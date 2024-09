Oxa Deco invita a crear hogares con identidad

Sus inicios fueron gracias a su padre, carpintero de profesión. De él conserva ese amor por la madera y lo artesanal. “Toda esa experiencia me llevó a poder conectar mucho con la gente”, cuenta.

Siempre estuvo. El concepto de lo natural lo trato de incorporar a la decoración , al igual que la calidez de los productos nobles y tener diferencias en las texturas. Mi padre me transmitió la pasión por lo que hacía.

Uno puede ir a una casa de decoración y elegir objetos, pero otra cosa es contratar a un diseñador que va a tener en cuenta los espacios, la distribución y la luz natural. El estilismo, como pasa con la ropa, cumple una función importante, pero la calidez y transmitir parte de lo que es el gusto de la persona pasa por el diseñador. En una entrevista con un cliente trato de captar todos sus gustos y llevarlos a los espacios para que tengan identidad. Siempre digo que no es lo mismo una casa que un hogar.

¿En qué se diferencian?

El hogar tiene que hablar de la persona y cumplir todos los requisitos de quien va a habitarlo en paralelo con el diseño.

¿Tiene algún estilo que la defina?

Es difícil esa pregunta porque hay muchos que me gustan. En especial me agrada el industrial: la mezcla de lo natural, la madera y el negro del hierro. También me gusta fusionar estilos, una línea más ecléctica e incorporo también el color. A los uruguayos les cuesta , somos más de lo monocromático con tonos suaves. Los colores provocan cosas, por ejemplo, en un restaurante el color rojo estimula el apetito. En los sanatorios se usan los celestes, verdes claros y pasteles para dar tranquilidad, paz y armonía.

¿En los años que lleva dedicada a la profesión, ha notado un cambio en el gusto de los uruguayos?

De a poco la gente ha incursionado más en la decoración y le da una mayor importancia. La pandemia fue un antes y un después para nosotros. Como emprendedora nací en la pandemia, y nuestro primer cliente nos dijo que ahora que estaba más en su casa se había dado cuenta de que necesitaba mejorarla. Mucha gente empezó así. Las personas se dieron cuenta de que necesitaban cambios funcionales en sus casas. Nosotros tratamos de ser creativos, funcionales y ágiles. Estipulamos una fecha y la cumplimos.

¿Ha habido diferencias en cuanto a la utilización de los colores?

La gente joven está queriendo un poco más de color. Pasa mucho por los estados anímicos, es fundamental transmitir sensaciones. La gente está con mucha cosa en la cabeza, por lo que quiere llegar a la casa y encontrar tranquilidad.

¿Ha cambiado la forma de ocupar ciertos espacios en los hogares?

Hoy en día, con el home office, en los departamentos que no son tan grandes hay que incorporar un escritorio dentro de un living o en un dormitorio. Ahí es donde tenemos que hacer magia. Siempre digo que cada centímetro cuenta.

