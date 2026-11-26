El fondo de inversión de la compañía en Uruguay ofrece disponibilidad diaria del capital y un rendimiento neto anualizado de 4,55%

Para quienes buscan obtener rendimientos sobre sus ahorros en moneda nacional sin comprometer la disponibilidad del dinero, los fondos de inversión constituyen una alternativa a considerar. Estos instrumentos permiten acceder a una cartera de activos administrada por profesionales, sin necesidad de seleccionar individualmente cada opción de inversión.

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En ese contexto, PUENTE Uruguay, compañía especializada en gestión patrimonial y mercado de capitales, ofrece PUENTE Liquidez Pesos, su fondo de inversión. El instrumento, regulado por el Banco Central del Uruguay (BCU), está diseñado para inversores de perfil conservador que buscan gestionar sus ahorros en moneda nacional y mantener la posibilidad de disponer de su capital diariamente.

El fondo permite realizar suscripciones y rescates en cualquier momento, sin plazos fijos ni penalidades. Su cartera está integrada por Letras de Regulación Monetaria emitidas por el BCU y es administrada por el equipo de especialistas de PUENTE. Actualmente registra un rendimiento neto anualizado de 4,55%.

“Con PUENTE Liquidez Pesos buscamos ofrecer a los inversores una herramienta que combine la posibilidad de obtener rendimientos en moneda nacional con la flexibilidad de disponer de sus fondos diariamente. De esta forma, seguimos ampliando nuestra propuesta de soluciones para acompañar a nuestros clientes en la gestión de su patrimonio”, destacó Ignacio de Castro, CEO de PUENTE Uruguay.

La posibilidad de delegar la gestión de las inversiones en un equipo profesional sin resignar liquidez es uno de los atributos de este tipo de instrumentos. En el caso de PUENTE Liquidez Pesos, quienes estén interesados en comenzar a invertir pueden contactar a un asesor de la compañía, que les brindará información sobre el funcionamiento del fondo y acompañará el proceso de suscripción.