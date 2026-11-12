Premio Innovación PwC Uruguay: ‘startups’ que transforman procesos con tecnología

En la séptima edición del Premio Innovación PwC Uruguay, AMGlab fue reconocida como ganadora de la categoría Startup por el desarrollo de un sistema de trazabilidad para plantaciones forestales. La iniciativa se impuso entre un conjunto de emprendimientos finalistas que presentaron soluciones tecnológicas para distintos sectores, desde la gestión de recursos humanos hasta la donación de sangre y la educación financiera.

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La ceremonia reunió a representantes del ámbito empresarial, académico y emprendedor. El premio, creado en 2020 por PwC Uruguay en el año de su centenario, cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Búsqueda . Además, cuenta con la participación de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) tanto en el jurado como en el comité de evaluación.

En esta categoría, el reconocimiento distingue a emprendimientos jóvenes que buscan llevar sus desarrollos al mercado y generar impacto a partir de nuevas soluciones.

En esta edición participaron 65 empresas, con 69 postulaciones iniciales y 49 iniciativas confirmadas de 19 industrias. El jurado estuvo integrado por Jorge Xavier (presidente), Danny Freira, Adrián Rodríguez Miranda, Álvaro Brunini, Ana Castillo Leska, Andrés Danza y Richard Moreira.

“ El objetivo fue pasar de conocer cuántas hectáreas se plantaron a tener trazabilidad individual de cada árbol”, explica Andrés Möller, de AMGlab. La idea comenzó a tomar forma en 2022, cuando UPM se acercó a la empresa con la necesidad de incorporar innovación a los procesos de silvicultura. En los intercambios con la compañía y Julio Hartwich S.A. identificaron una oportunidad en una actividad que, según Möller, llevaba más de dos décadas sin incorporar cambios tecnológicos significativos.

El Sistema Integral de Control de Plantaciones Forestales (SICPF) permite registrar quién planta cada árbol, su ubicación, la variedad utilizada, cuánto fertilizante recibe y cuándo se realiza la tarea. Para hacerlo, utiliza dispositivos electrónicos desarrollados por AMGlab que acompañan a los operarios durante el trabajo. Mediante sensores, geolocalización de alta precisión y comunicaciones inalámbricas, los equipos registran los datos en tiempo real.

La información se procesa en la nube y se integra en una plataforma web que permite visualizar mapas de plantación, controlar consumos, medir productividad e identificar posibles anomalías. También incorpora algoritmos e inteligencia artificial para validar los registros y detectar desvíos.

Integrantes del jurado Andrés Danza, Adrián Rodríguez Miranda, Ana Castillo Leska, Richard Moreira y Jorge Xavier (presidente).

Uno de los desafíos era que el sistema funcionara en zonas forestales sin cobertura de telefonía celular. Para resolverlo, la empresa desarrolló sistemas de comunicación propios que permiten capturar y transmitir información desde el campo sin depender de una conexión convencional.

La solución lleva más de tres años en funcionamiento, con más de 200 dispositivos operativos y más de 40 millones de árboles registrados.

AMGlab nació en Mercedes, Soriano, y el reconocimiento también representa, para Möller, una validación del potencial tecnológico del interior. “No queremos que el interior sea solamente el lugar donde se producen las materias primas, sino también desde donde se desarrolla la tecnología que transforma esas industrias”, señala.

La empresa busca ampliar la implementación con UPM, su principal cliente, hasta alcanzar los 400 dispositivos operativos y mantiene conversaciones con otras compañías forestales uruguayas. También recibió consultas de Argentina y Paraguay. Según sus estimaciones, el sistema puede reducir entre un 2% y un 10% los costos de plantación, al optimizar el uso de fertilizantes, disminuir errores y reposiciones y mejorar la productividad. La tecnología también podría adaptarse a otros procesos agroindustriales que requieren trazabilidad y gestión de activos en tiempo real.

Entrevistas laborales con inteligencia artificial

MeetPIA desarrolló una plataforma que automatiza distintas etapas de los procesos de selección de personal. Permite analizar currículums, realizar entrevistas con inteligencia artificial y aplicar evaluaciones psicotécnicas y cognitivas. Durante las entrevistas, los candidatos interactúan con un avatar digital que formula preguntas relacionadas con el puesto y organiza las respuestas para que los equipos de Recursos Humanos puedan analizarlas.

La idea surgió al observar el tiempo que las empresas destinan a tareas operativas, como revisar currículums, coordinar encuentros y realizar primeras entrevistas. “Muchas veces, ese trabajo operativo termina quitándoles tiempo para lo más importante: conocer a las personas, entender su potencial y tomar buenas decisiones de contratación”, explica Martín Luguori, de MeetPIA.

Los candidatos pueden completar las entrevistas de forma autónoma y en el momento que les resulte conveniente. La plataforma ofrece distintas modalidades, entre ellas voz, chat y WhatsApp. En uno de sus clientes, la empresa estima que determinados procesos de selección habrían requerido más de 1.100 horas de trabajo manual; con MeetPIA pudieron realizarse con un costo significativamente menor.

El uso de inteligencia artificial en la contratación también plantea desafíos en relación con los sesgos. Luguori explica que las evaluaciones buscan concentrarse en aspectos vinculados al puesto y que los resultados puedan ser revisados por los profesionales. “La IA no es infalible y, si no se utiliza correctamente, también puede reproducir sesgos”, advierte. Por eso, sostiene que la tecnología debe aportar información, pero no sustituir el criterio humano. “La decisión de contratar debe seguir estando en manos de las personas”, afirma.

La startup trabaja con empresas de distintas industrias y busca profundizar su expansión internacional. Para Luguori, el premio reconoce el trabajo de un equipo que desarrolla desde Uruguay soluciones de inteligencia artificial con potencial para competir en otros mercados.

Una red para coordinar la donación de sangre

Desarrollada por Decora, Donate surgió para responder a las dificultades y la fragmentación del sistema de donación de sangre en Uruguay. La plataforma conecta a personas que quieren donar con bancos públicos y privados, facilita la reserva de turnos y ofrece información sobre los requisitos y la preparación previa.

Actualmente integra 28 bancos de sangre distribuidos en 13 departamentos. Alrededor de la mitad de las personas que agendan una donación en Uruguay lo hacen a través de Donate y más del 75% de las reservas de la plataforma son realizadas directamente por los usuarios.

“El valor de Donate está en conectar a las personas que quieren donar sangre o plaquetas con los bancos de sangre, facilitando la experiencia del donante y la organización de las instituciones”, explica Vanina Laino, de Decora. La iniciativa nació de un proceso de cocreación con donantes, personal técnico, médicos y bancos de sangre, que permitió identificar dificultades tanto en la experiencia de quienes donan como en la gestión de las instituciones.

Cada banco conserva la autonomía de su operativa y puede administrar sus propios puntos de donación y jornadas especiales. Para Laino, uno de los resultados más interesantes es el efecto de red que crea la plataforma. Cuando se incorporó un nuevo banco de sangre, cuenta, al día siguiente ya tenía personas agendadas sin haber realizado una campaña de difusión.

Del lado de las instituciones, Donate permitió reducir llamadas y tareas administrativas, liberando tiempo del personal para otras actividades. El próximo objetivo es avanzar hacia una herramienta más integral de gestión de donantes, que permita mejorar las convocatorias, fortalecer la recurrencia y desarrollar información útil para los bancos de sangre. La experiencia también abrió la posibilidad de adaptar el modelo a otros países.