Una nueva forma de conectar con productos financieros en segundos

La fintech Alprestamo permite en menos de 10 segundos acceder a una lista de productos financieros que se ajustan a diferentes perfiles crediticios con el objetivo de transformar la forma en que las personas acceden a tarjetas de crédito, cuentas corrientes, créditos y más. De esta forma, se busca democratizar el acceso a servicios financieros, especialmente en sectores tradicionalmente excluidos o con historial crediticio limitado.

“Estamos convencidos de que la digitalización de los servicios financieros en Uruguay es una oportunidad única para transformar la relación de las personas con el crédito y la banca, y Alprestamo quiere ser el motor de ese cambio”, afirma Matías Berais Rubio, country manager de Alprestamo.

Con más de 7,1 millones de usuarios en la región, y más de 100.000 mensuales en Uruguay, Alprestamo busca posicionarse en el país como el referente en comparación de productos financieros, ofreciendo herramientas concretas para fomentar la educación financiera y la inclusión en un mercado cada vez más exigente.

¿Cómo funciona? A través de un formulario simple y gratuito, las personas pueden acceder en pocos clics a una lista de productos financieros. El sistema analiza los datos proporcionados y genera una oferta personalizada, permitiendo comparar alternativas, como préstamos personales, tarjetas de crédito, cuentas bancarias y seguros.

“Alprestamo no es un banco ni compite con ellos. Somos un puente entre las personas y las entidades financieras, una plataforma tecnológica que simplifica lo complejo y empodera al usuario con variedad y transparencia. Nuestra misión es clave: que las personas puedan acceder a beneficios reales y con la certeza de estar eligiendo lo que mejor se adapta a sus necesidades”, explica Berais.