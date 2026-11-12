  • Cotizaciones
    jueves 12 de noviembre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Cosecha de cebada se inauguró con alto rendimiento y pedidos para habilitar bitrenes y tritrenes

    Bouissa planteó que el uso de vehículos de mayor capacidad permitiría reducir los costos logísticos, especialmente en el traslado de la producción hacia el Puerto de Nueva Palmira

    El presidente de la Sociedad de Fomento Rural de Ombúes de Lavalle, Carlos Julio Bouissa.

    El presidente de la Sociedad de Fomento Rural de Ombúes de Lavalle, Carlos Julio Bouissa.

    FOTO

    Nicholás Pérez / Agencia Camaleón
    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    La inauguración oficial de la cosecha de cebada, celebrada el viernes 6 en Ombúes de Lavalle (Colonia), dejó una primera referencia productiva favorable, con un rendimiento cercano a 5.000 kilos por hectárea en la chacra donde se realizó la actividad. Sin embargo, aún no se conocían los datos de calidad que informa la industria maltera, que son determinantes para su comercialización, ya que la cebada debe cumplir ciertos requisitos. Por lo tanto, es prematuro establecer conclusiones sobre el comportamiento general de la cosecha en esa región.

    Transporte

    En ese marco, la Sociedad de Fomento Rural de Ombúes de Lavalle planteó al gobierno la necesidad de mejorar la competitividad agrícola, especialmente mediante la habilitación de bitrenes y tritrenes para reducir los costos de transporte, además de atender el atraso cambiario y los costos internos de producción.

    Al respecto, el presidente de la Sociedad de Fomento Rural de Ombúes de Lavalle, Carlos Julio Bouissa, trasladó a las autoridades una serie de planteos vinculados a la competitividad de la agricultura, como el atraso cambiario, los costos de producción, el precio de los combustibles y la posibilidad de habilitar bitrenes y tritrenes para el transporte de granos.

    Leé además

    El fideicomiso financiero forestal Bosques del Uruguay 3 fue la parte vendedora del predio que adquirió Forestal Oriental de UPM a un precio promedio de US$ 5.090 por hectárea.
    Agro

    Forestal Oriental de UPM invierte US$ 14,1 millones en compra de un campo, entre otras operaciones que mueven el mercado

    Por Mauro Florentín
    los delegados de la industria frigorifica no estan participando en la junta del inac
    Agro

    Los delegados de la industria frigorífica no están participando en la Junta del Inac

    Por Agro de Búsqueda

    Bouissa planteó que el uso de vehículos de mayor capacidad permitiría reducir los costos logísticos, especialmente en el traslado de la producción hacia el Puerto de Nueva Palmira. No todas las rutas del país presentan condiciones adecuadas para este tipo de transporte, pero, sostuvo, el corredor entre Ombúes de Lavalle y Nueva Palmira ofrece características favorables.

    “De acá de Ombúes al Puerto de Palmira es una ruta toda de hormigón que tranquilamente se podría empezar a usar”, señaló.

    El productor mencionó como antecedente las experiencias que se vienen realizando con transporte de madera mediante vehículos de mayor capacidad. Consideró que extender esa posibilidad al transporte agrícola podría contribuir a mejorar la competitividad de los productores, aunque reconoció que su implementación requiere evaluaciones y autorizaciones.

    Combustible

    Otro de los temas planteados fue el costo de los combustibles, particularmente por su incidencia durante la cosecha de invierno y la siembra de verano. Bouissa destacó que fue positiva la decisión del gobierno de no aplicar un aumento al precio del gasoil recomendado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua a fines de octubre. “Para el sector agrícola eso es una mano”, afirmó el dirigente.

    Sin embargo, en su discurso advirtió que el combustible continúa representando un costo elevado para los productores y que sigue siendo necesario buscar alternativas para mejorar la ecuación económica. La Sociedad de Fomento Rural de Ombúes de Lavalle mantiene su disposición a trabajar con las autoridades en propuestas que permitan reducir costos, sostuvo.

    Bouissa también valoró el estado de la infraestructura vial rural del departamento. Señaló que Colonia cuenta con aproximadamente 3.500 kilómetros de caminería rural y que, en términos generales, presenta buenas condiciones de circulación. “Casi que no hay un camino para reclamar que esté mal”, dijo.

    El dirigente destacó el trabajo de mantenimiento que realiza la Intendencia de Colonia y consideró que la situación departamental es favorable en comparación con las dificultades que enfrentan otras regiones del país. Para Bouissa, la mejora de la competitividad agrícola requiere reducir los costos de producción y mejorar la eficiencia del transporte, aprovechando la infraestructura disponible y las posibilidades de incorporar nuevas modalidades logísticas.

    Selección semanal
    Turismo

    Cruceros: gobierno prevé similares escalas que en temporada anterior y busca ampliar viajes de expedición

    Por Redacción Búsqueda
    Junta de Transparencia

    La Jutep volvió a pedir información a Presidencia en el marco de la investigación sobre la camioneta de Orsi

    Por Federico Castillo
    Medioambiente

    COP 17: las metas de biodiversidad avanzan lento y Uruguay reclama recursos para acelerar su cumplimiento

    Por Lucía Cuberos
    Seguros

    Aseguradoras privadas reconocen apetito por volver al mercado de renta previsional

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El papa León XIV habla en el Estadio Centenario durante una vigilia de oración organizada por jóvenes católicos.

    El regalo del papa León XIV a los católicos uruguayos que participaron en su visita

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Carolina Cosse.

    La Amplia presentó las firmas requeridas para ingresar al Frente Amplio

    Por Victoria Fernández
    Cartel del barrio Marconi, ubicado en la zona norte de Montevideo.

    En el Marconi, el gobierno busca frenar la violencia del fútbol con referentes de Nacional y Peñarol

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Hospital Español.

    Cesan al director del Hospital Español, que era también interventor del Casmu; en su lugar asumió la subdirectora

    Por Paula Barquet