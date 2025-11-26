Un espacio renovado que celebra la cultura del vino

La tienda especializada en etiquetas premium Vinos del Mundo acaba de renovar su local de Punta del Este , ubicado en la esquina de bulevar Artigas y Los Alpes, el mismo punto donde comenzó la historia de la marca.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Según contó el director de Vinos del Mundo, Andrés Toscanini, la decisión de reformar el espacio surgió de una necesidad concreta: “La tienda de Punta del Este fue nuestro primer local, y ya nos estaba quedando chico. La cantidad de etiquetas ha crecido mucho en los últimos años y necesitábamos más espacio para su correcta exhibición. Por eso decidimos hacer una renovación integral y proyectar una nueva cava para los vinos premium”.

La propuesta se enmarca en la misión de la empresa de ofrecer vinos de alta calidad, cuidando cada detalle de conservación y servicio. “El objetivo de Vinos del Mundo es brindar productos de excelencia, y para lograrlo, la conservación de los vinos es un punto fundamental”, subraya Toscanini.

El renovado local mantiene su ubicación tradicional pero suma una nueva cava, mayor espacio de exhibición y un entorno que invita a disfrutar del vino con los cinco sentidos. Al frente, continúa destacándose el ya emblemático viñedo urbano de albariño, donde cada febrero se realiza la cosecha junto con clientes y amigos para elaborar el vino propio de la casa. “Le llamamos el viñedo dentro de la ciudad”, comenta.

Con la reapertura, el local ofrece actualmente más de 1.600 etiquetas, entre vinos, espirituosos y productos afines, y permanecerá abierto durante todo el año. Además, seguirá siendo escenario de catas, maridajes y degustaciones. “Las catas son muy distendidas; se brinda información técnica, pero sobre todo se comparte un buen momento probando y degustando junto a excelentes propuestas gastronómicas”, destaca.

Vinos del Mundo IMG_5570

Respecto a las tendencias de consumo, Toscanini observa una diversificación del gusto tanto entre uruguayos como entre visitantes extranjeros. “Antes había una marcada preferencia por vinos de la región, como Argentina y Chile, pero ahora crece el interés por vinos uruguayos de alta gama y por los del viejo mundo (Francia, Italia y España)”, señala. También destaca la creciente atención hacia la cristalería especializada, como las copas y decantadores de la marca austríaca Riedel, de la cual Vinos del Mundo es representante exclusivo.

En cuanto a la oferta, el equilibrio entre vinos nacionales e importados se da de manera natural. “No la equilibramos nosotros, la equilibra el cliente. Incorporamos productos según la evolución de la demanda y nuestra constante búsqueda de nuevas variedades y regiones”, explica.

La temporada llega también con promociones especiales y lanzamientos exclusivos. “Durante todo el año realizamos promociones por bodegas, cepas o regiones. Esta vez, nuestra promoción base incluye regalos con bolsos de cuero natural hechos a mano en Uruguay”, adelanta Toscanini. Además, las compras de noviembre y diciembre participarán en el sorteo de dos pasajes a Francia, con visita a Bordeaux y sus emblemáticas bodegas. “El año pasado lo hicimos con la Toscana, y los ganadores quedaron encantados. Es una experiencia única que combina turismo y aprendizaje, viviendo el vino desde adentro”, concluye.