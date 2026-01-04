Cuatro islas imperdibles para visitar en 2026

Hay cientos de miles de islas en el mundo, cada una con sus propias características geográficas, su vida y riqueza cultural. Por eso, elegir cuáles visitar más allá de las que comúnmente se incluyen en los circuitos turísticos puede ser una tarea desafiante si no se cuenta con suficiente información. Con el objetivo de orientar a los viajeros con referencias confiables, la editora de guía de viajes australiana Lonely Planet realiza anualmente la lista Best in Travel, una valiosa herramienta para elegir con garantías de acierto el lugar del mundo hacia donde encaminar las maletas e ilusiones.

Este año, la lista contiene cuatro islas cautivadoras distribuidas por África, América, Asia y Oceanía, donde las bellezas naturales y las playas paradisíacas se mezclan con la aventura y la cultura.

No se trata de un ranking, sino de una invitación a los viajeros a que descubran esas maravillas insulares, que han sido incluidas en la lista por sus notables méritos, señalan los expertos de Lonely Planet , una de las mayores editoras de guías de viaje del mundo.

Situada en un área de tierra de 2.500 kilómetros cuadrados, Reunión, en el océano Índico y parte del departamento de ultramar de Francia, tiene 400 microclimas y probablemente la mitad de sus especies son endémicas, sobre un telón de fondo natural impresionante.

El lema de sus habitantes, “Florebo quocumque ferar” (Floreceré allá donde me planten), se refleja en el singular patrimonio multicultural criollo, sus mercados al aire libre y sus espectaculares paisajes: montañas, crestas y valles, declarados Patrimonio Mundial por la Unesco, y el legendario volcán Piton de La Fournaise, uno de los más activos del mundo.

Isla Reunión La isla Reunión, en el océano Índico, ofrece paisajes volcánicos espectaculares, una biodiversidad única y una rica cultura criolla. EFE

Siglos de inmigración, tanto voluntaria como forzada, desde cuatro continentes, han dado forma a una población única, conformada por personas de ascendencia china, malgache, india, africana y europea que hablan en criollo o francés. Repartidas por toda la isla, iglesias, mezquitas y templos hindúes y chinos son otra expresión de multiculturalidad.

En las cocinas locales se elaboran caris, platos tradicionales de carne o pescado, cocidos a fuego lento en una salsa picante, entre los que destacan el cari poulet (pollo), el rougail saucisse (salchichas de cerdo) y el cabri massalé (cabra masala india). En el mercado, en tanto, se pueden probar las frutas y verduras frescas, como las piñas victoria de Reunión, especialmente dulces.

El circo de Mafate, un profundo valle en forma de anfiteatro formado por el colapso de un antiguo volcán, alberga algunas aldeas criollas, escondidas entre montañas cubiertas de helechos arbóreos y senderos serpenteantes, y solo es accesible a pie o en helicóptero.

Circo de Mafate El circo de Mafate es un profundo valle en forma de anfiteatro formado por el colapso de un antiguo volcán. AFP

También se recomienda visitar los otros dos circos (recintos naturales de paredes abruptas y forma circular o semicircular) de la isla: Salazie, que alberga el bien conservado pueblo criollo de Hell-Bourg, y Cilaos, que cuenta con algunas de las crestas y cascadas más impresionantes de Reunión.

Barbados

Con una superficie de 430 kilómetros cuadrados, esta isla del Caribe es una panoplia de luminosos paisajes marinos, playas soleadas, animados pueblos pesqueros, centenarias plantaciones de azúcar reinventadas como destilerías de ron y distintivas referencias culturales.

Las calles bullen de energía en su capital, Bridgetown, declarada Patrimonio Mundial de la Unesco, donde se congregan los amantes del críquet cerca del legendario parque Kensington Oval y el puerto reluce con el balanceo de los catamaranes.

Barbados Bridgetown, la capital, combina una intensa vida urbana con un valioso patrimonio histórico, reconocido por la Unesco. AFP

En Mount Gay Distilleries se puede visitar la destilería de ron comercial más antigua del mundo, que organiza degustaciones de los singulares rones de la isla y clases para aprender a elaborar cócteles de inspiración caribeña.

