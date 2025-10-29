Nobu Hotel Los Cabos: lujo minimalista en el Pacífico mexicano

Los Cabos, en el extremo sur de la península de Baja California, ha conquistado un lugar entre los destinos más sofisticados y exclusivos del Pacífico mexicano. Esta región, donde el desierto se funde con el océano, ofrece un clima privilegiado todo el año, playas con bandera azul —símbolo de limpieza y conservación ambiental— y una diversidad de propuestas que la convierten en el lugar ideal tanto para la aventura como para el descanso.

Como una joya arquitectónica integrada con el entorno, se encuentra Nobu Hotel Los Cabos. El complejo, creado por el renombrado chef Nobu Matsuhisa, junto con el actor Robert De Niro, trasciende la noción de alojamiento para convertirse en una experiencia sensorial completa, en la que el diseño japonés, el lujo contemporáneo y la hospitalidad mexicana conviven en armonía.

Nobu Hotel Los Cabos es un homenaje al minimalismo japonés con una profunda conexión con la naturaleza local. La arquitectura del hotel combina materiales naturales, como la piedra alhambra, el mármol ojinaga y la madera de parota, integrados con líneas limpias, tonos neutros y una distribución que prioriza la luz natural y la amplitud de los espacios.

Desde el ingreso, un espejo de agua y un árbol torote —especie endémica de Baja California Sur— marcan el inicio de una experiencia de serenidad que se extiende a lo largo de las 200 habitaciones del hotel. Con vistas al mar, al jardín o al desierto, las estancias están equipadas con bañeras tradicionales de madera, tatamis para yoga y mobiliario de inspiración nipona, sin renunciar al confort contemporáneo.

El resort cuenta con cuatro piscinas, áreas exclusivas para relajarse, dos canchas de pickleball­, un kids club, salones para eventos y un spa de más de 4.000 m² que incluye 13 salas de tratamientos, jardín de hidroterapia al aire libre y gimnasio con espacio de meditación y yoga.

Gastronomía que fusiona Oriente y Occidente

La cocina es uno de los pilares de la propuesta Nobu, y en Los Cabos brilla con luz propia. En el restaurante insignia, Nobu Restaurant, se ofrece la inconfundible cocina fusión nipo-peruana que ha hecho famoso al chef Matsuhisa en todo el mundo. Platos como el black cod miso o el sashimi de jalapeño son emblemas de una carta que combina frescura, técnica y creatividad.

Otro imperdible es Muna Restaurant, con un menú de inspiración mediterránea y vistas privilegiadas al océano. Además, el complejo cuenta con un huerto propio de hierbas y vegetales, que abastece de productos frescos a los restaurantes y bares del hotel, reforzando su compromiso con la sostenibilidad y la calidad.

NBLC_Drone_4 (1)

Los seis restaurantes del complejo fueron nominados a los Culinary­ Awards 2024, un reconocimiento que valora la excelencia gastronómica no por un solo plato, sino por la experiencia global de sabor, servicio y presentación.

Un destino que lo tiene todo

Los Cabos ofrece una gran variedad de propuestas al aire libre, que van desde la navegación hasta el buceo, el golf o el avistamiento de ballenas (entre diciembre y abril). El Arco de San Lucas, lugar donde se unen el mar de Cortés y el océano Pacífico, es una visita obligada, especialmente al atardecer.

Para los amantes de la naturaleza, el parque nacional Cabo Pulmo —a dos horas del hotel— ofrece uno de los últimos arrecifes vivos de Norteamérica, ideal para buceo y esnórquel. Y para quienes buscan cultura y vida local, las localidades de San José del Cabo y Todos Santos combinan arte, historia, gastronomía y arquitectura colonial.