Party Cam Uruguay: tecnología aplicada al recuerdo

Party Cam Uruguay nació en 2015 a partir de una experiencia personal. Martín D’Amico, fotógrafo y con más de dos décadas vinculado al mundo de los eventos como DJ, asistió a una boda donde probó por primera vez una cabina de fotos. “Salí maravillado, muerto de la risa. Dije: quiero tener una cabina de fotos”, recuerda. Con pocos recursos y sin antecedentes locales, diseñó y construyó su primer equipo de forma artesanal. Ese mismo año lo estrenó y, pocos meses después, decidió dejar su trabajo fijo para dedicarse de lleno al proyecto.

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Desde entonces, la empresa se enfocó en un esquema de servicios que combina desarrollo de producto y acompañamiento al cliente. La propuesta incluye desde cabinas tradicionales, espejos interactivos y plataformas 360 hasta un robot móvil, denominado Robotina, que recorre los eventos capturando imágenes. “No es solo una cabina, es un sistema que se adapta al tipo de evento, al espacio y a lo que el cliente necesita”, explica Martín.

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La personalización es uno de los ejes del negocio. Cada activación se diseña a partir de la identidad del evento, tanto en celebraciones sociales como en acciones corporativas. “No hay dos diseños iguales. Trabajamos sobre la tarjeta, los colores, los logos, todo lo que forme parte de la estética general”, señala. A esto se suma la integración de formatos digitales, con entrega inmediata vía QR o WhatsApp y adaptación al uso en redes sociales.

La inmediatez convive con una apuesta por la durabilidad del producto. La empresa trabaja con impresión tipo minilab­, similar a la de los laboratorios fotográficos tradicionales. “No es solo que la foto salga en 30 segundos, sino que dure. Si en 10 días se deteriora, el objetivo del recuerdo se pierde”, afirma. En ese sentido, la calidad técnica es parte central del servicio.

El proceso también incorpora nuevas herramientas, como la inteligencia artificial. A través de guiones desarrollados internamente, se generan imágenes personalizadas que recrean escenas o situaciones específicas. “La persona se saca una foto y podemos ubicarla en cualquier contexto, desde un estadio hasta un avión. Es otra forma de producir contenido”, explica.

La actualización constante es parte de la estrategia. En febrero de este año, la empresa participó en la feria internacional Photo Booth Expo (PBX) en Las Vegas, dedicada exclusivamente a la industria de cabinas de fotos. “Fuimos a ver de primera mano qué se está usando en el mundo, probar equipos y hablar con proveedores”, cuenta Martín. A partir de esa experiencia, incorporaron nuevas tecnologías y proyectan lanzamientos para los próximos meses.

Robotina Party Cam

Otro de los aspectos que destacan es la privacidad. Todas las imágenes se gestionan mediante galerías en línea con acceso restringido. “No publicamos fotos. Cada cliente decide qué hacer con ese material. Trabajamos con eventos donde la confidencialidad es clave”, indica.

A más de 10 años del inicio, Party Cam Uruguay mantiene un enfoque centrado en la especialización. “Nos dedicamos solo a esto. No sumamos servicios paralelos porque creemos que el valor está en hacer bien lo que sabemos”, resume Martín. En un mercado en expansión, la empresa apuesta a la adaptación constante, el desarrollo propio y la experiencia como diferencial. n

Se puede establecer contacto con Party Cam Uruguay a través del sitio web partycamuruguay.com.uy, la cuenta de Instagram @partycamuruguay o llamando al 099 100 703.