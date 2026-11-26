María Jesús Rodríguez, más conocida como Chu, pasó de trabajar en una multinacional a construir una comunidad de seguidores en varios países a partir de sus propias experiencias. Lo que empezó como un espacio para compartir sus vivencias durante casi seis años de soltería, terminó convirtiéndose en una escuela online con miles de alumnos y hasta una gira de teatro que ya recorrió más de 40 ciudades. Es frontal, entusiasta y enérgica; dice que tiene hormigas en el cuerpo y que su cabeza nunca deja de crear. Aunque extraña el anonimato y la seguridad del sueldo fijo, hoy no está dispuesta a mendigar cariño ni oportunidades: aprendió que, si no hay reciprocidad, es mejor dejar de insistir. Cuando no está frente a una cámara o sobre un escenario, prefiere las chancletas, sus dos perros y domingos de desconexión, aunque no siempre lo consigue.

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¡Que la vida la va a sorprender! A los 26 estaba casada, trabajando en el mundo corporativo y enfocada en hacer carrera internacional. Ni se me hubiera ocurrido que iba a terminar haciendo lo que hago hoy. No sabía ni que era buena comunicadora. Fui descubriéndolo en el camino.

Al principio hacía contenido como hobby. Estuve tres o cuatro años sin pensar que podía vivir de esto. Después, en 2024, armé una escuela online y empecé a dar cursos. Llegamos a tener 3.000 alumnos activos y ahí dije: “Bueno, pará, esto puede funcionar”. Cuando renuncié a la empresa, ya tenía una comunidad y un proyecto que me daban cierta estabilidad.

¿Qué fue lo más difícil de dejar atrás?

La seguridad. El sueldo fijo, el seguro médico, el aguinaldo, las vacaciones… ¡Todo! (risas). Yo trabajaba en una multinacional, tenía todos los beneficios. Y de repente pasás a pagarte todo vos. Pero ya no estaba resonando con lo que hacía. Estaba teniendo ataques de ansiedad por la presión laboral y hubo un momento en que llamé a mi psicóloga desde el baño de la oficina y le dije: “Es hoy”. Yo tenía pensado renunciar en diciembre, pero no aguanté más. Igual, tenía todo bastante organizado: podía estar dos años sin facturar y sobrevivir. Soy muy racional, muy administradora de empresas para algunas cosas.

¿Qué tiene Chu que María Jesús todavía está descubriendo?

Tengo una energía y unas ganas de hacer cosas que a veces hasta me agotan. También descubrí que tengo una capacidad de conexión con la gente que no sabía que tenía. Este año hice unas 40 funciones de teatro y me di cuenta de cuánto puedo conectar con el público, emocionarme, mostrarme vulnerable y también hacer reír. ¡Tengo una cuota de humor que no sabía que tenía! Creo que, cuanto más soy yo, más conecto con el otro.

¿Cómo nació esa comunidad que hoy te sigue en tantos países?

Nació de una necesidad personal. Estuve casi seis años soltera y me sentía muy sola en ese período. Empecé a compartir lo que me pasaba, mis frustraciones, los vínculos que no funcionaban, las veces que volvía a caer en lo mismo. No empecé a comunicar para enseñarles algo a los demás, empecé para sanarme yo. Y en el camino me encontré con un montón de personas que estaban pasando por lo mismo. Se armó algo muy lindo, porque la gente empezó a sentirse acompañada.

¿Te sorprendió que tanta gente se sintiera identificada?

Sí, muchísimo. Cuando empecé a hablar de ghosting, de personas que salían con vos tres veces y después desaparecían, de por qué no podían decirte simplemente que no querían seguir, eran temas que no se hablaban tanto. Yo contaba lo que me pasaba, no copiaba a nadie ni imitaba nada. Hablaba desde mi experiencia, con el alma y el corazón. Creo que la gente se dio cuenta de eso.

¿Qué cosas antes tolerabas y hoy no negociarías?

Desprecios, ninguneos, que me trataran mal. Antes toleraba un montón de cosas y ahora pongo límites en todos los ámbitos. No mendigo cariño, amor ni oportunidades laborales. Si no hay reciprocidad, no remo más. Yo estoy dispuesta, siempre tengo buena actitud, pero, si del otro lado no hay respuesta, está todo bien. No voy a estar insistiendo.

¿Quién te escucha a vos cuando necesitás que alguien te diga qué hacer?

Mi psicóloga, mi pareja, mi papá y mis amigas. Tengo un grupo bastante selecto de amigas que me apoyan un montón. Pero a veces me siento sola, porque las personas que no viven de esto no siempre entienden lo que implica estar tan expuesta. No es solamente hacer un vivo o subir un video: tenés que poner energía, estar frente a una cámara, subirte a un escenario y darlo todo. Hay días que no tengo ganas de grabar absolutamente nada. ¡Y está perfecto! También trato de juntarme con otras personas que trabajan en redes, porque entienden ese agotamiento.

¿Cómo es María Jesús cuando no está Chu?

¡En chancletas! Me encanta estar con mis dos perros, con mi pareja, tranquila, a cara lavada y sin maquillarme. Trato de desconectarme del celular y tener algún domingo de descanso. Aunque, te digo la verdad, mi cabeza no para. Estoy caminando y de repente se me ocurre un posteo, un reel o alguna idea. Entonces me mando audios a mí misma o anoto cosas para después. Tengo hormigas en el culo, básicamente.

¿Qué parte de tu personalidad no pensás cambiar para agradarle a nadie?

Soy muy directa y frontal. A veces me dicen que soy intensa, pero no voy a cambiar. ¡Tibia no voy a ser nunca! Siempre fui así y me generó algunos conflictos, pero prefiero decir lo que pienso. También aprendí que no le voy a gustar a todo el mundo y que no pasa nada. Mi contenido no es para todo el mundo. Y siempre va a haber haters. ¡Si no hay haters, capaz que no estás haciendo nada!

¿Qué te enseñó el teatro que no te habían enseñado las redes?

La conexión presencial. Estoy haciendo una gira con Nunca más migajas, que es una experiencia que yo llamo “sacudida emocional”. No es ir a hablar una hora y media y chau. Es superinteractiva, la gente participa, cuenta cosas, se empieza a mirar y a hacerse preguntas. Es muy lindo ver cómo durante la charla le van cayendo fichas. Ya recorrimos más de 40 ciudades y la verdad es que lo disfruto muchísimo.

¿Qué consejo de amor propio te costó más poner en práctica?

Dejar de insistir donde no hay reciprocidad. A veces tenés una bandera roja adelante tuyo, la ves clarísima y aun así seguís insistiendo. ¡Yo lo hice un montón de veces! Pero llega un momento en que tenés que parar y preguntarte qué estás haciendo ahí. No todo el mundo merece tu energía ni tu esfuerzo.