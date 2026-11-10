Pablo Genta dejará la presidencia de la ANP para liderar proyecto de puerto oceánico en Rocha

El Poder Ejecutivo definió que el actual presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Pablo Genta, encabece el trabajo y análisis que el gobierno se trazó para avanzar con la idea de desarrollar un puerto oceánico en Rocha. Para ello, dejará el cargo en el ente portuario y en su lugar asumirá Gerardo Rey, actual responsable de la Comisión de Formación del Frente Amplio, dijeron a Búsqueda fuentes políticas.

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El cambio de rol no será de un día para el otro y se prevé una transición. El cambio se enmarca en las últimas acciones y expresiones públicas que autoridades del gobierno realizaron, tendientes a reflotar la idea de desarrollar un puerto oceánico en el este del país.

Rey ocupó cargos públicos en los dos gobiernos de Tabaré Vázquez; en el primero como director de UTE y en el segundo como director de la Inspección General de Trabajo.

En 2017 renunció a Asamblea Uruguay y en 2019 se incorporó al equipo de campaña del intendente de Montevideo, Daniel Martínez, precandidato por la coalición de izquierda para la carrera electoral. Actualmente integra Progresistas 76, el sector frenteamplista liderado por Álvaro García, presidente del Banco República.

Puerto oceánico

Semanas atrás, Genta integró la delegación gubernamental que encabezó la titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Lucía Etcheverry, junto con autoridades de Cancillería y de la cartera de Industria, Energía y Minería que participó de la reunión ministerial de Urupabol (Uruguay, Paraguay y Bolivia) donde se intercambió sobre la posibilidad de construir un puerto de aguas profundas en Rocha para facilitar el acceso al mar a las cargas de Bolivia y Paraguay.

El gobierno volvió con la intención de avanzar en los estudios sobre la “factibilidad del puerto oceánico” en Uruguay y definió el cambio de rol de Genta para impulsar la idea.

“El encuentro permitió acordar acciones para mejorar la conectividad entre los tres países y facilitar el acceso de su producción a los mercados internacionales”, afirmó un comunicado oficial titulado “Uruguay, Paraguay y Bolivia acuerdan avanzar en una logística regional más integrada”. Agregó que las autoridades uruguayas “destacaron la importancia de traducir la voluntad política de integración en mejoras operativas concretas, con una hoja de ruta que permita avanzar en el corto plazo y preparar los estudios y las condiciones de financiamiento que requieren los proyectos de mayor alcance”.

Durante el gobierno de José Mujica se discutió una iniciativa similar, vinculada con la producción de mineral de hierro que proyectaba la minera Aratirí. La Ley 19.046 declaró la habilitación de un puerto “de aguas profundas” en Rocha, ubicado en la “Zona entre Cabos”, cuyo frente marítimo comprende los balnearios Mar del Plata, El Palenque y San Francisco. Durante el segundo gobierno de Vázquez, un decreto del 2015 encomendó al MTOP, en coordinación con otras carteras, “impulsar y dar seguimiento al proceso que involucra el análisis de los aspectos técnicos, económicos, constructivos, medioambientales, administrativos y legales, necesarios para concretar la instalación de un puerto de aguas profundas en el departamento de Rocha”.

La semana pasada Genta participó junto con el gerente general de la ANP, Andrés Nieto, en una conferencia mundial de puertos que se realizó en Londres. El evento reunió a autoridades portuarias, responsables de políticas, propietarios de buques y de carga y proveedores de servicios vinculados a la cadena de suministro marítimo mundial. Entre los temas que trató la agenda del encuentro internacional estuvieron las “alianzas portuarias para estimular el comercio marítimo regional, tendencias recientes en América Central y del Sur, mejorar la resiliencia de la cadena de suministro mediante alianzas entre puertos e intereses de carga”, entre otros.

En una reciente entrevista con Búsqueda, el presidente de la ANP dijo: “Queremos dejar un rumbo para que esta administración o la que venga pueda iniciar el camino hacia ese desarrollo estratégico del sistema de puertos. Eso va a abarcar también los puertos deportivos y si hay posibilidades de desarrollo de explotación de mineral de hierro en el Uruguay, una terminal oceánica en el este, con profundidad suficiente. Eso lo queremos tener en un plan director, que se va a incorporar al plan integrado de transporte y logística que impulsa el MTOP y apunta a la multimodalidad”.

Puertas adentro de la ANP consideran que la nueva posición de Genta significa un “ascenso”, porque “va a cumplir un rol sumamente importante” para el desarrollo logístico del país.

La gestión en el ente portuario

Desde el inicio de su gestión, la ANP definió entre sus líneas estratégicas el desarrollo de un plan maestro hacia el 2040 y la elaboración de un plan de dragado de los puertos para alcanzar la profundidad de 14 metros en el canal de acceso al Puerto de Montevideo. Además, la ANP definió una reestructura organizacional para recomponer la carrera y promoción de los funcionarios a través de concursos, en lo que avanza con apoyo de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

En esta administración la ANP aprobó varias iniciativas privadas, entre ellas la presentada por Buquebus para invertir en modernizar la terminal fluvial de pasajeros y reconstruir el muelle Maciel, en el Puerto de Montevideo.

También está en conversaciones con Colonia Express, que busca competir con Buquebus en la línea directa de transporte de pasajeros Montevideo-Buenos Aires, aprobada por el MTOP a mediados de octubre.

También tiene en cartera el análisis de la iniciativa de una segunda terminal de contenedores en Montevideo, presentada por Neltume Ports, accionista del operador en los muelles públicos Montecon.