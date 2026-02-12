La balanza de servicios turísticos amplió su superávit a US$ 722 millones en 2025

En momentos en que el turismo de sol y playa va promediando su zafra veraniega, se conocieron los datos oficiales sobre el flujo turístico del año pasado. Al mismo tiempo que aumentó la cantidad de visitantes llegados desde el exterior, su gasto conjunto realizado en el país creció en comparación con el 2024. Eso se combinó con una disminución tanto del número de residentes en Uruguay que hicieron turismo fuera de fronteras como de sus consumos, por lo cual la balanza del comercio de servicios turísticos tuvo una sensible mejora.

En efecto, según analizó Búsqueda a partir de estadísticas informadas por el Ministerio de Turismo basadas en encuestas, el superávit fue de US$ 722 millones en 2025, que se compara con el saldo positivo de US$ 187 millones del año anterior (y con un saldo deficitario en 2023, asociado al fuerte flujo de viajes “de compras” a Argentina estimulado por la ventaja cambiaria).

En 2025 arribaron al país 3.604.488 visitantes desde el extranjero. De ese total, 2.194.676 —el 61%— fueron argentinos. Llegaron 419.248 brasileños, 320.428 uruguayos residentes fuera del país, 66.061 chilenos y una cifra similar de paraguayos (65.892). Los norteamericanos fueron 113.022 y los europeos 181.348.

Más de la mitad de ese turismo receptivo llegó para “ocio y vacaciones” (58%); la “visita a familiares y amigos” (20%) y “tránsito” (9%) fueron los otros motivos del viaje principales.

El gasto realizado en Uruguay por esos turistas sumó US$ 2.040 millones; es decir, un promedio por persona de US$ 566,1, y unos US$ 94 por visitante por día.

Respecto al año previo, la cantidad de visitantes aumentó 7,9% y el gasto total lo hizo un 16,6%.

Turismo emisivo

Por otro lado, 2.401.312 uruguayos y otros residentes permanentes en el país hicieron viajes al exterior en 2025. El año anterior habían sido un 21% más. El gasto realizado por esos turistas sumó US$ 1.318 millones, una caída de 15,7% en comparación con 2024.

Argentina fue el principal destino, con algo más de un millón y medio de viajeros, y más de US$ 570 millones gastados allí.

A Brasil viajaron 604.420 uruguayos u otros residentes en el país; el consumo realizado en ese destino fue de US$ 342 millones.

En otros dos destinos que usualmente están entre los más visitados por los uruguayos se dio una evolución inversa al comparar con 2024; mientras que crecieron los viajes a Chile (fueron 86.639), cayeron los realizados a Norteamérica (39.568).

A Europa viajaron el año pasado 75.432 personas desde Uruguay, una cifra similar a la de 2024; este destino es de los que tiene la estadía más larga, superior a 19 días.