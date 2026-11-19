En agosto, Meta acordó pagar US$ 17.000 millones para resolver las demandas presentadas por fiscales de distintos estados de Estados Unidos (EE.UU.) que acusaban a la empresa de diseñar Instagram y Facebook para generar adicción entre los menores de edad y de recopilar sin autorización sus datos personales.

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A partir de ese acuerdo judicial, la empresa tecnológica de Mark Zuckerberg anunció nuevas medidas de protección para los menores que usan sus plataformas. Dos meses después, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento ( Agesic ) y la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP) reconocieron que “se está en contacto” con representantes de Meta por el tema, aunque no aclararon si le plantearon extender esas medidas a Uruguay.

La información surge de las respuestas que ambas dependencias dieron a Búsqueda a través de pedidos de acceso a la información pública. Las consultas buscaban conocer si el Estado uruguayo había iniciado gestiones ante Meta para que los usuarios jóvenes del país tuvieran las mismas protecciones anunciadas en EE.UU.

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En su respuesta, la URCDP señaló que el tema “está sujeto a evaluación” y vinculó ese análisis con la consulta pública sobre la participación de niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales que impulsa el Parlamento, junto con Agesic y otras instituciones. El proceso busca recopilar aportes sobre las condiciones en que niños, niñas y adolescentes utilizan las tecnologías, con miras a elaborar propuestas y avanzar hacia una posible regulación de los entornos digitales . El plazo para participar venció el viernes 30 de octubre.

Sobre los contactos con Meta para extender las medidas a Uruguay, la URCDP respondió que “se está en contacto con representantes de la plataforma por la temática para su evaluación”. Dio la misma respuesta cuando se le preguntó si había solicitado o recomendado a la empresa implementar las nuevas protecciones en el país.

Agesic dio a Búsqueda respuestas similares. Consultada sobre la comunicación con Meta, la agencia señaló que “se está en contacto con representantes de la plataforma por la temática para su evaluación”.

Cuando se le preguntó específicamente si en esas conversaciones se había planteado extender a Uruguay las medidas anunciadas en otros países, Agesic se limitó a responder lo mismo: “Se está en contacto con representantes de la plataforma para su evaluación”.

Cristina Zubillaga, directora ejecutiva de Agesic. Javier Calvelo / adhocFOTOS

Agesic espera para definir su postura frente a Meta

La directora ejecutiva de Agesic, Cristina Zubillaga, explicó a Búsqueda que el organismo mantiene conversaciones con representantes de Meta, pero que todavía no presentó una propuesta formal para extender a Uruguay las medidas de protección anunciadas por la empresa. Según dijo, “la intención es esperar a que termine el proceso de consulta pública que se desarrolla en el país” para definir cómo actuar frente a las distintas plataformas digitales.

“Nosotros estamos terminando un proceso muy participativo, en el que hubo muchos aportes de la sociedad civil y de distintos actores, junto con el Parlamento, que es quien lo lidera”, señaló Zubillaga. La jerarca sostuvo que Agesic sigue las novedades que surgen en otros países, pero entiende que “primero debe consolidarse el trabajo que se viene realizando en Uruguay”.

“Pensamos que lo mejor es esperar al final de este proceso, ver cómo se consolida y, a partir de ahí, definir en esos ámbitos que hemos logrado construir cómo nos vamos a parar frente a las distintas plataformas”, afirmó.

Zubillaga confirmó que hablaron con representantes de Meta recientemente, pero aclaró que todavía no hubo una propuesta formal a la empresa. Insistió en su posición de que es mejor aprovechar primero el ámbito de discusión nacional.

La directora también señaló que la discusión no debería limitarse a Meta, sino incluir a todas las plataformas digitales. “Me parece que tenemos que empezar primero a consolidar la información e incluso plantear en este mismo ámbito cómo nos vamos a posicionar frente a las distintas plataformas y qué tipo de diálogo vamos a establecer con ellas”, concluyó.

Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta, empresa propietaria de Instagram y Facebook. Drew Angerer / AFP

Qué cambios acordó Meta

El acuerdo alcanzado en EE.UU. establece nuevas restricciones para los menores de 18 años que utilizan Instagram y Facebook. Entre ellas figura un límite predeterminado de dos horas diarias de uso, que los adolescentes solo podrán desactivar con autorización de sus padres.

También establece un bloqueo de las aplicaciones entre la medianoche y las seis de la mañana, y el silenciamiento de las notificaciones durante el horario escolar, entre las ocho y las 15 horas.

Las medidas incluyen recordatorios cada 15 minutos de uso continuo, la posibilidad de utilizar un muro sin recomendaciones algorítmicas y la opción de desactivar la reproducción automática de videos. También se ocultará por defecto la cantidad de “me gusta” y las reacciones que reciben las publicaciones de los adolescentes.

El acuerdo también prevé mejorar los controles para detectar cuentas de menores de 13 años y de adolescentes que hayan mentido sobre su edad al registrarse; establece más controles para los padres y medidas para limitar el contacto de adultos sospechosos con menores.

La mayoría de las condiciones deberán mantenerse durante 10 años. Su aplicación alcanza a los estados y territorios estadounidenses que participaron del acuerdo, por lo que no implica que las mismas restricciones se apliquen en otros países.