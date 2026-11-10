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    El Frente Amplio se encamina a tener tres vicepresidentes y avanza en “la renovación generacional”

    La Mesa Política resolvió por unanimidad proponer tres nombres al Plenario y así aumentar el número de vices para aliviar la “sobreexigencia” que recae sobre Fernando Pereira y Verónica Piñeiro

    Daniel Mariño, Fernando Pereira y Verónica Piñeiro durante una reunión en la Huella de Seregni.

    Daniel Mariño, Fernando Pereira y Verónica Piñeiro durante una reunión en la Huella de Seregni.

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Nicolás Delgado
    Por Nicolás Delgado

    La Mesa Política del Frente Amplio resolvió este lunes 9 elevar al Plenario del partido tres candidatos para ocupar las vicepresidencias de la fuerza política. Hoy hay una sola vicepresidenta, Verónica Piñeiro, y el presidente, Fernando Pereira, propuso instalar tres vicepresidencias para responder a “la lógica de embudo del Frente Amplio” y a la “sobreexigencia” que han sufrido las actuales autoridades.

    Pereira propuso —y la Mesa Política elevó por unanimidad a la reunión del Plenario del sábado 21— a Piñeiro, Daniel Mariño y Estefanía Díaz. Los nombres siguen la lógica de “la responsabilidad de la renovación generacional” del Frente Amplio. “Estoy proponiendo personas de 40 años y dos de ellas están conmigo desde los 35”, dijo el presidente de la fuerza política a Búsqueda. Se refiere a Piñeiro, que ocupa la vicepresidencia desde 2023, y a Mariño, que es el secretario político de la fuerza política desde que asumió Pereira.

    Piñeiro, además de vicepresidenta del Frente Amplio, es directora nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente. No integra ningún sector frenteamplista, fue candidata a la intendencia de Montevideo en 2025 y gerenta de Gestión Ambiental en la comuna durante la gestión de la hoy vicepresidenta Carolina Cosse. Mariño forma parte del Partido Comunista (pero no milita activamente en él) y fue secretario político de Pereira mientras presidió el PIT-CNT. Díaz es diputada suplente por Canelones y pertenece al Movimiento de Participación Popular. Integró la Mesa Política de Canelones, fue edila del departamento y presidió su Junta Departamental.

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    Pereira planteó que nombrar tres vicepresidentes en lugar de uno responde a que el Frente Amplio tiene “una lógica muy de embudo”, por la que “la mayoría de las decisiones terminan en la presidencia cuando no hay organismos funcionando”. El presidente de la fuerza política considera que esa tarea no la pueden hacer dos personas. “Lo intentamos con Verónica, pero realmente tuvimos mucho tiempo sobreexigidos, y trabajar sobreexigidos no es un problema de horario de trabajo, porque el horario probablemente tengamos el mismo, es la posibilidad de equivocarse”, explicó. En otros momentos, ha habido múltiples vicepresidencias en la coalición de izquierda.

    El dirigente, reelegido en octubre por el Congreso del Frente Amplio por un lustro más, dijo que promueve “pensar colectivamente”, “armar equipos que funcionen en nombre de la presidencia” y la asesoren. Mencionó como ejemplo a Silvia Nane, exsenadora y actual directora general de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo. Con ella, el Frente Amplio “fortaleció” la Comisión de Programa, que antes coordinaba solo Ricardo Ehrlich, exministro y exintendente. “Estamos en ese proceso de ir modificando e ir agregando nuevos compañeros”, añadió Pereira.

    En principio, no habrá más candidatos a la vicepresidencia.

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