Premio Innovación PwC Uruguay: de la tecnología médica a los pavimentos permeables

La séptima edición del Premio Innovación PwC Uruguay reconoció iniciativas de empresas y organizaciones que desarrollan tecnología y nuevas formas de hacer. En la categoría general, el primer lugar fue para Focus, por OpenNerve, una plataforma de neuroestimulación implantable de diseño abierto. Los finalistas fueron TELL, con una herramienta de análisis de voz para detectar señales de deterioro cognitivo, y Grinor, por sus pavimentos de hormigón permeable.

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En la categoría startup, el premio principal correspondió a AMGlab, por un sistema de trazabilidad digital para plantaciones forestales.

Creado en 2020, el reconocimiento busca distinguir iniciativas que generan valor, mejoran procesos y promueven prácticas sostenibles. En esta edición participaron 65 empresas, con 49 iniciativas confirmadas de 19 industrias. La evaluación contempla aspectos como escalabilidad, rentabilidad, sostenibilidad e innovación.

El premio cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Búsqueda . Además, cuenta con la participación de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) tanto en el jurado como en el Comité de Evaluación.

El proyecto ganador de Focus busca reducir las barreras para investigar tratamientos basados en la estimulación eléctrica de los nervios. OpenNerve es un dispositivo implantable que utiliza corrientes de baja intensidad para estimular nervios y registrar señales biológicas. La neuroestimulación ya se emplea en tratamientos para afecciones como la epilepsia y la incontinencia, y se investiga su aplicación en otras enfermedades.

El problema es que desarrollar un implante desde cero exige tiempo, dinero y conocimientos especializados. OpenNerve propone una alternativa: sus diseños electrónicos, software, firmware y documentación están disponibles públicamente, con una licencia que permite incluso el uso comercial. Así, universidades, centros de investigación y startups pueden partir de una base tecnológica existente en lugar de construir toda la plataforma por su cuenta.

El proyecto es liderado por la Universidad del Sur de California y financiado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Focus trabaja junto con Medipace, una startup de California, y desarrolla la electrónica del implante y del cargador inalámbrico que permite recargarlo a través de la piel.

La tecnología está en etapa preclínica. Ya existen dos generaciones del dispositivo y se utiliza en estudios con animales, aunque todavía no se ha probado en personas.

Para Javier Schandy, CEO de Focus, el premio reconoce la capacidad de desarrollar tecnología médica desde Uruguay y puede fortalecer su posición ante clientes internacionales. Fundada en 2014, la empresa cuenta con más de 80 ingenieros e ingenieras y trabaja en dispositivos médicos, electrónica aplicada y Physical AI.

“Para mí, innovar es tener la capacidad de adaptarse mientras el terreno se mueve”, señala Schandy. El año pasado, Focus había recibido una mención especial por su trabajo en Glucotrack, por lo que esta es su segunda edición consecutiva entre los proyectos distinguidos.

La voz como indicador de salud

TELL fue finalista con TELLscreen, una plataforma que analiza patrones de la voz para identificar señales asociadas al deterioro cognitivo y aportar información objetiva para la evaluación de la salud cerebral.

El sistema propone tareas sencillas, como describir una imagen, narrar un recuerdo o leer un texto. A partir de esas muestras analiza más de 30 características del habla, entre ellas la velocidad, las pausas y la riqueza del vocabulario. En siete a 10 minutos, el profesional recibe un perfil que puede aportar información para la evaluación clínica.

La herramienta funciona desde cualquier dispositivo con micrófono y conexión a internet. Su principal ventaja es la posibilidad de realizar pruebas de manera accesible y repetirlas periódicamente para observar cambios a lo largo del tiempo.

Según datos de la empresa, TELLscreen está en operación comercial desde 2024, tiene 26 contratos activos con clínicas e instituciones de investigación en distintos continentes y ha procesado más de 18.500 evaluaciones. Sus modelos han sido validados en más de 25 publicaciones científicas, con precisiones de hasta el 95% en algunos estudios. Para ampliar su adopción, todavía debe avanzar en las aprobaciones regulatorias de cada país y reunir más datos de seguimiento de pacientes.

Fernando Johann, CEO de TELL, destaca el valor del reconocimiento. “Que un jurado local de este nivel vea el valor de lo que hacemos nos confirma que desde acá se puede desarrollar tecnología de frontera con impacto mundial”, afirma. Aunque tiene clientes en tres continentes, la empresa mantiene en Uruguay el centro de su operación y busca ampliar sus vínculos con hospitales y clínicas del país.

Pavimentos que absorben la lluvia

El otro finalista de la categoría general fue Grinor, junto con el Grupo de Hormigón Estructural de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, por el desarrollo de pavimentos de hormigón permeable para grandes superficies.

A diferencia de los pavimentos tradicionales, este material tiene poros interconectados que permiten que el agua atraviese la superficie y llegue a las capas inferiores. De ese modo, parte de la lluvia se infiltra en el suelo y otra se libera gradualmente hacia los sistemas de drenaje.

La solución apunta a reducir la presión sobre las bocas de tormenta, especialmente en ciudades donde el crecimiento urbano ha disminuido las superficies naturales capaces de absorber agua. El proyecto combina diseño, construcción y monitoreo, y se encuentra en etapa de experimentación en laboratorio y a escala real.

Para Ignacio Marrero, de Grinor, el reconocimiento se vincula con una trayectoria en la que la innovación ha sido una herramienta para incorporar nuevas tecnologías a la ingeniería vial. La empresa también trabaja en investigaciones sobre el uso de residuos industriales, como polvo de vidrio, escoria siderúrgica y cenizas de biomasa, en materiales de construcción.

Marrero destaca el valor de la colaboración con la academia y la búsqueda de alternativas sostenibles para las obras civiles. El hormigón permeable, en particular, responde a la necesidad de mejorar la gestión del agua frente al crecimiento de las superficies impermeables y los episodios de lluvias intensas.