En el sur de la isla, Carlisle Bay luce suaves arenas blancas y tranquilas aguas color turquesa, ideales para hacer esnórquel entre peces y tortugas marinas. Al ponerse el sol, en los puestos de comida se puede degustar pez volador, cou-cou de harina de maíz y ocra, pollo jamaicano y delfín (mahi-mahi), escuchando los ritmos del calipso.

Barbados EFE

En el interior, el mágico circuito en tranvía a la cueva de Harrison lleva al visitante a través de relucientes salas de caliza repletas de estalactitas y estanques translúcidos. En la costa este, Bathsheba Beach atrae a los surfistas con sus espectaculares olas, y cerca de allí, los jardines botánicos Andrómeda constituyen un exuberante oasis con más de 600 especies de plantas, algunas con supuestas propiedades curativas.

Jeju-do

Los paisajes volcánicos de Jeju-do, la isla más grande de Corea del Sur, son tan excepcionales que han sido declarados Geoparque Mundial por la Unesco, y son visitados para subir al pico más alto del país o recorrer los espectaculares senderos de Jeju Olle.

Esta red de senderos bordea mayoritariamente la costa de Jeju, y tres islas más pequeñas, incluida Gapado, una minúscula ínsula meridional especialmente hermosa en mayo, cuando sus campos rodeados de muros de piedra se cubren de un ondulante mar de cebada verde salpicado de flores silvestres de color amarillo.

El máximo reto de las actividades al aire libre en la isla coreana consiste en coronar el Hallasan, volcán en escudo de 1.947 metros situado en el centro de Jeju-do y que tiene un lago de cráter con una superficie de espejo.

Isla Jeju Hallasan, en medio de la isla Jeju, es la montaña más alta de Corea del Sur, con una elevación de 1.947 metros.

Otras opciones son sumergirse en los mares que rodean la ciudad de Seogwipo, al sur de la isla, cuyas cálidas aguas son perfectas para bucear entre corales blandos, algas y peces tropicales, o subir los 182 metros del extinto volcán Seongsan Ilchul-bong, que emerge del mar, para ver salir el sol.

Isla Jeju Un típico paseo en la isla Jeju es subir al extinto volcán Seongsan Ilchul-bong para ver el amanecer. AFP

Pero una visita a Jeju no estará completa sin probar los mariscos recién hechos a la parrilla en los puestos junto al mar atendidos por las famosas haenyeo (pescadores de buceo a pulmón), o deleitarse con las jugosas mandarinas de la isla y otras delicias culinarias locales, en el animado mercado Dongmun de Jeju-si o el Mercado Maiel Olle de Seogwipo.

Islas Salomón

Las islas Salomón, en Oceanía, ofrecen aventuras genuinas en playas vírgenes con tonalidades de blanco deslumbrante y negro volcánico, bosques de gran belleza, arrecifes impresionantes y selvas montañosas, además de una rica biodiversidad, increíbles rutas de senderismo y tradiciones centenarias.

Perfectas tanto para las actividades acuáticas como para el senderismo, su bajo nivel de turismo y su profundo sentido comunitario garantizan una experiencia natural, cultural y hospitalaria única en el Pacífico sur.

Islas Salomón Las islas Salomón ofrecen playas vírgenes, arrecifes impresionantes y selvas montañosas, además de una rica biodiversidad, increíbles rutas de senderismo y tradiciones centenarias. EFE

En esta isla todavía perviven tradiciones de los melanesios, primeros habitantes hace unos 4.000 años, como sus 63 idiomas y el comercio con monedas hechas de conchas marinas, que se celebra cada año en el Shell Money Festival en Malaita.

Considerados como uno de los mejores destinos de buceo del Pacífico sur, los arrecifes de las Salomón contienen la segunda mayor diversidad de corales del planeta, con más de 490 especies conocidas. Cientos de barcos y naves de la II Guerra Mundial cubren el fondo marino, creando arrecifes artificiales que rebosan de vida y permiten ver tiburones, tortugas y dugones.

Islas Salomón Los arrecifes de las Salomón contienen la segunda mayor diversidad de corales del planeta, con más de 490 especies conocidas. AFP

Aunque muchos visitantes prefieran no moverse de las aguas cristalinas que rodean los cientos de islas y atolones del país, merece la pena emprender una excursión al interior montañoso, que atesora 4.500 especies de plantas y 72 especies de aves endémicas, como el martín pigmeo Makira y el anteojitos de las Salomón, además de un pasado cultural aún vibrante.

FUENTE:A partir de Efe