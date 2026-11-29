Dar likes y publicar en Instagram a las dos de la mañana. Que en el feed no aparezcan caras. No hacer comentarios ni reaccionar a las publicaciones de amigos y escribir en pasado más que en presente. Por separado, estas formas de interactuar en Instagram no dicen mucho sobre una persona. En su conjunto, sin embargo, podrían dar pistas sobre qué tan sola se siente.

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Cinco investigadores de la Universidad de California en San Diego se embarcaron en un estudio que fue publicado este mes por Npj Mental Health Research, que analizó datos de Instagram de 415 estudiantes universitarios estadounidenses. ¿El principal hallazgo? Es posible detectar cuán sola se siente una persona a través de sus diferentes acciones y patrones de comportamiento en Instagram.

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Para llevarlo a cabo, los estudiantes de alrededor de 21 años completaron distintos cuestionarios psicológicos —como con cuántos amigos y familiares interactuaban regularme y a quiénes recurrían en busca de apoyo— y, con su consentimiento, entregaron sus datos de esta red social. Con esta información, los autores del estudio analizaron la frecuencia de publicaciones, likes, comentarios, horarios de actividad, número de rostros que aparecen en las fotos, luminosidad, expresiones faciales y hasta el lenguaje utilizado en 9.353 pies de foto y más de 353.000 comentarios.

Lo curioso es que los datos fueron útiles a la hora de detectar qué tan sola se sentía una persona más allá de lo verdaderamente aislada que estuviera en su vida cotidiana. O sea, Instagram permitió conocer mucho más sobre la soledad subjetiva que sobre el aislamiento estructural de las personas. Como suele decirse, una persona puede estar rodeada de muchas personas y tener una vida social activa y, sin embargo, sentirse muy sola, mientras que otras pueden tener pocos vínculos y llevar una vida solitaria sin experimentar soledad.

“Instagram refleja realmente la soledad que sienten las personas, pero no necesariamente la cantidad de personas a las que pueden recurrir en la vida real”, dijo Sherry Jiang, la autora principal del estudio.

El objetivo del estudio es ofrecer nuevas perspectivas sobre la soledad y plantear interrogantes acerca de si la tecnología puede ayudar a detectarla antes de que se convierta en un problema de salud más grave. “La soledad es un importante riesgo para la salud y es difícil de detectar. Es multidimensional y puede involucrar aspectos sociales, emocionales y estructurales con diferentes causas y consecuencias conductuales”, señala el estudio, antes de apuntar que la soledad puede tener consecuencias devastadoras tanto para las personas como para las comunidades: es un factor de riesgo para la mortalidad prematura, con efectos de una magnitud comparable a la del tabaquismo y la obesidad. Y su importancia clínica va más allá del riesgo para la salud física. En el plano social, la soledad es opuesta a la integración social y la solidaridad, lo que termina por debilitar la participación cívica y la cohesión comunitaria, señala el reporte.

Dos tipos de soledad

Los investigadores diferenciaron entre dos tipos de soledad y cómo cada una de ellas se manifiesta de distintas maneras en Instagram. Por un lado, la soledad social es aquella en la que se siente que faltan amistades, grupos o personas con quienes compartir actividades y sentirse parte. Por ejemplo, una persona que experimenta este tipo de soledad puede tener un mejor amigo o una pareja y, aun así, sentir que no pertenece a ningún grupo.

La segunda, en tanto, tiene que ver con la ausencia de un vínculo íntimo, alguien con quien exista una conexión emocional profunda. Esta forma de soledad, según los autores, es especialmente preocupante, ya que está más estrechamente vinculada con la depresión y la ansiedad.

“Instagram refleja realmente la soledad que sienten las personas, pero no necesariamente la cantidad de personas a las que pueden recurrir en la vida real”, dijo Sherry Jiang, la autora principal del estudio.

“La soledad no es una experiencia que se adapte a todos por igual, ni tampoco lo son las soluciones. Alguien que se siente desconectado de una comunidad más amplia puede beneficiarse de más oportunidades para socializar, mientras que alguien que carece de una conexión emocional cercana puede necesitar un tipo de apoyo muy diferente”, explica Piotr Winkielman, uno de los cinco investigadores.

Al analizar las interacciones, el estudio encontró que quienes tenían mayores niveles de ansiedad social mostraron menos señales de interacción con sus contactos, es decir, menos likes, menos comentarios y menos fotos con otras personas entre sus publicaciones.

La soledad emocional, por su parte, se expresa en Instagram a través de lenguaje negativo, expresiones faciales de tristeza o enojo y publicaciones hechas tarde en la noche, entre las 23 y las cinco de la mañana, lo que puede reflejar angustia emocional y rutinas diarias irregulares. Esta soledad se asoció también con una mayor frecuencia de publicación, algo que los autores interpretan como una posible búsqueda externa de conexión emocional cuando escasean los vínculos cercanos.

Un mayor uso de expresiones como “nosotros” o relacionadas con la idea de ayudar se asoció con una menor soledad emocional, mientras que quienes presentan mayores niveles tienden a hacer referencias a la familia y los amigos. Según los investigadores, cuando se siente la falta de una conexión íntima la atención suele concentrarse justamente en ese tipo de vínculos.

Entre quienes sienten soledad social predomina un mayor uso del “yo”, mientras que el lenguaje orientado a los demás, como palabras asociadas al agradecimiento y al cuidado, se vinculan con niveles menores de este tipo de soledad. Quienes sienten ansiedad social también suelen centrar su lenguaje en el pasado, como “era” o “había”, lo que podría reflejar una tendencia a la nostalgia.

Aunque los resultados de este estudio respaldan una visión de la soledad desde múltiples dimensiones y son un complemento para investigaciones generales sobre la soledad y el comportamiento social en la era digital, los autores enfatizan que sus hallazgos representan patrones, pero no son indicadores fiables a la hora de diagnosticar a individuos. O sea, cumplir con los patrones señalados no quiere decir, por sí solo, que una persona experimente alguno de estos tipos de soledad.

Del mismo modo, los análisis abren otra interrogante. ¿Es el tipo de soledad el que influye en el uso de Instagram, o es Instagram una plataforma que contribuye a la soledad? La tercera posibilidad es que ambas opciones tengan el mismo peso.