), 1,3 millones de consultas por correo electrónico, además de otros cientos de miles por WhatsApp. En casi la totalidad de los casos, las respuestas se brindan el mismo día.

En Chile, Mi Derecho debió sortear obstáculos significativos: primero el estallido social de 2019 y luego la pandemia. Hoy el foco está puesto en afianzar la presencia en ese mercado, con la renovación del sitio web y la incorporación de inteligencia artificial y nuevos canales de acceso. Sin embargo, Teijeiro subraya que la tecnología no sustituirá el componente humano: “El principal diferencial de Mi Derecho es la cercanía con el usuario, con personas con nombre y apellido, que para nosotros no son números”.

Esa cercanía se refleja en la capacidad de adaptación a realidades diversas. En Chile, por ejemplo, la plataforma fue traducida al creole, idioma hablado por buena parte de la comunidad haitiana. “Reconforta saber que nuestras herramientas sirven para aliviar la vida de personas que han tenido que abandonar sus países y encuentran en Mi Derechoun aliado para conocer su estatus laboral y defenderse si es necesario”, dice.

En Uruguay, una porción importante de las consultas también proviene de migrantes. Para Teijeiro, esto confirma que el derecho laboral sigue siendo una puerta de entrada a la inclusión.

Con presencia consolidada en Uruguay, Argentina y Chile, Mi Derecho proyecta su expansión hacia Perú, Ecuador, Colombia, México y España, con la aspiración de transformarse en “el sitio laboral de referencia en Iberoamérica”.

El desafío, admite su creador, es mantener la esencia en medio del crecimiento: independencia, rigor y empatía. “Mi Derecho nació para democratizar el acceso a la justicia laboral. Esa sigue siendo nuestra brújula”.