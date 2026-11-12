Cosecha de cebada se inauguró con alto rendimiento y pedidos para habilitar bitrenes y tritrenes

La inauguración oficial de la cosecha de cebada, celebrada el viernes 6 en Ombúes de Lavalle (Colonia), dejó una primera referencia productiva favorable, con un rendimiento cercano a 5.000 kilos por hectárea en la chacra donde se realizó la actividad. Sin embargo, aún no se conocían los datos de calidad que informa la industria maltera, que son determinantes para su comercialización, ya que la cebada debe cumplir ciertos requisitos. Por lo tanto, es prematuro establecer conclusiones sobre el comportamiento general de la cosecha en esa región.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En ese marco, la Sociedad de Fomento Rural de Ombúes de Lavalle planteó al gobierno la necesidad de mejorar la competitividad agrícola, especialmente mediante la habilitación de bitrenes y tritrenes para reducir los costos de transporte, además de atender el atraso cambiario y los costos internos de producción.

Al respecto, el presidente de la Sociedad de Fomento Rural de Ombúes de Lavalle, Carlos Julio Bouissa, trasladó a las autoridades una serie de planteos vinculados a la competitividad de la agricultura, como el atraso cambiario, los costos de producción, el precio de los combustibles y la posibilidad de habilitar bitrenes y tritrenes para el transporte de granos.

Agro Los delegados de la industria frigorífica no están participando en la Junta del Inac

Agro Forestal Oriental de UPM invierte US$ 14,1 millones en compra de un campo, entre otras operaciones que mueven el mercado

Bouissa planteó que el uso de vehículos de mayor capacidad permitiría reducir los costos logísticos, especialmente en el traslado de la producción hacia el Puerto de Nueva Palmira. No todas las rutas del país presentan condiciones adecuadas para este tipo de transporte, pero, sostuvo, el corredor entre Ombúes de Lavalle y Nueva Palmira ofrece características favorables.

“De acá de Ombúes al Puerto de Palmira es una ruta toda de hormigón que tranquilamente se podría empezar a usar”, señaló.

El productor mencionó como antecedente las experiencias que se vienen realizando con transporte de madera mediante vehículos de mayor capacidad. Consideró que extender esa posibilidad al transporte agrícola podría contribuir a mejorar la competitividad de los productores, aunque reconoció que su implementación requiere evaluaciones y autorizaciones.

Combustible

Otro de los temas planteados fue el costo de los combustibles, particularmente por su incidencia durante la cosecha de invierno y la siembra de verano. Bouissa destacó que fue positiva la decisión del gobierno de no aplicar un aumento al precio del gasoil recomendado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua a fines de octubre. “Para el sector agrícola eso es una mano”, afirmó el dirigente.

Sin embargo, en su discurso advirtió que el combustible continúa representando un costo elevado para los productores y que sigue siendo necesario buscar alternativas para mejorar la ecuación económica. La Sociedad de Fomento Rural de Ombúes de Lavalle mantiene su disposición a trabajar con las autoridades en propuestas que permitan reducir costos, sostuvo.

Bouissa también valoró el estado de la infraestructura vial rural del departamento. Señaló que Colonia cuenta con aproximadamente 3.500 kilómetros de caminería rural y que, en términos generales, presenta buenas condiciones de circulación. “Casi que no hay un camino para reclamar que esté mal”, dijo.

El dirigente destacó el trabajo de mantenimiento que realiza la Intendencia de Colonia y consideró que la situación departamental es favorable en comparación con las dificultades que enfrentan otras regiones del país. Para Bouissa, la mejora de la competitividad agrícola requiere reducir los costos de producción y mejorar la eficiencia del transporte, aprovechando la infraestructura disponible y las posibilidades de incorporar nuevas modalidades logísticas.