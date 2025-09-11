El Partido Independiente se sumó a la denuncia penal por compra de María Dolores

El diputado Gerardo Sotelo había dicho que no acompañaría la iniciativa impulsada por Salle, blancos y colorados, pero declaraciones del diputado cabildante cuestionando la necesidad de una comisión investigadora lo hicieron cambiar de opinión

El Partido Independiente había sido invitado a firmar la denuncia penal que diputados presentarán esta tarde para que se investigue la compra de la estancia María Dolores en Florida por parte del Instituto Nacional de Colonización. Pero, inicialmente, el diputado Gerardo Sotelo desestimó acompañarla, bajo el argumento de que prefería que primero se estudiara el tema en la comisión investigadora que los partidos de la oposición se habían comprometido a crear después de que se vote el Presupuesto.

Sin embargo, la reacción de Cabildo Abierto ante la noticia, adelantada por Búsqueda el miércoles 10, de que legisladores del Partido Nacional, el Partido Colorado e Identidad Soberana presentarían una denuncia penal, llevó al Partido Independiente a cambiar de opinión.

El diputado cabildante Álvaro Perrone dijo este jueves 11 en rueda de prensa que no fue “invitado” a participar de la presentación de la denuncia. “Si ya está en la Justicia” el tema, acotó, “yo entiendo que la investigadora ya no tiene mucho sentido", porque su "objetivo final" es enviar a la Justicia los hechos de apariencia delictiva.

Tras este planteo, Sotelo resolvió firmar la denuncia. “Finalmente decidimos firmar porque, entre otras cosas, Perrone dijo que no iba a votar la investigadora, y nosotros apostábamos a la investigadora como instrumento para saber qué es lo que pasó en la compra de María Dolores”, declaró a Búsqueda el diputado del Partido Independiente, quién advirtió que sin los votos de Cabildo Abierto la oposición no puede alcanzar la mayoría en la cámara.

“Si no vamos a tener investigadora, la única herramienta que queda es la denuncia penal. Independientemente de lo cual, antes considerábamos algunos elementos que podían ameritar una denuncia, pero lo dejábamos, como es tradición, para después del informe de la investigadora”, agregó Sotelo.