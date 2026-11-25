Neltume Ports dio a conocer los detalles de Montevideo Container Terminal, un proyecto que busca impulsar una nueva etapa para el Puerto de Montevideo y que supone una inversión cercana a los US$ 900 millones.
La iniciativa prevé desarrollar una terminal especializada sobre 38 hectáreas ganadas al mar, con infraestructura y accesos propios, y se encuentra en etapa de evaluación por parte del gobierno
Neltume Ports dio a conocer los detalles de Montevideo Container Terminal, un proyecto que busca impulsar una nueva etapa para el Puerto de Montevideo y que supone una inversión cercana a los US$ 900 millones.
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El encuentro tuvo lugar el miércoles 18 sobre el mediodía en el hotel Cottage, y reunió a referentes de la comunidad portuaria, empresarios y líderes de opinión. La presentación estuvo encabezada por el presidente de Neltume Ports, Richard von Appen, quien llegó a Uruguay para compartir los principales aspectos de la iniciativa. La propuesta fue presentada al gobierno nacional y actualmente se encuentra en etapa de evaluación.
La jornada incluyó el conversatorio “Más puerto, más Uruguay”, en el que también participaron el director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, Ignacio Munyo, y el director de la Cámara Nórdica, integrante de Inalog y cónsul honorario de Suecia, Leonardo Couto. El intercambio giró en torno a los desafíos y las oportunidades del puerto, la competitividad y la importancia de promover condiciones de libre competencia para fortalecer el desarrollo económico.
El proyecto contempla una terminal especializada de contenedores sobre 38 hectáreas ganadas al mar, con infraestructura y accesos independientes. El diseño prevé 920 metros de línea de atraque —800 metros de muelle oceánico y 120 destinados a barcazas—, un patio de acopio de 24 hectáreas y capacidad para recibir buques de hasta 366 metros de eslora.
La propuesta también incorpora conexión ferroviaria, una estación de carga de contenedores y equipamiento de última generación. Además, contempla un dragado inicial a 14 metros, con una estructura preparada para una futura profundización a 17 metros. El objetivo es ampliar las opciones para navieras, exportadores e importadores, captar nuevos flujos de carga regional y acompañar la evolución del transporte marítimo internacional.