Día Mundial del Paseo: por qué salir a caminar lento y sin apuro mejora la salud física y mental

Un 19 de junio pero del año 1979, mucho antes de que las pantallas se apoderaran de nuestra vida cotidiana, al publicista estadounidense Wilmer T. Rabe se le ocurrió presentar una campaña con el único objetivo de reivindicar las caminatas a ritmo lento y sin apuro. En aquel momento, su anhelo era contrarrestar el ritmo acelerado que proponían el auge del running y el jogging, basados en la idea de superar marcas y entrenar el físico.

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Más que una campaña publicitaria tradicional, lo que Rabe ideó fue una acción de relaciones públicas que cobró mucha notoriedad cuando trabajaba como director de Comunicación del histórico Grand Hotel en la isla Mackinac, en Míchigan.

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Fue así que surgió el Día Mundial del Paseo, una celebración que muchos abrazan por estos días, ya que invita a recuperar el placer de salir a caminar sin ningún objetivo más allá de disfrutar el recorrido y prestar atención al entorno.

Según planteaba Rabe en su momento, la idea no era suplantar otros ejercicios físicos por la caminata lenta, sino simplemente hacerse el tiempo —aunque fueran unos pocos minutos— a cualquier hora, en cualquier lugar, para salir a “oler las rosas”.

El Día del Paseo invita a recuperar el placer de salir a caminar sin ningún objetivo, más allá de disfrutar el recorrido y prestar atención al entorno.

Algunos estudios encontraron que caminar, especialmente si es en entornos naturales, se asocia con una menor tendencia a los pensamientos repetitivos y negativos, por lo que también reduce el estrés y la ansiedad.

Muchas personas dedicadas a rubros creativos suelen asociar las caminatas y los paseos a momentos de gran inspiración. En 2014, un estudio de la Universidad de Stanford confirmó esa relación: es mucho más probable tener ideas creativas caminando que si se permanece sentado.

La caminata sin metas también mejora la atención, ya que el cerebro alterna entre observación y reflexión, lo que ayuda a descansar del foco que exige el trabajo o el estímulo constante de los celulares.

Y aunque no sea un ejercicio físico intenso, caminar durante unos minutos siempre suma a la salud cardiovascular, la movilidad articular y el control del sedentarismo.

La salud visual

Entre celulares y computadoras frente a los ojos durante una buena parte del día, los expertos recuerdan que caminar al aire libre es un hábito sencillo que nos ayuda a proteger la salud visual. Pasar más tiempo en exteriores favorece el descanso de nuestros ojos tan castigados y ayuda a frenar la progresión de la miopía en niños y adolescentes.

Caminata Los expertos recuerdan que caminar al aire libre es un hábito sencillo que nos ayuda a proteger la salud visual.

Caminar al aire libre es un hábito sencillo y, sin embargo, poco frecuente entre los más jóvenes, mientras que la miopía en niños y adolescentes ha crecido en los últimos años por el abuso en el uso de las pantallas. Es que su utilización prolongada está relacionada directamente con la aparición de síntomas de fatiga visual digital, como sequedad ocular, visión borrosa, escozor, sensación de cansancio en los ojos o dificultad para mantener el enfoque.

Más allá de sus beneficios para la salud y el ánimo, el paseo lento representa una oportunidad de hacerse el tiempo de observar, de aumentar el sentido de pertenencia con el entorno y volver a valorar el momento presente.