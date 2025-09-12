Una nueva forma de conectar con productos financieros en segundos
Con operaciones en Uruguay desde 2020 y alianzas con más de 110 instituciones en América Latina, Alprestamo le presenta al usuario las opciones a productos financieros
La fintechAlprestamo permite en menos de 10 segundos acceder a una lista de productos financieros que se ajustan a diferentes perfiles crediticios con el objetivo de transformar la forma en que las personas acceden a tarjetas de crédito, cuentas corrientes, créditos y más. De esta forma, se busca democratizar el acceso a servicios financieros, especialmente en sectores tradicionalmente excluidos o con historial crediticio limitado.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
“Estamos convencidos de que la digitalización de los servicios financieros en Uruguay es una oportunidad única para transformar la relación de las personas con el crédito y la banca, y Alprestamo quiere ser el motor de ese cambio”, afirma Matías Berais Rubio, country manager de Alprestamo.
Con más de 7,1 millones de usuarios en la región, y más de 100.000 mensuales en Uruguay, Alprestamo busca posicionarse en el país como el referente en comparación de productos financieros, ofreciendo herramientas concretas para fomentar la educación financiera y la inclusión en un mercado cada vez más exigente.
¿Cómo funciona?
A través de un formulario simple y gratuito, las personas pueden acceder en pocos clics a una lista de productos financieros. El sistema analiza los datos proporcionados y genera una oferta personalizada, permitiendo comparar alternativas, como préstamos personales, tarjetas de crédito, cuentas bancarias y seguros.
“Alprestamo no es un banco ni compite con ellos. Somos un puente entre las personas y las entidades financieras, una plataforma tecnológica que simplifica lo complejo y empodera al usuario con variedad y transparencia. Nuestra misión es clave: que las personas puedan acceder a beneficios reales y con la certeza de estar eligiendo lo que mejor se adapta a sus necesidades”, explica Berais.
Con una interfaz ágil y accesible desde cualquier dispositivo, la fintech ya cuenta con una red de más de 110 instituciones financieras en la región. En Uruguay trabaja con 17 instituciones financieras, incluidos actores como Pronto+, Cash, Crédito de la Casa, Oca, Creditel, En la Mano, Verde, Anda, y proyecta alcanzar 250.000 usuarios activos al mes en los próximos dos años.